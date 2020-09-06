15 бесящих моментов, которые запросто могут вывести из себя любого

Просыпаясь утром, очень хочется верить, что впереди отличный день. Но нас всегда окружают повседневные мелочи, которые запросто могут испортить настроение. А раздражающие привычки некоторых людей - даже лишить самообладания. В данном посте представлены лишь некоторые из них...
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