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Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину

Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 09:25
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   девочки   истории   люди   похищение   таксисты   фото   
2476
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Их спас проходивший мимо младший брат одной из девочек.

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Метки: видео   девочки   истории   люди   похищение   таксисты   фото   
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30  комментариев
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2k
Станислав Вершинин Час назад
После общения с полицией у многих формируется мнение, что полици всё до фонаря.
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10k
* 6 минут назад
То есть, если не перепутали, можно хватать и увозить. А зачем полиция и суды? [мат] какой-то
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5k
Killgrave 6 минут назад
Таксисты твари-педофилы. Менты бесполезные амебы. Школьник брат молодец. Родителям совет - действовать через прокуратуру.
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6k
dikijjim 14 минут назад
я думал сейчас начнется экшн...расходимся нас наипали)
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3k
Дмитрий 14 минут назад
У меня отец, всю сознательную жизнь в МВД проработал. Он сам говорил когда на пенсию уходил, что раньше были МЕНТЫ, а теперь МУСОРА и с ним не поспорить было.
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82
колян 19 минут назад
Короче разбираться надо, кто там кого...
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357
Hypnosis Полчаса назад
Скорее всего, ментам уже занесли и дела никакого не будет
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3k
bumtester Полчаса назад
Что то ничего не понял... Надо бы разобратсья и выслушать как минимум вторую сторону конфликта.
Я вовсе не стараюсь никого заранее оправдывать, но и обвинять заранее тоже не хочу.
Как бы тут не оказались очередные - "вези меня мразь"
Во всяком случае в деле много странного.
Всю ночь катались с коллегой и не заплатили? Где этот коллега?
И это вообще номрально что таксисит всю ночь катасется с несовершеннолетними а потом еще за это деньги просит?
Есть ли регистратор в машине, где "катались" девочки, пусть даже не эти?
100% таксистов имеют видеорегистраторы.
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17k
Карлсончек bumtester 17 минут назад
Так вторая сторона конфликта сказала уже - что "Перепутали девочек".
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16k
Lunatic Asylum Полчаса назад
Насилуют 2 таксиста школьниц. Тут менты подъезжают. Спрашивают: Вы чем это занимаетесь, граждане? Таксисты: в рамках проявления гражданской сознательности проверяем закладки наркотиков у этих барышен, т.к. подозреваем их в том, что они драг-дилеры. Менты: Всего доброго.
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932
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Яркий пример полного не желания вникать и разбираться сотрудников ППС , напоминает "бородатую" тему : будет труп - будет и дело)).
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3k
ride Полчаса назад
"Со слов водителей такси, они заподозрили девушек в незаконном обороте наркотиков и пытались удерживать их до прибытия полиции" - это заявление легко проверить. Был ли зарегистрирован вызов полиции от этих людей? Нет? Врут и педофилы. Наказать
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7k
Антон Семёныч Час назад
Я помню как выглядели школьницы в СССР. Современных, половину можно сразу после окончания школы, вдоль трассы расставлять. С 13 лет трахаются и голые фотки выкладывают. Так что школьница, школьнице рознь.

Я помню как выглядели школьницы в СССР. Современных, половину можно сразу после окончания школы, вдоль трассы расставлять. С 13 лет трахаются и голые фотки выкладывают. Так что школьница, школьнице рознь.
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11k
Роберт Шекли Антон Семёныч Полчаса назад
Что это за высер с подменой понятий?
С 18 лет тоже трахаются и выкладывают голые фотки, но это не значит, что их можно спокойно похищать и насиловать
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3k
Горожанин Антон Семёныч Полчаса назад
Мразь ты маньячная.
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6k
harlamov Антон Семёныч Полчаса назад
Ну то что раньше девочки ходили в школьной форме и выглядели как одуванчики не мешало некоторым из них трахаться с юного возраста))
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615
MK_DMD Антон Семёныч 16 минут назад
И что теперь - от вида аппетитной части женского тела - сразу тащить в кусты насиловать?
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19k
Vazari Антон Семёныч 6 минут назад
Ну, не во всех же семьях девочек воспитывают как в твоей.
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2
Monher Час назад
А такси какого оператора? Чтобы знать.
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7k
Mauritanien Monher 50 минут назад
По диагонали читаешь? И фото не смотрим?
"В пресс-службе «Яндекс.Такси» пообещали предоставить комментарий позже."
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2
Monher Mauritanien 47 минут назад
Спасибо!
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1k
Игорь Monher 44 минуты назад
у нас на городском форуме написали, что это Яндекс-таксисты отметились.
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16k
Lunatic Asylum Mauritanien Полчаса назад
Да он и брендированный авто не видит. Хз, видимо в полиции работает и жопой читает всё или в глаза долбится.
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27k
Alex Час назад
Мочить уродов. Мусора - суки
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2k
Димка Смола/67 Час назад
В тюрьме они тоже будут менять клиентов, но за проезд ни кто платить не будет .........
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7k
Фантом Час назад
Их нужно найти, иначе они повторят попытку
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11k
Колька Валеркин сын Час назад
перепутали? че совсем уже ска с головой поругались, есть места где этих двух дебилов тоже перепутать могут
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620
gizmo gizmo Час назад
на кол уродов...
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