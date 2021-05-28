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А вы знали, что Леди Гага запрещена в Китае после встречи с Далай-ламой?

А вы знали, что Леди Гага запрещена в Китае после встречи с Далай-ламой? (4 фото)

Автор:
28 мая 2021 14:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: далай-лама   духовность   знаменитости   люди   скандал   слава   шоу бизнес   
588
4
Страсти закипели, после того как певица пришла побеседовать с духовным лидером тибетских буддистов, и все ополчились и на него, и на нее.

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Метки: далай-лама   духовность   знаменитости   люди   скандал   слава   шоу бизнес   
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16  комментариев
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6k
insaider Полчаса назад
Да и в России было бы недурно кое кого запретить!
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3k
Urlauber 10 минут назад
Из поста следует , что встреча была в 2016 году….
Пай какие китайцы быстрые с осуждениями..
У них , что Захарова на пол ставки пашет?
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17k
nobody® 14 минут назад
Вчера вышел специальный эпизод "Друзья: воссоединение". Интересно, в Китае запретили, или вырезали крутейшую песню про драного кота?
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155k
☭Cheкаво☭ 22 минуты назад
Еще бы в России эту русофобку и пропагандистку ЛГБТщины запретить.
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767
KevinSmith Полчаса назад
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Честно говоря, я и о самом существовании "леди", как-то смутновато знаю.
Хочу только по этому поводу сказать, что когда государство сильное, то как-то "ужасный коммунистический режим" уже никого особо в мире не напрягает, и санкции за каждую прихлопнутую вошь не накладываются, и мнение своё можно выражать не оглядываясь на "цивилизованный мир".
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2k
Максим Полчаса назад
В Китае много правильного. Отношение к коррупции, сменяемость власти ранее. И это при существующем строе. Достаточная гибкость в своём развитии. Но и они не избежали территориальных проблем.
Следует помнить, что "исконно своих" территорий фактически нет ни у кого, разве что Ватикан может сказать, что к ним нет территориальных претензий. А остальные? Остальные могут с умным видом рассуждать о международном праве, о землях предков и прочем. Но это всегда отговорки. Сомневаюсь, что сейчас хоть у кого-то есть решение для подобных проблем.
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13k
Serg2001 36 минут назад
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11
vova old 37 минут назад
И? Пусть китайцы сами разбираются
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94
MerryGoRound 44 минуты назад
Как посмел Далай Лама желать НЕЗАВИСИМОСТИ Тибета от захватившего их военным путем когда то монстра Китая... Ну ну... Китайцы сами хоть понимают что сами же себя показывают миру как агрессоры...
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11
vova old MerryGoRound 37 минут назад
им пох
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94
MerryGoRound Денис 15 минут назад
А почему вы считаете что я за то что б Чечня была в составе России?!
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2k
Nyash 47 минут назад
знали
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1k
просто программист 54 минуты назад
Ну и хрен с ней)
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