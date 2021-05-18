В Судане нашли доисторическую мастерскую

Подобные находки - настоящий привет из прошлого.



Золотой рудник, на котором были обнаружены артефакты, - лишь один из тех, что появились вследствие новой "золотой лихорадки" в Судане. По данным министерства природных ресурсов страны, в 2018 году Судан произвел 93 тонны золота, что ставит его на третье место в списке стран-производителей золота после ЮАР и Ганы.



И, как это часто бывает в подобных случаях, то, что начиналось как поиски драгоценного металла, превратилось для археологов в метафорическую "золотую жилу". Часто, как только лопаты и бульдозеры уходят в землю, делаются замечательные открытия из древнего прошлого. Так, в Испании недавно был найден клад древнеримских монет, когда рабочие начали рыть траншеи для прокладки силовых кабелей в парке.



И не только рабочие делают подобные открытия. В Великобритании многие люди используют металлоискатели, чтобы найти старые монеты и другие редкие предметы под землей, и часто находят клады. Ремонтники часто находят старые редкие книги и даже картины за стенами и под полом, некоторые из которых оказываются весьма ценными.



Однако находка в Судане ценна не в денежном, а в научном и историческом контексте. Несомненно, после снятия ограничений на поездки в эту страну, когда проблема пандемии отойдет на задний план, на этом объекте начнутся новые работы и будут сделаны новые открытия.