Одинокие мужчины и их котики

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Все вы, наверное, слышали распространенные шутки про «сильных, независимых женщин», чья независимость меряется по шкале от одного до сорока котиков.Но это все не более чем стереотипы, ведь кошки настолько прекрасны, что любят их вне зависимости от пола.
Чтобы разрушить все стереотипы о кошатниках, нью-йоркский фотограф Дэвид Уильямс начал свой проект «Мужчины и коты» (Men & Cats),делая портреты своих знакомых, которые делят свое жилище с усатыми-полосатыми
Чтобы разрушить все стереотипы о кошатниках, нью-йоркский фотограф Дэвид Уильямс начал свой проект «Мужчины и коты» (Men & Cats),делая портреты своих знакомых, которые делят свое жилище с усатыми-полосатыми
Фотограф Дэвид Уильямс (David Williams) решил развенчать распространенный стереотип образа «женщина + кошка» и «мужчина + собака». «Я хотел показать, что вне зависимости от пола многие люди наслаждаются компанией котов, их любовью и лаской», — рассказывает Дэвид. В то же время опытный женский взгляд может отметить, что у всех героев серии Men and Cats отсутствует кольцо на безымянном пальце. Значит ли это, что вся любовь этих мужчин направлена на котов, пока суженая еще не нашлась, или коты и правда сами собой притягиваются к одиноким людям? Сам Дэвид Уильямс не скрывает, что у него дома живет очаровательная черно-белая кошка, однако подчеркивает, что девушке тоже нашлось место в его сердце.
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Метки: интересное коты мужчины фотографии
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