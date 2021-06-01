28 снимков, на которых мать-природа нас удивила

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Настало лето - а значит, самое время пообщаться с природой и набраться от нее впечатлений на год вперед. Отправляйтесь в лес, в горы или просто в парк - там вас повсюду поджидают сюрпризы, на которые цивилизация просто не способна!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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