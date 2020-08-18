Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину

Их спас проходивший мимо младший брат одной из девочек.
14 августа на Сортировке двое мужчин пытались силой посадить к себе в машину двух девочек-подростков. Об этом E1.RU рассказала мать одной из пострадавших Елена.
Девочки пошли на «Таганский ряд» за рюкзаками, когда к ним в районе дома на Таватуйской, 3 подъехали два автомобиля такси. Один из водителей сначала попросил зажигалку, потом спросил, как проехать на Уралмаш. Затем оба водителя предложили проехать с ними, чтобы показать дорогу. После этого мужчины, по словам матери одной из девочек, попытались затащить их в машину. Их спугнул младший брат одной из девочек, проходивший мимо, он сбегал за отцом. После этого девочки вырвались и побежали, мужчины — за ними. Девочек встретил отец, который и вызвал полицию.
Девочки пошли на «Таганский ряд» за рюкзаками, когда к ним в районе дома на Таватуйской, 3 подъехали два автомобиля такси. Один из водителей сначала попросил зажигалку, потом спросил, как проехать на Уралмаш. Затем оба водителя предложили проехать с ними, чтобы показать дорогу. После этого мужчины, по словам матери одной из девочек, попытались затащить их в машину. Их спугнул младший брат одной из девочек, проходивший мимо, он сбегал за отцом. После этого девочки вырвались и побежали, мужчины — за ними. Девочек встретил отец, который и вызвал полицию.
Таксисты рассказали, что эти девочки якобы всю ночь катались с их коллегой и потом не заплатили. Однако вызванный на место ЧП мужчина заявил, что в первый раз видит этих девочек. Сотрудникам полиции похитители рассказали, что «перепутали».
— Меня удивила реакция сотрудников полиции. Они мне сказали: «Что вы хотите от них? Они же просто перепутали», — рассказала мать одной из девочек Елена. — А если бы они не перепутали, если бы мальчик мимо не проходил и не побежал рассказывать взрослым? Куда они хотели повезти моего ребенка? Что они хотели с ними [девочками] сделать?
Елена с трудом добилась того, чтобы ее заявление приняли в полиции. Она требует привлечь к ответственности двух мужчин, схвативших ее дочь. Однако после общения с полицией у нее появились сомнения в том, что дело не спустят на тормозах. Поэтому сегодня она обратилась в следственный комитет. «Прошу разобраться в работе отделения № 10 и с действиями сотрудников ППС», — указала в заявлении Елена.
- По факту инцидента сотрудниками отдела полиции номер 10 проводится проверка. Все участники происшествия установлены и опрошены. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение. Со слов водителей такси, они заподозрили девушек в незаконном обороте наркотиков и пытались удерживать их до прибытия полиции, - рассказали в пресс-группе УМВД по городу.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» пообещали предоставить комментарий позже.
- По факту инцидента сотрудниками отдела полиции номер 10 проводится проверка. Все участники происшествия установлены и опрошены. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение. Со слов водителей такси, они заподозрили девушек в незаконном обороте наркотиков и пытались удерживать их до прибытия полиции, - рассказали в пресс-группе УМВД по городу.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» пообещали предоставить комментарий позже.
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Я вовсе не стараюсь никого заранее оправдывать, но и обвинять заранее тоже не хочу.
Как бы тут не оказались очередные - "вези меня мразь"
Во всяком случае в деле много странного.
Всю ночь катались с коллегой и не заплатили? Где этот коллега?
И это вообще номрально что таксисит всю ночь катасется с несовершеннолетними а потом еще за это деньги просит?
Есть ли регистратор в машине, где "катались" девочки, пусть даже не эти?
100% таксистов имеют видеорегистраторы.
С 18 лет тоже трахаются и выкладывают голые фотки, но это не значит, что их можно спокойно похищать и насиловать
"В пресс-службе «Яндекс.Такси» пообещали предоставить комментарий позже."