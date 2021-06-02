По сведениям источника, стоимость ответов на один экзамен составляет от 400 до 1200 рублей - такой "альтруизм" жуликов кажется выпускникам привлекательным, и они охотно расстаются с деньгами.





Как правило, дальше события развиваются по двум сценариям. Либо учащийся действительно получает ответы, но устаревшие и неактуальные. И уже на экзамене, сопоставляя вопросы и ответы, внезапно осознаёт, что теперь "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

Либо после перевода оплаты, преступники по-английски - не прощаясь, растворяются во Всемирной паутине.