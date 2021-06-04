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Одинокие мужчины и их котики

Одинокие мужчины и их котики (11 фото)

Автор:
04 июня 2021 06:00
Метки: интересное   коты   мужчины   фотографии   
212
11
Все вы, наверное, слышали распространенные шутки про «сильных, независимых женщин», чья независимость меряется по шкале от одного до сорока котиков.Но это все не более чем стереотипы, ведь кошки настолько прекрасны, что любят их вне зависимости от пола.
Чтобы разрушить все стереотипы о кошатниках, нью-йоркский фотограф Дэвид Уильямс начал свой проект «Мужчины и коты» (Men & Cats),делая портреты своих знакомых, которые делят свое жилище с усатыми-полосатыми
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Метки: интересное   коты   мужчины   фотографии   
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Евгений Кондратьев 2 часа назад
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Demolition Man 8 минут назад
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Сибирячка 17 минут назад
У мужиков без женщин в квартирах полный порядок , чистота.
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