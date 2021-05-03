Итоги Пасхи: мемы, куличи, давка в храме

Пасха - это древний и один из самых важных христианских праздников. Православные по всему миру в воскресенье отмечали Пасху. Для многих этот праздник - пустая дань сложившимся традициям: в этот день бьются яйцами и едят куличи. Мы собрали итоги Пасхи, мемы и различные картинки на тему. А вы отмечали Пасху?

0 Чувства верующих задеть этим постом не хочу, обидеть православных тоже! Пост носит исключительно юмористический характер.

1. Изощрялись над пасками, как могли 0 Источник:

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3. Разные вариации куличей 0 Источник:

4. Гиганты выпекали в ведрах 0 Источник:

8. Сразу на фабрике освятили: к - клиентоориентированность 0 Источник:

9. Мемы про Пасху 0

10. А ведь так делают все, не только дети! 0 Источник:

11. Ленивый ответ 0 Источник:

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14. Праздничная акция 0 Источник:

15. Классика 0 Источник:

16. А вы тоже самое вкусное уже съели? 0 Источник: