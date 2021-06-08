В Англии придумали писсуары для женщин

Это изобретение – это «унитаз быстрого доступа» для «женщин, которые просто хотят пописать», – сообщили TodayFM авторы проекта. «Мы не пытаемся революционизировать туалеты», – добавили они.

Вместо этого Peequal ускоряет очередь в туалет, а это означает, что у тех, кому нужны полноценные туалеты, по-прежнему будет доступ к обычным кабинкам, в то время как другие смогут освобождать кабинки с писсуарами в течение нескольких секунд.