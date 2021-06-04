Одинокие мужчины и их котики

Фотограф Дэвид Уильямс (David Williams) решил развенчать распространенный стереотип образа «женщина + кошка» и «мужчина + собака». «Я хотел показать, что вне зависимости от пола многие люди наслаждаются компанией котов, их любовью и лаской», — рассказывает Дэвид. В то же время опытный женский взгляд может отметить, что у всех героев серии Men and Cats отсутствует кольцо на безымянном пальце. Значит ли это, что вся любовь этих мужчин направлена на котов, пока суженая еще не нашлась, или коты и правда сами собой притягиваются к одиноким людям? Сам Дэвид Уильямс не скрывает, что у него дома живет очаровательная черно-белая кошка, однако подчеркивает, что девушке тоже нашлось место в его сердце.