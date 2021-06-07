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Что было сделано в России под руководством Сталина. Статистика

Что было сделано в России под руководством Сталина. Статистика (9 фото)

Автор:
07 июня 2021 09:54
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: СССР   история   люди   экономика   
2792
9
За время Сталинского руководства, в течение 30 лет, аграрная, нищая, зависимая от иностранного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр новой социалистической цивилизации.
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Метки: СССР   история   люди   экономика   
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27  комментариев
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18k
kamanch 7 часов назад
>Что было сделано в России под руководством Сталина
Убито пара миллионов населения собственной страны.
Мне вообще кажется порой, что Гитлер - это был проект Сталина, т.к. он устал свои руки в крови пачкать.
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395
Aurelian 47 минут назад
Я не понимаю, к чему подобные посты? Самое главное, что нужно знать о Сталине, о Берии это то, что они не сделали! А знаете что именно они не сделали? Они не закупали элитную недвижимость за границей, не высылали своих детей учиться за бугор, не отдавали градообразующие предприятия в частные- зарубежные руки. У меня всё.
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101
wr2x2 Час назад
теперь это уже не важно , к сожалению
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750
metrolog Час назад
Пост оставляет двоякое чувство, вроде да - быстрое восстановление после войны, бурное развитие промышленности. "Москвич" стоил 9000р да, но простой человек его купить не имел право. Этот идиотский пафос и некоторые пункты, например про изобилие продуктов и товаров и эти "модные тенденции" вызывают жесткое отторжение своей брехнёй.
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1k
Андрей Манахов 2 часа назад
Теперь сравните "достижения" бункерного ничтожества и ублюдков подле него.
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30k
Григорий 3 часа назад
так нужно просто-напросто клонировать Сталина и сделать президентом
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988
Mirza Huseyinov 3 часа назад
Мой отец рассказывал.. до 1949 года был голод... жуткий голод. Не хватка было во всем, в еде, в одежде, на бытовых и мягких инвентарей. на всю семю окупали 6-7 кусков сахара.
Это в Москве, на витрине страны был все, за счет периферий. И восстановили все руины после бомбардировок в 1947 году.
А на окраинах.. голод.
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4k
KonstantinLeirov 3 часа назад
Как бы я не относился к Иосифу Виссарионовичу, а это больше положительное отношение... Но приходит в памяти вот этот отрывок из "вражеского фильма"
Ссылка youtu.be
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146
Roman Sh KonstantinLeirov 8 минут назад
за прошедшие 30 лет мы ничего не достигли, потеряв при этом около 30 млн. человек!
Как вам такая цена за ничто?
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10k
Голос Вселенной 4 часа назад
Сталин выиграл войну!!! И именно ЭТО стало его самой главной заслугой...
А страну подняли ЛЮДИ. Адским, каторжным, усердным трудом! Все как один.
После войны было такое настроение, все люди были братья, все шли в одну сторону, относились друг к другу с уважением, с пониманием. В каждой семье было горе, ьыли потери родственников в войне, и этот факт объединял людей... А Сталин просто помогал это все осуществлять... Конечно, его роль и вклад невозможно переоценить... Но все же...
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3k
ezhik 4 часа назад
ну и где сейчас эта великая страна? лопнула как мыльный пузырь. значит все таки не правильно что то делалось, искусственно поддерживалось.
снижение мировых цен на нефть, абсолютно никому не нужная гонка вооружений, вкидывание миллионов в помощь странам соц.лагеря...
пока могли, держались на продаже ресурсов, а дальше...сами знаете что произошло
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88
Ярослав Мовчун 5 часов назад
Колыма... и дальше если перечислять, какой ценой...
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1k
gizmo gizmo 6 часов назад
ща начнётся вой что сталин стотыщмильёнов убил... правда не вдаваясь в конкретные цифры, типа сколько на самом деле, кого, за что.... очень любят эту хрень с времён конца союза раскручивать...
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982
Сергей 7 часов назад
Не в России же, а в Союзе! Сталин был генсеком именно СССР!
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269
Елена Букреева 7 часов назад
Ага, мне бабушки рассказывали как оно на самом деле было...
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33
Sw@p Елена Букреева 6 часов назад
бабушки не рассказали, как из отсталой аграрной страны СССР превратился в промышленного гиганта? если очень интересно, то простой факт. До 1920 года более 80% населения - крестьяне (читай - сельские жители). Основное оружие производства в с/х - соха и корова с плугом. То есть с 12го века до начала 20го века способ производства не менялся. Да. В конце 19го века в России уже было достаточно мануфактур и крупных предприятий, преимущественно в Питере и Москве. Но занятость на них была порядка 5% от общего числа населения.
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4k
Александр Зотов 7 часов назад
о, про "японского миллионера" интересное попалось: https://users.livejournal.com/-devol-/19303.htmlhttps://users.livejournal.com/-devol-/19303.html
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4k
Александр Зотов 7 часов назад
Как только появлялись новые тенденции в моде, они мгновенно отслеживались, и уже через пару месяцев модные товары появлялись в изобилии на полках магазинов.
---------
И потому шили одинаковую усредненного фасона одежду? или это при Хруще уже было?
Про изобилие на полках после войны вот тоже хз: про голод слышал, что был. Оно и понятно, страна в руинах...Про разнообразие товаров в Брежневские времена вот от родителей слышал рассказы.
Государство не должно шить штаны, частный бизнес не должен владеть "стратегами" - следовали бы при Горбаче и реформаторах начала 90-х этой формуле - не было бы всего того *лядства, которое творилось, начиная с 85-го
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33
Sw@p Александр Зотов 6 часов назад
после войны шили то, что можно было.. но уже к 50м годам был реальный ассортимент и по цене, и по цветам и прочее. Достаточно взглянуть на модниц 50х в СССР. Тем более был реальный ассортимент по продуктам питания и все при доступных ценах.. Это с 51 по 59й год грубо.. В 57 была реформа, которая много чего убило и к началу 70х появилось слово "дефицит"..
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