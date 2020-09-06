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15 бесящих моментов, которые запросто могут вывести из себя любого

15 бесящих моментов, которые запросто могут вывести из себя любого (16 фото)

Автор:
06 сентября 2020 13:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вывести   бесят   испортить   мелочи   моменты   настроение   привычки   
2379
16

Просыпаясь утром, очень хочется верить, что впереди отличный день. Но нас всегда окружают повседневные мелочи, которые запросто могут испортить настроение. А раздражающие привычки некоторых людей - даже лишить самообладания. В данном посте представлены лишь некоторые из них...

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Метки: Вывести   бесят   испортить   мелочи   моменты   настроение   привычки   
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14  комментариев
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208
Nane First NameLast 50 минут назад
Пост тоже бесит.
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7k
Alexander 3 минуты назад
Согласен полностью - американцы бесят.
Давно уже.
Всех...
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5k
Вася 19 минут назад
15 бесящих моментов, которые запросто могут вывести из себя любого
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7k
Cornho 22 минуты назад
Комментарий к фото
И что вы хотите сказать, что кто-то ночью сожрал все с тарелки без остатка? Маловероятно.
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1k
Чатланин. Cornho 4 минуты назад
Комментарий к фото
у меня дети как делают.. к утру от сладостей пустые тарелки..
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25k
АнтонПолднев Час назад
Если этот товарищ припаркуется вровень с бордюром, то у него метр машины будет торчать на проезжей части. Что с точки зрения безопасности лучше?
Если этот товарищ припаркуется вровень с бордюром, то у него метр машины будет торчать на проезжей части. Что с точки зрения безопасности лучше?
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706
Юрец АнтонПолднев 47 минут назад
Припарковать машину в другом месте и пройти лишние 100 метров. Но это же нужно идти, что для таких автолюбителей неприемлемо, поэтому лучше положить болт на пешеходов и паркануться как ему удобно.
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13k
Fat boy slim is * in a heaven АнтонПолднев 38 минут назад
С точки зрения безопасности - я таких уродов наказываю ключом, который отставляет глубокие царапины на кузове.
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8k
Нихуахуа Юрец Полчаса назад
Болт и нарушение правил.
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17k
Узбекский космонавт АнтонПолднев 24 минуты назад
Смачно харкаю в лобовое, т.к. неуважение должно быть взаимным.
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1k
Kakoi Takoi АнтонПолднев 20 минут назад
C точки зрения наших пдд нельзя парковаться выхлопной трубой к пешеходам.
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
Источник: Fishki.net? Америкосовские фотки. Говнопост
http://makataka.su/luchshee/31847-17-postupkov-lyudey-kotorye-mogut-kogo-ugodno-vyvesti-iz-sebya.htmlhttp://makataka.su/luchshee/31847-17-postupkov-lyudey-kotorye-mogut-kogo-ugodno-vyvesti-iz-sebya.html
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1k
Чатланин. AlexЕЙ 51 минуту назад
А Американцы не люди?..
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6k
Andrei Чатланин. 18 минут назад
Это он к тому, что кроме как в Америке такие ситуации просто немыслимы.
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