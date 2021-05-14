40 неопровержимых доказательств того, что возраст - всего лишь цифра

Говорят, человеку столько лет, на сколько он себя чувствует - и физически, и психологически. Чтобы оставаться молодыми, нужно вести себя соответственно! Посмотрите на эту фотоподборку - в ней сплошь какие-то юмористы, хулиганы, умники и спортсмены. И неважно, сколько им лет, важно, что у них есть чему поучиться.

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1. "Моя бабушка пообещала, что если доживет до 90 лет, сделает себе розовый ирокез. Сказано - сделано!" 0 Источник:

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2. "Моя бабушка в свой 100-й день рождения" 0 Источник:

3. "Моя 86-летняя бабушка и ее кресло ручной работы, которое она вышивала 25 лет. Мне не разрешается на нем сидеть" 0 Источник:

4. Дедушка сделал себе татуировку слухового аппарата, чтобы стать похожим на внука 0 Источник:

5. "Купил бабушке iPad. Ей 84 года, и у нее никогда не было планшета. Она хотела его для "занятий искусством". Я оставил ее одну с новой игрушкой на 30 минут" 0 Источник:

6. "Была в гостях у бабушки и нашла это фото из ее новогоднего круиза" 0 Источник:

7. "Первое селфи моей тети на новом смартфоне: "На моих похоронах возьмите букет с гроба и бросьте в толпу, чтобы узнать, кто следующий" 0 Источник:

8. "Моего дедушку начали уговаривать сесть на места для пожилых в метро. В ответ он сделал это" 0 Источник:

9. "Я только что узнал, что моя бабушка во время карантина начала тренироваться, тягая железо. На следующей неделе ей исполнится 85 лет" 0 Источник:

10. "Моей бабушке сегодня исполнилось 105 лет" 0 Источник:

11. "Мой дед на своем дне рождения раздал всем печенье со своей фотографией" 0 Источник:

12. "Мой 101-летняя соседка была в полной боевой готовности, когда мы решили посмотреть затмение!" 0 Источник:

13. "Дедуля на прошлой неделе отметил свой 91-й день рождения, катаясь на водных лыжах" 0 Источник:

14. Мой друг в Facebook опубликовал это сегодня сегодня с описанием: "Как моя скромная прабабушка провела неделю со своими подругами после того, как победила рак" 0 Источник:

15. "Мой 60-летний дядя жжет на Гавайях" 0 Источник:

16. "Моя бабушка, 77 лет, получила степень доктора философии и стала старейшей выпускницей университета. Никогда не поздно" 0 Источник:

17. "Моя 97-летняя прабабушка. Она живет одна, водит машину, стрижет газон, любит сексуальных мужчин и регулярно выпивает. А еще любит показать, что может дотянуться до пальцев ног" 0 Источник:

18. "Только что увидел самого крутого старика на фестивале вина" 0 Источник:

19. "Моя 87-летняя бабушка решила, что пора уже ей сделать татуировку" 0 Источник:

20. "Моему дедушке 86 лет, он все еще конструирует и строит костровые чаши в виде "Звезды смерти" 0 Источник:

21. "Я заказала костюм Чудо-женщины онлайн. Он оказался мне немножко велик, зато моей бабуле - в самый раз!" 0 Источник:

22. "Так мои дедушка и бабушка отпраздновали 60-летие свадьбы" 0 Источник:

23. "Мой дедушка в 72 года" 0 Источник:

24. "Моя прабабушка, родилась в 1899 году. Я никогда с ней не встречалась, но она определенно легенда" 0 Источник:

25. "Мой 74-летний дедушка с хронической обструктивной болезнью легких и я на американских горках. Он был так взволнован" 0 Источник:

26. "Моя прекрасная бабушка делает шпагат после вечеринки в честь своего 80-летия" 0 Источник:

27. "Бабушки и дедушки нашей большой семьи. Групповой снимок с недавнего торжества" 0 Источник:

28. "Мой дедушка - математик на пенсии. Ему стало скучно, поэтому он решил построить замок своими руками. Прошло примерно 4 года, дело движется" 0 Источник:

29. "Моя двоюродная пра-прабабушка в свой 105-й день рождения. Она ведет себя так, будто ей еще и 80 не стукнуло!" 0 Источник:

30. "У моего деда игровая машина покруче, чем у меня или кого-то из моих друзей" 0 Источник:

31. "Это моя 96-летняя бабушка, которая живет одна и может ходить без трости, ходунков или инвалидной коляски, и которая поливает цветы, поднявшись на тракторе" 0 Источник:

32. "Моя 90-летняя бабушка только что пробежала - не прошла пешком, а именно пробежала - свои первые 5 км" 0 Источник:

33. "Моей бабушке исполнилось 100 лет в октябре прошлого года. Она держит планку по 30 секунд" 0 Источник:

34. "Думаю, моя прабабушка чертовски стильная для своих 95 лет. И она все еще водит машину" 0 Источник:

35. "Мой 74-летний дедушка. Готовит барбекю, наслаждается жизнью" 0 Источник:

36. "Моя подруга опубликовала фотографию своих бабушек и дедушек на День благодарения. Хочу быть таким же крутым в старости!" 0 Источник:

37. "Моя прабабушка в день, когда ей исполнилось 100 лет" 0 Источник:

38. "Что сделала моя 80-летняя бабушка, когда ей сказали «одеться как ниндзя»" 0 Источник:

39. "Мой 76-летний дедушка нарядился Элтоном Джоном на Хэллоуин" 0 Источник: