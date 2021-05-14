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40 неопровержимых доказательств того, что возраст - всего лишь цифра

40 неопровержимых доказательств того, что возраст - всего лишь цифра (41 фото)

Автор:
14 мая 2021 13:35
Сообщество : Юмор
Метки: бабушки   возраст   возраст не помеха   дедушки   крутизна   пожилые люди   старики отжигают   старики-разбойники   
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Говорят, человеку столько лет, на сколько он себя чувствует - и физически, и психологически. Чтобы оставаться молодыми, нужно вести себя соответственно! Посмотрите на эту фотоподборку - в ней сплошь какие-то юмористы, хулиганы, умники и спортсмены. И неважно, сколько им лет, важно, что у них есть чему поучиться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бабушки   возраст   возраст не помеха   дедушки   крутизна   пожилые люди   старики отжигают   старики-разбойники   
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Viktor 5 минут назад
Моей бабушке было 103 года когда она ушла .
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DyadyaSasha 14 секунд назад
Судя по фото - "не нашенские" пенсионеры. Это те кому повезло не угодить в дом престарелых с подачи любящих детишек.
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