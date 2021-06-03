35 внуков, которым сказочно повезло с бабушками и дедушками

Интересный факт: в мире сейчас больше миллиарда бабушек и дедушек. И среди них полно замечательных, милых, добрых и очаровательных людей – ну как такими не похвастаться на весь мир? Вот 35 случаев, когда внуки так гордились своими бабушками и дедушками, что поделились их фотографиями и историями в сети.