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35 внуков, которым сказочно повезло с бабушками и дедушками

35 внуков, которым сказочно повезло с бабушками и дедушками (36 фото)

Автор:
03 июня 2021 22:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабушки   внуки   дедушки   доброта   добрые фото   комментарии из социальных сетей   
200
36

Интересный факт: в мире сейчас больше миллиарда бабушек и дедушек. И среди них полно замечательных, милых, добрых и очаровательных людей – ну как такими не похвастаться на весь мир? Вот 35 случаев, когда внуки так гордились своими бабушками и дедушками, что поделились их фотографиями и историями в сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бабушки   внуки   дедушки   доброта   добрые фото   комментарии из социальных сетей   
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