В Англии придумали писсуары для женщин

Выпускницы Бристольского университета разработали женский писсуар, который, по их словам, в шесть раз эффективнее традиционной кабинки.
Эмбер Пробин и Хейзел МакШейн, окончившие Бристольский университет в прошлом году, создали бесконтактный писсуар Peequal, когда их попросили решить «реальную жизненную проблему» в качестве выпускного проекта.
Это изобретение – это «унитаз быстрого доступа» для «женщин, которые просто хотят пописать», – сообщили TodayFM авторы проекта. «Мы не пытаемся революционизировать туалеты», – добавили они.
Вместо этого Peequal ускоряет очередь в туалет, а это означает, что у тех, кому нужны полноценные туалеты, по-прежнему будет доступ к обычным кабинкам, в то время как другие смогут освобождать кабинки с писсуарами в течение нескольких секунд.
Исследование, которое девушки провели в процессе работы над проектом, показало, что женщины стоят в очереди в 34 раза дольше, чем мужчины, поскольку на каждый женский общественный туалет приходится 10 мужских писсуаров. А уже в кабинках до 80 процентов женщин все равно не садятся на сиденье унитаза, чтобы избежать бактерий.
«В дизайне так много элементов, – говорят его создатели. – Писсуар стоит на открытом воздухе и полностью бесконтактный. Во времена ковида люди особенно не хотят ни до чего дотрагиваться».
Часто женщины тратят больше времени на поход в общественный туалет из-за менструации, что значительно увеличивает очереди. Если женские писсуары будут использоваться более широко, те, кому нужно провести больше времени в туалете, смогут воспользоваться обычной кабинкой, пока другие стоят в очередь в Peequal. Отсутствие необходимости открывать и закрывать двери, протирать сидение унитаза или раскладывать на нем туалетную бумагу также повышают эффективность.
В эти выходные в Bristol Comedy Garden проходят испытания прототипа писсуара. Некоторая приватность все же предусмотрена, поэтому люди в очереди к Peequal не увидят его посетителей ниже пояса.
Пробин и МакШейн рассказали BBC, что, когда они работали на музыкальных фестивалях, им приходилось выбирать между посещением туалета и походом за едой, поскольку очереди были невероятно длинными. МакШейн изучала физику и инновации, а Пробин – антропологию и инновации. Прежде чем придумать свой писсуар, который, как они утверждают, сокращает время ожидания в очереди, они поговорили с более чем 2000 женщин в Бристоле в фокус-группах и пабах. Они разработали форму унитаза так, чтобы он подходил для низкой, высокой и широкой посадки, а это означает, что писсуары подходят для большинства женщин. Пробин добавила, что время, проведенное в очереди в женский туалет, это – «зря потраченные часы в жизни женщин».
Как сообщает BristolPost, девушки выиграли главный приз во флагманском предпринимательском конкурсе Бристольского университета для стартапов -- 15 000 фунтов стерлингов.
Говорят, что новый писсуар, который можно перевозить в сложенном состоянии и размещать тремя различными способами, производит на 98 процентов меньше CO2, чем другие портативные туалеты, и изготовлен из 100-процентно перерабатываемых материалов.
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И никто и не утверждает, что девки унитаз придумали. Задача в другом: чтоб это было компактно, мобильно и так далее...
Конечно, в стационарных пунктах проблему несколько решает расширение женского "отдела", но не везде есть для этого возможность. И если из пары полноценных кабинок можно сделать три "посадочных экспресс-места", то это уже прогресс. А третья кабинка тем, кому действительно нужна.
Хотя, конечно, число баб рвущихся в мужские сортиры на всяких концертах просто зашкаливает и их можно понять. Также как и в торговых центрах. Я уже выхожу, а моя всё ещё в очереди - и такое бывает.
Но это и понятно, потому что в сортире надо нужду справлять, а не в зеркала пялиться по два часа.