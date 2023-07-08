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На Сахалине медведь полакомился клубникой на огороде

На Сахалине медведь полакомился клубникой на огороде

Автор:
08 июля 2023 10:50
Сообщество : Животные
Метки: Сахалин   животные   клубника   медведь   огород   ягода   
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Молодой медведь пришёл на огород жителей сахалинского села и попробовал клубнику. Наслаждающегося ягодами косолапого запечатлели на видео.

«Миша, не ешь нашу ягоду!»: на Сахалине молодой медведь полакомился клубникой в огороде местных жителей.

Мишку заметили жители села Чапаево вчера, когда он с аппетитом поедал клубнику прямо с грядки. Животное не смутили ни лай собаки, ни громкие просьбы наблюдающего за ним из окна ребенка «не есть нашу ягоду».

После того, как клубника была съедена, медведь спокойно удалился в лес. Тем не менее, сахалинцы сообщили о косолапом на номер 112, сегодня на место должен выехать лесничий, чтобы определить, представляет ли животное угрозу для людей.

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Метки: Сахалин   животные   клубника   медведь   огород   ягода   
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24  комментария
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1k
Жирный бот 19 часов назад
Прикольные кролики у них)
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zu4ara 13 часов назад
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33k
АнтонПолднев 14 часов назад
Я конечно не особый специалист. Но по моему когда медведи вот так просто заходят во дворы, не боясь даже лая собак, это не сильно хорошо.
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15k
Alex 17 часов назад
Я его вчера лично видел... Как раз не далеко от Чапаева дорогу переходил передо мной. Я издалека сначала за собаку принял, а ближе подъехал, рассмотрел.
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5k
Горожанин 18 часов назад
Это девочка. Оставьте её в покое, у неё нет инстинкта охоты на человека, она совсем неагрессивная.
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1k
Николай 18 часов назад
Это х-ня... У меня кот начал жрать клубнику. Надкусывать точнее.
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−21
санитар Николай 17 часов назад
Що не зьим, то пинадкусваю?
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103
3zo672nyb9t0 Николай 10 часов назад
ну типа пробует, а она невкусная
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