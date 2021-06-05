Самая стильная Первая леди современности

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Лучшие образы Мелании Трамп, ну а что, молодец женщина.
51-летняя Мелания Трамп наверняка войдет в историю как одна из самых стильных первых леди США. Ее наряды обсуждали куда чаще, чем платья ее предшественницы Мишель Обамы и она всерьез могла претендовать на статус «второй Джеки Кеннеди».
Примечательно, что непростой этап жизни в Белом доме начался для Мелании Трамп со скандала: её попросту отказались одевать все (ну, или почти все) именитые дизайнеры.
Это стало своеобразным протестом против ее супруга, одиозного президента Трампа. Верную клиентку и просто красивую женщину в то время поддержали Chanel, Dolce & Gabbana и Ralph Laurent — именно они и срывали аплодисменты после каждого саммита или дипломатического визита с участием Мелании, когда ее снова и снова признавали одной из самых эффектных первых леди мира.
Единственным «модным скандалом» с участием Мелании Трамп стал ее визит в пострадавший от урагана штат Техас — экс-модель вышла из вертолета на заваленные переломанными деревьями улицы в лодочках на шпильке. Шпильку же и получила: политические противники Трампа не упустили возможности съязвить, что его жена уделяет моде и своему внешнему виду слишком много внимания.
Что ж, может быть, в этом есть доля истины, но девушкам, далеким от американских политических процессов, это только на руку — слишком уж хороша Мелания в качестве модной иконы.
Примечательно, что непростой этап жизни в Белом доме начался для Мелании Трамп со скандала: её попросту отказались одевать все (ну, или почти все) именитые дизайнеры.
Это стало своеобразным протестом против ее супруга, одиозного президента Трампа. Верную клиентку и просто красивую женщину в то время поддержали Chanel, Dolce & Gabbana и Ralph Laurent — именно они и срывали аплодисменты после каждого саммита или дипломатического визита с участием Мелании, когда ее снова и снова признавали одной из самых эффектных первых леди мира.
Единственным «модным скандалом» с участием Мелании Трамп стал ее визит в пострадавший от урагана штат Техас — экс-модель вышла из вертолета на заваленные переломанными деревьями улицы в лодочках на шпильке. Шпильку же и получила: политические противники Трампа не упустили возможности съязвить, что его жена уделяет моде и своему внешнему виду слишком много внимания.
Что ж, может быть, в этом есть доля истины, но девушкам, далеким от американских политических процессов, это только на руку — слишком уж хороша Мелания в качестве модной иконы.
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Её отец — родом из ближайшего города Радече, а мать — из деревни Рака[6]. Мать Мелании Амалия (в девичестве Ульчник) занималась дизайном детской одежды на местной фабрике «Jutranjka». Она познакомилась с Виктором Кнавсом, отцом Мелании, в 1966 году, когда он ещё работал шофёром мэра соседнего Храстника прежде, чем стал продавцом одного из дилерских центров государственного автоконцерна. Был членом Коммунистической партии Словении[8].
В детстве Мелания, как и другие дети рабочих фабрики, участвовала в модных показах коллекций детской одежды.
В 16 лет поступила в Люблянский университет по специальности «архитектура и дизайн», но бросила обучение после первого курса, переехав в Милан.
Помимо родного словенского, Мелания Трамп также свободно владеет ещё пятью языками: английским, немецким, французским, итальянским и сербохорватским.
В детстве Мелания, как и другие дети рабочих фабрики, участвовала в модных показах коллекций детской одежды.
В 16 лет поступила в Люблянский университет по специальности «архитектура и дизайн», но бросила обучение после первого курса, переехав в Милан.
Помимо родного словенского, Мелания Трамп также свободно владеет ещё пятью языками: английским, немецким, французским, итальянским и сербохорватским.
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Глаз всегда радуется, смотря на нее.
А тупорылым американцам хочу сказать следующее - Трамп был одним из самых лучших президентов для вас.
Он, конечно, импульсивен, но в первую очередь бизнесмен и делал все, чтобы реально Америку укрепить.
При этом не инициировал ни одной войны.
А теперь со старым маразматиком, вы еще наплачетесь, дурни.