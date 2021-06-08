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В Англии придумали писсуары для женщин

В Англии придумали писсуары для женщин (7 фото)

Автор:
08 июня 2021 08:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: англия   забавные новости   изобретения   новости   
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Выпускницы Бристольского университета разработали женский писсуар, который, по их словам, в шесть раз эффективнее традиционной кабинки.

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Метки: англия   забавные новости   изобретения   новости   
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6  комментариев
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3k
dampfer 2 часа назад
Офигеть, 2021 год, британцы открыли для себя выгребную яму.
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5k
Apok Полчаса назад
Не знаю, при чем здесь выделение СО2, как вообще форма толчка на него влияет, но сама затея правильная. Проблема же реальная!
И никто и не утверждает, что девки унитаз придумали. Задача в другом: чтоб это было компактно, мобильно и так далее...
Конечно, в стационарных пунктах проблему несколько решает расширение женского "отдела", но не везде есть для этого возможность. И если из пары полноценных кабинок можно сделать три "посадочных экспресс-места", то это уже прогресс. А третья кабинка тем, кому действительно нужна.
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15k
Денис Час назад
ппц, людям заняться нечем. Ещё и 15К фунтов под это отдали :)
Хотя, конечно, число баб рвущихся в мужские сортиры на всяких концертах просто зашкаливает и их можно понять. Также как и в торговых центрах. Я уже выхожу, а моя всё ещё в очереди - и такое бывает.
Но это и понятно, потому что в сортире надо нужду справлять, а не в зеркала пялиться по два часа.
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2k
V2.Smirnov Час назад
Правда придумали?
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487
vitalik 2 часа назад
Так вот они какие британские учёные.
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