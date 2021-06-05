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Самая стильная Первая леди современности

Самая стильная Первая леди современности (32 фото)

Автор:
05 июня 2021 09:20
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Мелани   одежда   стиль   фото   
339
32
Лучшие образы Мелании Трамп, ну а что, молодец женщина.
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Метки: Мелани   одежда   стиль   фото   
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11  комментариев
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662
Татьяна Юсова 2 часа назад
Да уж... с Мишель Обамой не сравнить... И дело не только в фигуре.
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16k
MarkovAlexandr 6 минут назад
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12k
Андрей Ватрушкин 24 минуты назад
Когда есть чего показать, почему бы и не показать.
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415
суссик Полчаса назад
Славянка. Вот и весь секрет.
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
Мелания очень красивая и элегантная женщина.
Глаз всегда радуется, смотря на нее.

А тупорылым американцам хочу сказать следующее - Трамп был одним из самых лучших президентов для вас.
Он, конечно, импульсивен, но в первую очередь бизнесмен и делал все, чтобы реально Америку укрепить.
При этом не инициировал ни одной войны.
А теперь со старым маразматиком, вы еще наплачетесь, дурни.
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8k
Vlad Полчаса назад
Как выглядит?... Дай бог каждому.
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16k
Наталья 48 минут назад
Я думаю, что с Меланией вполне может разделить этот титул Карла Бруни.
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148
Шурман 2 часа назад
А мне хорватка нравиться , тетя в теле но красивая и всегда на позитиве . Грубо говоря я бы вдул :)))
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