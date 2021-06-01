28 снимков, на которых мать-природа нас удивила

Настало лето - а значит, самое время пообщаться с природой и набраться от нее впечатлений на год вперед. Отправляйтесь в лес, в горы или просто в парк - там вас повсюду поджидают сюрпризы, на которые цивилизация просто не способна!

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Обнимемся, брат! 0 Источник:

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Переверни страницу 0 Источник:

Родственнички 0 Источник:

Забота 0 Источник: "Пожалуйста, будьте осторожны! Прямо под вашим колесом спит олененок!"

А мне фотосессию? 0 Источник:

В центре мира 0 Источник:

Корабль-призрак 0 Источник:

Восстание стихий 0 Источник:

Туман под ногами 0 Источник:

Точный разрез 0 Источник:

Небесная пагода 0 Источник:

Увлекаемые прибоем 0 Источник:

А поцеловать? 0 Источник:

Дочь вожака 0 Источник:

Вид из окна 0 Источник:

Картина для дня и ночи 0 Источник:

Ледяной авангардизм 0 Источник:

Оазис 0 Источник:

Однако за время пути собака могла подрасти 0 Источник:

Зимнее колдовство 0 Источник:

Под лесной сенью 0 Источник:

Один ум хорошо, а два лучше! 0 Источник:

Облака над лагуной 0 Источник:

Затерянный рай 0 Источник:

Не договорили 0 Источник:

Небесная палитра 0 Источник:

Навстречу небу 0 Источник: