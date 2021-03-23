FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2173 поста • 407 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Художник населяет город неведомыми зверюшками

Художник населяет город неведомыми зверюшками (31 фото)

Автор:
23 марта 2021 11:53
Сообщество : Искусство
Метки: Анн Арбор   Дэвид Зинн   графика   живопись   искусство   сказочные герои   уличная живопись   художник   
327
31
Художник Дэвид Зинн живет в городе Анн Арбор, штат Мичиган. С 1987 года он начал рисовать на городских улицах с помощью мелков и улгя, населяя выбоины, трещины в стенах и канализационные люки забавными сказочными существами. И хотя его работы недолговечны и смываются первым же дождем, за почти 45 лет творчества он обрел популярность не только в Мичигане, но и за пределами штата и даже страны: за приключениями его маленьких персонажей следят в инстаграме более 380 тысяч подписчиков.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Анн Арбор   Дэвид Зинн   графика   живопись   искусство   сказочные герои   уличная живопись   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Lola Полчаса назад
Какая милота. Жаль что мелками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Час назад
Бэнкси 2!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Алексей Полчаса назад
До Бэнкси тут далеко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы «Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции 5 знаменитых работ Марка Шагала, которые поражают необычностью и красотой 5 знаменитых работ Марка Шагала, которые поражают необычностью и красотой Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы Меховые варианты известных классических полотен Меховые варианты известных классических полотен Кто кричит на картине Мунка Кто кричит на картине Мунка
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284005



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 увлекательных фотографий необычных вещей
4
13
15 увлекательных фотографий необычных вещей
"Привет! Водка, борщ!": Саша Грей приготовила борщ и снова восхитила россиян
2
107
"Привет! Водка, борщ!": Саша Грей приготовила борщ и снова восхитила россиян
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
2
37
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
Как лишний вес меняет лицо: смотрим на примере актрис
0
52
Как лишний вес меняет лицо: смотрим на примере актрис
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#кино#подборка#сша#позитив#прикольные#комментарии#спорт#люди
#фото#история#СССР#автомобили#девушки#шоу бизнес#аварии#приколы#Россия#настроение
#интересно#факты#интересное#картинки#животные#автомир#дтп#сатира#искусство#соцсети

На что жалуетесь?

Вернуться