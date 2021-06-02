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Рыбак пошел проверить сети и в кустах повстречался с голодным мишкой. Выжить, столкнувшись нос к носу с хищником, ему помогла давно известная хитрость.
На Сахалине рыбак подошел к реке, чтобы проверить сеть, и едва сам не стал добычей. Притаившийся в кустах медведь напал на мужчину, разорвав ему кожу головы, покусав за руку и ноги.
Поняв, что бороться с хищником бесполезно, сахалинец притворился мертвым. Медведь оставил лежащего мужчину и ушел в лес. Раненый рыбак, собрав последние силы, смог дойти до машины и доехать до больницы. Фото мужчины из больничной палаты появилось в сахалинских соцсетях сегодня, 2 июня, а местный житель рассказал о подробностях произошедшего. Анивское лесничество, как сообщает местное издание, в настоящее время обследует предполагаемое место нападения на факт присутствия медведя. В агентстве лесного и охотничьего хозяйства факт нападения хищника на человека подтвердили и взяли на контроль.
Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает, но вот с рыбалкой он явно решил завязать. Себе дороже.
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Надо было применить другую,более действенную хитрость : схватить медведя за яйца и начать выкручивать пока медведь не сдохнет от боли.
Я сам так сто раз делал.
И сам был бы цел и медвежатина к обеду !
Страшные зверюги,гроза браконьеров!
>>сахалинец притворился мертвым.
Ничего не бывает просто так
я зуб даю, мужик просто сети медведя решил проверить, вот миша и не стерпел
странно что не утопил его
а... местные индейцы