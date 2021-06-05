Самая стильная Первая леди современности

51-летняя Мелания Трамп наверняка войдет в историю как одна из самых стильных первых леди США. Ее наряды обсуждали куда чаще, чем платья ее предшественницы Мишель Обамы и она всерьез могла претендовать на статус «второй Джеки Кеннеди».



Примечательно, что непростой этап жизни в Белом доме начался для Мелании Трамп со скандала: её попросту отказались одевать все (ну, или почти все) именитые дизайнеры.





Это стало своеобразным протестом против ее супруга, одиозного президента Трампа. Верную клиентку и просто красивую женщину в то время поддержали Chanel, Dolce & Gabbana и Ralph Laurent — именно они и срывали аплодисменты после каждого саммита или дипломатического визита с участием Мелании, когда ее снова и снова признавали одной из самых эффектных первых леди мира.



Единственным «модным скандалом» с участием Мелании Трамп стал ее визит в пострадавший от урагана штат Техас — экс-модель вышла из вертолета на заваленные переломанными деревьями улицы в лодочках на шпильке. Шпильку же и получила: политические противники Трампа не упустили возможности съязвить, что его жена уделяет моде и своему внешнему виду слишком много внимания.



Что ж, может быть, в этом есть доля истины, но девушкам, далеким от американских политических процессов, это только на руку — слишком уж хороша Мелания в качестве модной иконы.