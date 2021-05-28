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Страсти закипели, после того как певица пришла побеседовать с духовным лидером тибетских буддистов, и все ополчились и на него, и на нее.
Леди Гага теперь внесена черный список деятелей культуры, что неугодны Пекину. Это предписание распространено по медиакомпаниям Коммунистической партии Китая. А всем СМИ было велено высказать осуждение встречи.
Они встретились в 2016 году в июне в Индианаполисе (США) и в ходе беседы они обсуждали такие понятия как терпимость, сострадание, доброта, поговорили о медитации. Разговор шел примерно 20 минут, на нем также присутствовала журналист и телеведущая Энн Карри.
Беседа Далай-ламы и Гаги настолько возмутила китайское правительство, что духовного лидера назвали в Пекине волком в монашеском облачении.
Представитель министерства иностранных дел Китая заявили: "Цель его визитов и мероприятий в другие страны - продвижение предложений о независимости Тибета. И мы надеемся, что представители международного сообщества осведомлены об их истинной природе".
Представитель министерства иностранных дел Китая заявили: "Цель его визитов и мероприятий в другие страны - продвижение предложений о независимости Тибета. И мы надеемся, что представители международного сообщества осведомлены об их истинной природе".
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Пай какие китайцы быстрые с осуждениями..
У них , что Захарова на пол ставки пашет?
Хочу только по этому поводу сказать, что когда государство сильное, то как-то "ужасный коммунистический режим" уже никого особо в мире не напрягает, и санкции за каждую прихлопнутую вошь не накладываются, и мнение своё можно выражать не оглядываясь на "цивилизованный мир".
Следует помнить, что "исконно своих" территорий фактически нет ни у кого, разве что Ватикан может сказать, что к ним нет территориальных претензий. А остальные? Остальные могут с умным видом рассуждать о международном праве, о землях предков и прочем. Но это всегда отговорки. Сомневаюсь, что сейчас хоть у кого-то есть решение для подобных проблем.
А Далай Лама - это просто сепаратист с точки зрения китайского государства.
А поддержка сепаратистов это то, чем Запад постоянно занимается.
Вспомните, как те же Штаты или Англия всячески поддерживали Дудаева и прочих, как рекомендовали Ельцину "освободить чечню" и прочее.
Представьте что бы было, если бы Китай, например, начал поддерживать движение за освобождение Шотландии или Техаса. Или что бы было, если бы Путин встретился бы и поддержал лидера Баскской нац. партии или Движения за Освобождение Ирландии.
Почему ИМ можно а нам нельзя?
Мне кажется, что НИКОМУ нельзя.
НО эти двуличные западные скоты почему-то так не считают.
Во-вторых, Тибет как де-факто независимое государство, существовал всего с 1913 по 1951 гг.
И НИ ОДНО из государств-членов Лиги наций (предшественник ООН) официально не признало независимости Тибета.
В-третьих, с Каталонией в таком разе что делать будем? Признаем независимость от Испании и осудим агрессора за политзаключенных?