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Журнал Glamour провел премию под названием "Influencers Awards 2021". По итогам голосования победителями стали известные блогеры, чьи аккаунты наиболее популярны и значимы среди подписчиков. В их числе Даня Милохин, Антон Шастун, Агата Муцениеце и другие законодатели трендов в соцсетях.
Голосовали читатели и редакция. Номинации были посвящены журналистике, сериалам, подкастам, юмору, миру моды и другим темам. На мероприятия засветились разные звездные гости. Без нелепых образов не обошлось!
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7. Вечеринка была в стиле 90-х, но Барановская оделась как будто в свой обычный домашний наряд
10. Еще одна 18-летняя звезда ТикТока - Юлия Гаврилина. Что-то слишком откровенные наряды у едва совершеннолетних
13. Актриса сериала "Воронины" тоже засветилась на молодежной премии в образе "с выпускного"
А вы знаете популярных молодежных кумиров?
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Метки: Glamour Influencers Awards 2021 glamour журнал гламур знаменитости образы звезд премия шоу бизнес
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