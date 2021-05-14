40 неопровержимых доказательств того, что возраст - всего лишь цифра

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Говорят, человеку столько лет, на сколько он себя чувствует - и физически, и психологически. Чтобы оставаться молодыми, нужно вести себя соответственно! Посмотрите на эту фотоподборку - в ней сплошь какие-то юмористы, хулиганы, умники и спортсмены. И неважно, сколько им лет, важно, что у них есть чему поучиться.
1. "Моя бабушка пообещала, что если доживет до 90 лет, сделает себе розовый ирокез. Сказано - сделано!"
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3. "Моя 86-летняя бабушка и ее кресло ручной работы, которое она вышивала 25 лет. Мне не разрешается на нем сидеть"
5. "Купил бабушке iPad. Ей 84 года, и у нее никогда не было планшета. Она хотела его для "занятий искусством". Я оставил ее одну с новой игрушкой на 30 минут"
7. "Первое селфи моей тети на новом смартфоне: "На моих похоронах возьмите букет с гроба и бросьте в толпу, чтобы узнать, кто следующий"
8. "Моего дедушку начали уговаривать сесть на места для пожилых в метро. В ответ он сделал это"
9. "Я только что узнал, что моя бабушка во время карантина начала тренироваться, тягая железо. На следующей неделе ей исполнится 85 лет"
12. "Мой 101-летняя соседка была в полной боевой готовности, когда мы решили посмотреть затмение!"
14. Мой друг в Facebook опубликовал это сегодня сегодня с описанием: "Как моя скромная прабабушка провела неделю со своими подругами после того, как победила рак"
16. "Моя бабушка, 77 лет, получила степень доктора философии и стала старейшей выпускницей университета. Никогда не поздно"
17. "Моя 97-летняя прабабушка. Она живет одна, водит машину, стрижет газон, любит сексуальных мужчин и регулярно выпивает. А еще любит показать, что может дотянуться до пальцев ног"
20. "Моему дедушке 86 лет, он все еще конструирует и строит костровые чаши в виде "Звезды смерти"
21. "Я заказала костюм Чудо-женщины онлайн. Он оказался мне немножко велик, зато моей бабуле - в самый раз!"
24. "Моя прабабушка, родилась в 1899 году. Я никогда с ней не встречалась, но она определенно легенда"
25. "Мой 74-летний дедушка с хронической обструктивной болезнью легких и я на американских горках. Он был так взволнован"
28. "Мой дедушка - математик на пенсии. Ему стало скучно, поэтому он решил построить замок своими руками. Прошло примерно 4 года, дело движется"
29. "Моя двоюродная пра-прабабушка в свой 105-й день рождения. Она ведет себя так, будто ей еще и 80 не стукнуло!"
31. "Это моя 96-летняя бабушка, которая живет одна и может ходить без трости, ходунков или инвалидной коляски, и которая поливает цветы, поднявшись на тракторе"
32. "Моя 90-летняя бабушка только что пробежала - не прошла пешком, а именно пробежала - свои первые 5 км"
33. "Моей бабушке исполнилось 100 лет в октябре прошлого года. Она держит планку по 30 секунд"
34. "Думаю, моя прабабушка чертовски стильная для своих 95 лет. И она все еще водит машину"
36. "Моя подруга опубликовала фотографию своих бабушек и дедушек на День благодарения. Хочу быть таким же крутым в старости!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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