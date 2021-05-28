Они встретились в 2016 году в июне в Индианаполисе (США) и в ходе беседы они обсуждали такие понятия как терпимость, сострадание, доброта, поговорили о медитации. Разговор шел примерно 20 минут, на нем также присутствовала журналист и телеведущая Энн Карри.