FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4936 постов • 669 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Откровенные и глупые образы кумиров молодежи на премии "Glamour Influencers Awards 2021"

Откровенные и глупые образы кумиров молодежи на премии "Glamour Influencers Awards 2021" (14 фото)

Автор:
02 июня 2021 11:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Glamour Influencers Awards 2021   glamour   журнал гламур   знаменитости   образы звезд   премия   шоу бизнес   
1326
14
Журнал Glamour провел премию под названием "Influencers Awards 2021". По итогам голосования победителями стали известные блогеры, чьи аккаунты наиболее популярны и значимы среди подписчиков. В их числе Даня Милохин, Антон Шастун, Агата Муцениеце и другие законодатели трендов в соцсетях.
×

Источник:

подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Glamour Influencers Awards 2021   glamour   журнал гламур   знаменитости   образы звезд   премия   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Евгений 2 часа назад
Если ЭТО ваши кумиры, то у меня для вас плохие новости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Peter Griffin 51 минуту назад
А всех этих "кумиров" продвигает перистальтика толстого кишечника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Vazari Час назад
Буду краток, пост говно. Это биомусор и он не интересует обитателей "фишек", или я не прав? но автор и еще парочка лайкомастурбаторов, с ослиным упрямством продолжают таскать этих юродивых сюда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роберт Шекли Час назад
Из всех узнал только Елену Борщеву из Сборной Пятигорская КВН
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
Андрей Понамарев 2 часа назад
Биомусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

505500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушка влюбилась в эпоху 70-х и полностью изменила свой стиль
2
50
Девушка влюбилась в эпоху 70-х и полностью изменила свой стиль
20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении
0
17
20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Гибель "IRIS Kharg"
0
1
Гибель "IRIS Kharg"
Слониха на водных лыжах - знаменитость 50-х
0
2
Слониха на водных лыжах - знаменитость 50-х
Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото)
Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#люди#кино#хоккей#животные#прикольные#девушки#криминал
#Юмор#факты#интересное#фотографии#прикол#война#приколы#природа#дети#новости
#история#Россия#подборка#спорт#СССР#фильм#сатира#красота#забавно#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться