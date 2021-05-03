Итоги Пасхи: мемы, куличи, давка в храме

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Пасха - это древний и один из самых важных христианских праздников. Православные по всему миру в воскресенье отмечали Пасху. Для многих этот праздник - пустая дань сложившимся традициям: в этот день бьются яйцами и едят куличи. Мы собрали итоги Пасхи, мемы и различные картинки на тему. А вы отмечали Пасху?
Чувства верующих задеть этим постом не хочу, обидеть православных тоже! Пост носит исключительно юмористический характер.
7. А в России священник ударил посетителя церкви на Новом Арбате, заявив, что фотографировать нельзя
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