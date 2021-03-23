Художник населяет город неведомыми зверюшками

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Художник Дэвид Зинн живет в городе Анн Арбор, штат Мичиган. С 1987 года он начал рисовать на городских улицах с помощью мелков и улгя, населяя выбоины, трещины в стенах и канализационные люки забавными сказочными существами. И хотя его работы недолговечны и смываются первым же дождем, за почти 45 лет творчества он обрел популярность не только в Мичигане, но и за пределами штата и даже страны: за приключениями его маленьких персонажей следят в инстаграме более 380 тысяч подписчиков.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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