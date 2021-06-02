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"Больше никаких рыбалок!": после встречи с медведем сахалинец выжил, оставшись без части скальпа

"Больше никаких рыбалок!": после встречи с медведем сахалинец выжил, оставшись без части скальпа (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 13:05
Сообщество : Жить в России
Метки: дикие звери   животные   медведь   опасно   рыбалка   сахалин   
1834
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Рыбак пошел проверить сети и в кустах повстречался с голодным мишкой. Выжить, столкнувшись нос к носу с хищником, ему помогла давно известная хитрость.

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Метки: дикие звери   животные   медведь   опасно   рыбалка   сахалин   
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21  комментарий
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2k
Евгений 51 минуту назад
Я не рыбак и далёк от этого, но разве можно на сети ловить?
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7k
KarabasBarabas 2 секунды назад
Чувак на видео таким голосом говорит, как будто это его медведь драл.
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2k
RRK Минуту назад
Вот дурилка, рыбное место медведя занял, естественно медведь обиделся
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969
zenon Полчаса назад
Видел такой ролик. Сидит мужик на стуле, несколько удочек. И начался клёв, он только успевает снимать с крючка рыбу и бросает позади себя на гальку подальше от реки. И так продолжалось долго. Наконец мужик устал и решил глянуть, сколько рыбин словил. Поворачивает голову, а там ни одной рыбины, а стоит медведь и доедает последнюю. Мужик перепугался, а медведь застеснялся, покраснел, видимо совесть его укусила. И сначала потихоньку, а потом дал драла в кусты и исчез. Тут друзья подбежали. А он такой злой. Чего не предупредили, а только снимали. А они ему говорят - мы побоялись тебя окликать, что бы ты не испугался, что бы медведь не набросился. Он шёл к тебе, но когда ты рыбой запустил ему в морду, он остановился и стал ловить рыбу, как в цирке. Медведю уже было не до тебя, он был занят рыбой. Какой медведь был совестливый, он не хотел тебя напугать, что бы подойти и поблагодарить за рыбу. Получается что мужик словил до тридцати больших рыб, но это осталось только на ролике.
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606
Электроник Полчаса назад
Не иначе как рыбы мишку наняли.
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218
vijilante Полчаса назад
Глупый сахалинец !
Надо было применить другую,более действенную хитрость : схватить медведя за яйца и начать выкручивать пока медведь не сдохнет от боли.
Я сам так сто раз делал.
И сам был бы цел и медвежатина к обеду !
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20k
Ратибор Полчаса назад
Да, метод рабочий. Мне о нём дядька рассказывал, который всю жизнь за Уралом охотился.
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6k
Pillin Alex 37 минут назад
Скажите, а кроме мишки на Сахалине с браконьерством кто-нибудь борется?
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218
vijilante Pillin Alex Полчаса назад
Да. Дикие срущие коты.
Страшные зверюги,гроза браконьеров!
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−111
Владимир 53 минуты назад
>>Поняв, что бороться с хищником бесполезно,
>>сахалинец притворился мертвым.

Ничего не бывает просто так
я зуб даю, мужик просто сети медведя решил проверить, вот миша и не стерпел

странно что не утопил его
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3k
rutt Час назад
Это его речка и он в ней ловит. Нечего шастать по мишкиным угодьям
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0
Агентзоз Николс-Клетчатый Час назад
Сигнальный пистолет пистолет какой-нить надо
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15k
Топпер Харли Час назад
Выживший 2!
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27k
Игорь Час назад
Перцовый баллончик (хотя бы, раз уж имеется вероятность) не спас бы отца русской демократии?
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−111
Владимир Час назад
кто тебя так?
а... местные индейцы
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20k
hebpat Час назад
был бы голодным съел бы
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