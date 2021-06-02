15 моментов, которые могут вывести из зоны комфорта

1533
16
У каждого человека есть вещи, которые способны надолго выбить из колеи, и заставить понервничать. Например, мы можем спокойно относиться к небольшому беспорядку в квартире, но нас может невероятно раздражать то, как близкий человек режет торт. В этом посте представлены кадры наиболее бесящих жизненных моментов.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 жутковатых кадров, которые моментально поднимут ваш пульс
- 15 человек, которым попались редкие находки
- «Что это такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение
- 12 любопытных вещей родом из Южной Кореи
- 15 вещей о радиоактивности которых вы даже не подозревали
16
Понравилось16
Новости партнёров
ну вот я жил в общаге студнеческой
я там не был счастлив, все думал, мне нужна своя хата
потом в аримии был, то же по головам ходили
блин ну мне же не нужно сегодня просыпаться! полсему я проснулся в пол шестого???
ну вот... мне 47 лет, свой дом...и ебучая бессоница (не теперь никто не мешает, даже дети (ну они с мамой куда то поехади))
ранее я считал... что вот у меня будет свой дом и я всех пошлю нахер!
бойтесь своих мечт! они могут сбыться!
Чвсы нестандартные, специально сделаны, чтобы смотреть на них через зеркало.