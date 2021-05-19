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7 исторических фигур, чьи части тела украли после смерти

7 исторических фигур, чьи части тела украли после смерти (8 фото)

Автор:
19 мая 2021 18:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересное   исторические деятели   история   познавательное   факты   
690
8

Сердце Анны Болейн, череп Моцарта и даже пенис Наполеона – согласитесь, довольно странные сувениры на память о кумирах прошлого. А кому-то вот в самый раз!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   исторические деятели   история   познавательное   факты   
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6  комментариев
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Умер Путин. Во время омовения тела вдруг выяснилось, что отсутствует задница. Скандал! Побежали в администрацию. Там им объяснили: "Слизали. При жизни".
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2k
Frank Borman 55 минут назад
Член Гришки Распутина.
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508
Палыч Час назад
Фи...
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49k
VikCom 2 часа назад
В 3-х случаях из 7.... США.... Блин они просто ублюдки, помешанные на расчлененке....
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