Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину

14 августа на Сортировке двое мужчин пытались силой посадить к себе в машину двух девочек-подростков. Об этом E1.RU рассказала мать одной из пострадавших Елена.



Девочки пошли на «Таганский ряд» за рюкзаками, когда к ним в районе дома на Таватуйской, 3 подъехали два автомобиля такси. Один из водителей сначала попросил зажигалку, потом спросил, как проехать на Уралмаш. Затем оба водителя предложили проехать с ними, чтобы показать дорогу. После этого мужчины, по словам матери одной из девочек, попытались затащить их в машину. Их спугнул младший брат одной из девочек, проходивший мимо, он сбегал за отцом. После этого девочки вырвались и побежали, мужчины — за ними. Девочек встретил отец, который и вызвал полицию.