В преддверии Единого Госэкзамена в интернете активизировались мошенники, наплодив сотни ресурсов, которые торгуют поддельными ответами на задания.
По сведениям источника, стоимость ответов на один экзамен составляет от 400 до 1200 рублей - такой "альтруизм" жуликов кажется выпускникам привлекательным, и они охотно расстаются с деньгами.
Как правило, дальше события развиваются по двум сценариям. Либо учащийся действительно получает ответы, но устаревшие и неактуальные. И уже на экзамене, сопоставляя вопросы и ответы, внезапно осознаёт, что теперь "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Либо после перевода оплаты, преступники по-английски - не прощаясь, растворяются во Всемирной паутине.
В настоящее время, над этой проблемой уже работают специалисты, пополняя списки мошеннических ресурсов для дальнейшей передачи в Министерство образования и Роскомнадзор.
Источник:
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И это всегда разлеталось по друзьям в считанные минуты, без мобильных.
С роскомнадзора и мвд пару отписок пришло "передали, сообщили, принимаем меры и т.п .."
А тут пока они все эти сайты соберут, передадут, пока там все проверят.. лохотронщики успеют заработать и сами закроют свои сайты, ибо экзамены закончатся.
Да, как по мне ЕГЭ полное дерьмо, ибо даже имбицилы или те кто по-русски свое имя без ошибок не напишет теперь могут поступить в любой ВУЗ, если угадает с ответами.
Но при чем тут сам формат сдачи или формат обучения?
Раньше на экзамене были задачи типа "а+3=5, найдите а", а теперь это задачи типа "а+3=5, найдите а, варианты ответов а) 1; б) 7; в) 2; г) 0". И в первом и во втором случае уравнение надо решить, но во втором случае есть всего 4 варианта ответа. И в первом и во втором случае надо научиться решать это уравнение.
Экзамен, аналогичный российскому ЕГЭ, во Франции существует уже очень давно: со времен Наполеона I, а если совсем точно, то с 1808 года. Он называется БАК (фр. BAC), сокращение от слова бакалавриат (baccalauréat), что в России ассоциируется с ВУЗом, а никак не со школой. Сдавший его уже в 18 лет зовется бакалавром. Безусловно, называть БАК точной копией ЕГЭ (или наоборот) не стоит, но общего у экзаменов действительно много. О сходствах и различиях в материале Татьяны Никитиной.
Отсюда: https://mel.fm/inostrannyye_shkoly/2451039-lebachttps://mel.fm/inostrannyye_shkoly/2451039-lebac
Во Франции ЕХЭ действует уже 2 века, и вроде французы не собираются отказываться от него. Может, проблема не в экзамене, а в коррупции?