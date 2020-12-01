50 редких исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе

Можно пачками поглощать учебники по истории на радость учителям, но нет ничего нагляднее исторических снимков, демонстрирующих чудеса и ужасы прошлого. Эта коллекция фотографий, запечатлевших уникальные моменты в истории, раскрывает, чем люди гордились, что трогало их до слез или оставляло убитыми горем. Пристегнитесь, расслабьтесь и наслаждайтесь путешествием в прошлое.