Это предполагает, что у них есть некий пока неизвестный механизм, защищающий клетки и органы от повреждений при чрезвычайно низких температурах. "Конечно, чем сложнее организм, тем сложнее сохранить его живым и замороженным, а для млекопитающих это в настоящее время невозможно, - сказал Малавин. - Тем не менее, переход от одноклеточного организма к организму с кишечником и мозгом, хотя и микроскопическим, - это большой шаг вперед". Пока не ясно, что нужно коловратке, чтобы выжить на льду хотя бы несколько лет, и как меняются методы этого, если этот срок продлить до тысяч лет. Исследователи говорят, что они продолжат изучение арктических образцов в поисках других организмов, способных к такому длительному криптобиозу, - и, возможно, смогут найти ответы.

2021-06-09T15:01:39+03:00