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15 моментов, которые могут вывести из зоны комфорта

15 моментов, которые могут вывести из зоны комфорта (16 фото)

Автор:
02 июня 2021 23:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вывести   Жизненные   Понервничать   Раздражать   вещи   комфорт   моменты   
1533
16

У каждого человека есть вещи, которые способны надолго выбить из колеи, и заставить понервничать. Например, мы можем спокойно относиться к небольшому беспорядку в квартире, но нас может невероятно раздражать то, как близкий человек режет торт. В этом посте представлены кадры наиболее бесящих жизненных моментов.

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Метки: Вывести   Жизненные   Понервничать   Раздражать   вещи   комфорт   моменты   
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13  комментариев
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1k
vit34 2 часа назад
Мне вот , абсолютно похер как стоят тарелки
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922
Viktor 16 минут назад
Вот за это надо вычислить и наказать .
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−177
Владимир Полчаса назад
что такое зона комфорта?

ну вот я жил в общаге студнеческой
я там не был счастлив, все думал, мне нужна своя хата

потом в аримии был, то же по головам ходили
блин ну мне же не нужно сегодня просыпаться! полсему я проснулся в пол шестого???

ну вот... мне 47 лет, свой дом...и ебучая бессоница (не теперь никто не мешает, даже дети (ну они с мамой куда то поехади))
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−177
Владимир Полчаса назад
зона комфорта... да что вы знаете о зоне комфорта???

ранее я считал... что вот у меня будет свой дом и я всех пошлю нахер!

бойтесь своих мечт! они могут сбыться!
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845
jug 46 минут назад
Ничего страшного не вижу в таким образом отрезанном торте.
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327
Андрей Савов jug 37 минут назад
Походу ты резал..
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Это как хотел пукнуть ,но не расчитал силы и обосрался и приходится выйти из зоны комфорта и помыться
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8k
Uron 2 часа назад
"У нас на работе неправильные часы"
Чвсы нестандартные, специально сделаны, чтобы смотреть на них через зеркало.
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Андрей Савов Uron Полчаса назад
У них на работе любят дурь
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