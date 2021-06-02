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В сети появились сотни сайтов для продажи липовых "ответов на ЕГЭ": видео

В сети появились сотни сайтов для продажи липовых "ответов на ЕГЭ": видео (1 фото)

Автор:
02 июня 2021 09:12
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   егэ   мошенники   ответы   поддельные   сайты   учащиеся   
419
1

В преддверии Единого Госэкзамена в интернете активизировались мошенники, наплодив сотни ресурсов, которые торгуют поддельными ответами на задания.

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Метки: Россия   видео   егэ   мошенники   ответы   поддельные   сайты   учащиеся   
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2k
Ivan Час назад
И без ЕГЭ и интернета все было. У меня за день до сочинения была и тема, и проштампованные печатью школы листики. Наша директриса сливала все, да и показатели ей были нужны. К нам каждое 1 сентября ЕБН приезжал, поэтому видимость показательной, идиальной школы была во всем...
И это всегда разлеталось по друзьям в считанные минуты, без мобильных.
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9k
Атеист 48 минут назад
Я тоже заявил о сайте с мошенниками(для интереса что будет), но сайт еще долгое и оч долгое время работал на благо своих создателей, параллельно создавались еще зеркала. Может помните о "компенсационных выплатах" из-за импортозамещения и т.п. Там давали по 270к :)

С роскомнадзора и мвд пару отписок пришло "передали, сообщили, принимаем меры и т.п .."

А тут пока они все эти сайты соберут, передадут, пока там все проверят.. лохотронщики успеют заработать и сами закроют свои сайты, ибо экзамены закончатся.
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Комментарий удален
−1
5k
hhwost Час назад
вот здесь все ответы точно есть. и почти бесплатно.
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1k
Алексей Час назад
Эта Медведевская игрушка вывернула мозги практически все учащимся в образовательных учреждениях, даже некоторые дошли до суицида. Трепят нервы не только учащимся, но и родителям, которые не менее переживают и сидят со своими детьми, решают это хрень. Сегодняшняя системо образования - просто ад для семей, особенно для тех, где по два, три и более детей. У родителей нет вообще времени на то, чтоб погулять с детьми, заняться хозяйственными вопросами - все сидят и учат детей, в школах только раздают задания. новомодная программа - 21 век = достаточно почитать отзывы в сетях про неё, наберите в поисковиках. Короче. ВЕРНИТЕ СОВЕТСКУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ! Уберите эти трёхбуквенные издевательства и новомодную систему образования. Пусть Медведев со своей супругой решает эти задачки с утра до вечера, на выходных, праздниках и в отпуске, взамен каникул. Ему видимо реально нечем заняться вот пусть поучиться.
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−100
ЦСКА Час назад
ЕГЭ это зло 21 века!
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718
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Учиться, учиться и ещё раз учиться. И в первую очередь думать головой.
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