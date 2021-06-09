FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1503 поста • 698 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Российские ученые оживили коловраток, которые провели 24 тысячи лет в вечной мерзлоте

Российские ученые оживили коловраток, которые провели 24 тысячи лет в вечной мерзлоте (3 фото + 2 видео)

Автор:
09 июня 2021 15:01
Сообщество : Наука
Метки: Микроорганизмы   анабиоз   биология   вот это да!   исследование   открытие   российские ученые   
491
3
2
Подвиньтесь, тихоходки! Коловратки - новые претенденты на звание самых выносливых существ в мире! Исследователям из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения удалось "воскресить" и размножить микроорганизмы, найденные в замерзшей почве на глубине 3,5 метра в Якутии. Коловратки из рода Adineta провели в вечной мерзлоте 24 000 лет, но не погибли. Они оттаяли и начали размножаться.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Микроорганизмы   анабиоз   биология   вот это да!   исследование   открытие   российские ученые   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
83
118 2 часа назад
Вспомним фильм "Живое"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
744
Александр 15 минут назад
Только-только вздохнули от ужаса чудес тихоходок и на тебе Коловратки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony 57 минут назад
это анонс 2021 ? .... давайте их не есть, не выпускать и не размораживать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Garpia121 58 минут назад
Заканчивайте уже оживлять всякую древнюю хрень, а то мы на себе узнаем от чего вымерли динозавры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Matrix Час назад
Хорош уже всякую пакость воскрешать, вам что скучно живётся чтоли? Давайте уже тогда динозавров, зомбаков и смертельный вирус, чтоб укакошывал за минуты, да и всё вместе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей Час назад
Блэт, да хватит уже всякую нечисть из прошлого размораживать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
351
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Братан эволюции

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула Видео: грузовик едет по узкому мосту через реку Витим (Забайкалье) Видео: грузовик едет по узкому мосту через реку Витим (Забайкалье) 30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть 30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть 28 снимков, на которых мать-природа нас удивила 28 снимков, на которых мать-природа нас удивила Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование Роберт Гук: жизнь и открытия талантливого ученого Роберт Гук: жизнь и открытия талантливого ученого
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

528789



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
3
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Красота и мощь русской боевой авиации
3
63
Красота и мощь русской боевой авиации
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы&nbsp;
0
7
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы 
Домашние конфеты «РАФАЭЛЛО» не хуже оригинала. Магазинные больше НЕ КУПЛЮ!
5
19
Домашние конфеты «РАФАЭЛЛО» не хуже оригинала. Магазинные больше НЕ КУПЛЮ!
Принц вместо замухрышки. Как звездные мужья хорошеют при новых женах (25 фото)
Принц вместо замухрышки. Как звездные мужья хорошеют при новых женах (25 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
6
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#Россия#дтп#прикол#картинки#фотографии#шоу бизнес#фильм#знаменитости
#фото#интересно#аварии#авто аварии#история#кино#подборка#в мире#авария дня#приколы
#животные#СССР#люди#факты#дети#сша#Разное#драка#автомобили#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться