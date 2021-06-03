35 внуков, которым сказочно повезло с бабушками и дедушками

Интересный факт: в мире сейчас больше миллиарда бабушек и дедушек. И среди них полно замечательных, милых, добрых и очаровательных людей – ну как такими не похвастаться на весь мир? Вот 35 случаев, когда внуки так гордились своими бабушками и дедушками, что поделились их фотографиями и историями в сети.
1. "Моя 90-летняя бабуля прислала мне жилет, который сделала сама, чтобы я «ходил в нем на вечеринки». Он отпадный"
2. "Дедушку сбил какой-то дебил за рулем фургона, но он успел оттолкнуть бабушку с дороги"
3. "Я не видел бабушку с дедушкой несколько месяцев, и тут они наконец разобрались с Facetime. Вот лицо моего дедушки, когда он меня увидел"
4. "Бабуля связала плед для слоненка в Южной Африке. Четыре месяца спустя он доехал до места назначения, и она просто счастлива"
8. "Прежде чем лечь в хоспис, моя бабушка хотела увидеть океан в последний раз. Ее лицо говорит само за себя"
12. "Мой 3-летний сын и его 89-летняя прабабушка объединились, чтобы поймать первую в их жизни рыбу"
13. "Мой пес нервничает в машине, и бабушка попросилась сесть с ним на заднее сидение. Всю дорогу я слышал: "Все хорошо, мы уже почти на месте. Храбрый мальчик!"
14. "Моя бабуля (ей 84) извинилась за то, что встретила нас в ночнушке. Я сказал, что она выглядит удобной, и бабушка сразу предложила и мне такую. Ну как тут отказать"
15. "В декабре у дедушки умерла кошка. Он был убит горем и не хотел заводить другую, но ему было очень одиноко. Мама помогла найти ему котенка, и вот фото, которое он мне отправил"
16. "Разница в 100 лет. Мой дедушка в свой 103 день рождения, и моя 3-летняя дочь. Это фото бесценно"
17. "Моя 96-летняя бабушка и дедушка (100 лет) за несколько часов до того, как она умерла. 77 лет брака"
18. "Вечером ходили с дедом на рыбалку, и встретили парня с отклонением в развитии. У него сломалась пополам удочка и запуталась леска. Дед не только починил удочку, но и распутал все узлы. Никогда им так не гордился"
21. "Сегодня я скорее всего потеряю бабушку, но я всегда буду дорожить этой фотографией. Они были женаты почти 53 года"
22. "Когда я переехал, бабушка купила полотенце, чтобы давать его мне, когда я буду заезжать. 12 лет спустя, она все еще вешает его в ванной, когда я приезжаю в гости"
28. "Дедушка купил эти отвертки в 1956 году и передал их мне в 1996, когда ушел на пенсию. Он вдохновил меня стать инженером, и я брал их с собой, когда ездил по работе в разные страны"
29. "Я решил вернуться к учебе, когда мне было уже за 30, и бабуля теперь каждый месяц шлет мне открытки"
30. "Пошел с дедушкой на местное мероприятие для пожилых людей и увидел, как один из них раздает остальным распечатанные мемы"
31. "Моей бабушке 89, ее жениху - 86. Они познакомились 9 месяцев назад и влюбились до беспамятства"
33. "Только что узнал, что моя бабуля коротала время в карантине, качаясь. Ей 85 на следующей неделе"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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