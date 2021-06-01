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28 снимков, на которых мать-природа нас удивила

28 снимков, на которых мать-природа нас удивила (29 фото)

Автор:
01 июня 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вот это да!   природа   снимки   сюрпризы природы   удачный момент   удивительное рядом   фото   фотографии   
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29
Настало лето - а значит, самое время пообщаться с природой и набраться от нее впечатлений на год вперед. Отправляйтесь в лес, в горы или просто в парк - там вас повсюду поджидают сюрпризы, на которые цивилизация просто не способна!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   природа   снимки   сюрпризы природы   удачный момент   удивительное рядом   фото   фотографии   
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Вася Полчаса назад
пагода она такая пагода
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