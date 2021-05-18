В Судане нашли доисторическую мастерскую

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Когда люди начинают копаться в земле, они часто находят что-то совершенно неожиданное. Например, сотни древних каменных орудий, возраст которых составляет почти миллион лет! Специалисты утверждают, что этими инструментами пользовался непосредственный предок современных людей Homo erectus, человек прямоходящий.
Находка была сделана в 2020 году в Судане, в пустыне Сахара, горными рабочими, которые добывали золото в карьере.
Археологи в восторге от такой удачи! Для изучения артефактов незамедлительно были привлечены специалисты. Теперь ученые говорят, что в доисторические времена в этом месте находилось что-то вроде мастерской, в которой наш древний предок Homo erectus изготавливал каменные орудия труда.
Археологи в восторге от такой удачи! Для изучения артефактов незамедлительно были привлечены специалисты. Теперь ученые говорят, что в доисторические времена в этом месте находилось что-то вроде мастерской, в которой наш древний предок Homo erectus изготавливал каменные орудия труда.
Помимо камня для изготовления орудий использовались и другие материалы, в том числе кость и дерево. Среди обнаруженных инструментов имеются ручные топоры и тесаки. Есть и орудия довольно сложной формы - например, инструмент размером с кулак с режущими кромками, которые разделяются, но встречаются наверху.
Археолог Мирослав Масойч из Института археологии Вроцлавского университета сообщил прессе, что это место является старейшим в своем роде в Восточной Сахаре. "Я считаю, - объяснил Масойч, - что им (инструментам) может быть более 700 000 лет, а может быть, даже миллион, как и их аналогам в Южной Африке". Масойч и его коллеги опубликовали свои выводы в марте в научном онлайн-журнале Plos One.
Для определения возраста находки ученые использовали технологию оптически стимулируемого люминесцентного датирования (ОСЛ-датирования). Это физический метод датировки, основанный на определении момента времени, когда минерал в последний раз находился на свету. По оценке исследователей, возраст слоев почвы, покрывавших найденные инструменты сверху, - почти 400 000 лет. Следовательно, слои земли под ними еще старше.
Археолог Мирослав Масойч из Института археологии Вроцлавского университета сообщил прессе, что это место является старейшим в своем роде в Восточной Сахаре. "Я считаю, - объяснил Масойч, - что им (инструментам) может быть более 700 000 лет, а может быть, даже миллион, как и их аналогам в Южной Африке". Масойч и его коллеги опубликовали свои выводы в марте в научном онлайн-журнале Plos One.
Для определения возраста находки ученые использовали технологию оптически стимулируемого люминесцентного датирования (ОСЛ-датирования). Это физический метод датировки, основанный на определении момента времени, когда минерал в последний раз находился на свету. По оценке исследователей, возраст слоев почвы, покрывавших найденные инструменты сверху, - почти 400 000 лет. Следовательно, слои земли под ними еще старше.
Подобные находки - настоящий привет из прошлого.
Золотой рудник, на котором были обнаружены артефакты, - лишь один из тех, что появились вследствие новой "золотой лихорадки" в Судане. По данным министерства природных ресурсов страны, в 2018 году Судан произвел 93 тонны золота, что ставит его на третье место в списке стран-производителей золота после ЮАР и Ганы.
И, как это часто бывает в подобных случаях, то, что начиналось как поиски драгоценного металла, превратилось для археологов в метафорическую "золотую жилу". Часто, как только лопаты и бульдозеры уходят в землю, делаются замечательные открытия из древнего прошлого. Так, в Испании недавно был найден клад древнеримских монет, когда рабочие начали рыть траншеи для прокладки силовых кабелей в парке.
И не только рабочие делают подобные открытия. В Великобритании многие люди используют металлоискатели, чтобы найти старые монеты и другие редкие предметы под землей, и часто находят клады. Ремонтники часто находят старые редкие книги и даже картины за стенами и под полом, некоторые из которых оказываются весьма ценными.
Однако находка в Судане ценна не в денежном, а в научном и историческом контексте. Несомненно, после снятия ограничений на поездки в эту страну, когда проблема пандемии отойдет на задний план, на этом объекте начнутся новые работы и будут сделаны новые открытия.
Золотой рудник, на котором были обнаружены артефакты, - лишь один из тех, что появились вследствие новой "золотой лихорадки" в Судане. По данным министерства природных ресурсов страны, в 2018 году Судан произвел 93 тонны золота, что ставит его на третье место в списке стран-производителей золота после ЮАР и Ганы.
И, как это часто бывает в подобных случаях, то, что начиналось как поиски драгоценного металла, превратилось для археологов в метафорическую "золотую жилу". Часто, как только лопаты и бульдозеры уходят в землю, делаются замечательные открытия из древнего прошлого. Так, в Испании недавно был найден клад древнеримских монет, когда рабочие начали рыть траншеи для прокладки силовых кабелей в парке.
И не только рабочие делают подобные открытия. В Великобритании многие люди используют металлоискатели, чтобы найти старые монеты и другие редкие предметы под землей, и часто находят клады. Ремонтники часто находят старые редкие книги и даже картины за стенами и под полом, некоторые из которых оказываются весьма ценными.
Однако находка в Судане ценна не в денежном, а в научном и историческом контексте. Несомненно, после снятия ограничений на поездки в эту страну, когда проблема пандемии отойдет на задний план, на этом объекте начнутся новые работы и будут сделаны новые открытия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: homo erectus археологические находки археологические раскопки археология доисторические времена находка археологов орудия труда судан
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