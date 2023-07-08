На Сахалине медведь полакомился клубникой на огороде

Молодой медведь пришёл на огород жителей сахалинского села и попробовал клубнику. Наслаждающегося ягодами косолапого запечатлели на видео.
«Миша, не ешь нашу ягоду!»: на Сахалине молодой медведь полакомился клубникой в огороде местных жителей.
Мишку заметили жители села Чапаево вчера, когда он с аппетитом поедал клубнику прямо с грядки. Животное не смутили ни лай собаки, ни громкие просьбы наблюдающего за ним из окна ребенка «не есть нашу ягоду».
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После того, как клубника была съедена, медведь спокойно удалился в лес. Тем не менее, сахалинцы сообщили о косолапом на номер 112, сегодня на место должен выехать лесничий, чтобы определить, представляет ли животное угрозу для людей.
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Может так?