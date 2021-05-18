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В Судане нашли доисторическую мастерскую

В Судане нашли доисторическую мастерскую (3 фото)

Автор:
18 мая 2021 13:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: homo erectus   археологические находки   археологические раскопки   археология   доисторические времена   находка археологов   орудия труда   судан   
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Когда люди начинают копаться в земле, они часто находят что-то совершенно неожиданное. Например, сотни древних каменных орудий, возраст которых составляет почти миллион лет! Специалисты утверждают, что этими инструментами пользовался непосредственный предок современных людей Homo erectus, человек прямоходящий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: homo erectus   археологические находки   археологические раскопки   археология   доисторические времена   находка археологов   орудия труда   судан   
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