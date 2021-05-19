7 исторических фигур, чьи части тела украли после смерти

Король Баду Бонсу II был королем Ганы в 1838 году, когда голландцы пытались захватить контроль над территорией. Он отрезал головы двум голландским офицерам и повесил их на свой трон. После казни его тоже обезглавили, и голова бывшего правителя считалась утерянной в течение многих лет, пока однажды ее случайно не обнаружили в стеклянной банке с формальдегидом в Гааге. Представители народа аанта вылетели в Гаагу, чтобы забрать голову и отвезти ее обратно в Гану, но сперва провели траурный ритуал, в ходе которого облили пол в министерстве иностранных дел джином.