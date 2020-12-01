50 редких исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе

Можно пачками поглощать учебники по истории на радость учителям, но нет ничего нагляднее исторических снимков, демонстрирующих чудеса и ужасы прошлого. Эта коллекция фотографий, запечатлевших уникальные моменты в истории, раскрывает, чем люди гордились, что трогало их до слез или оставляло убитыми горем. Пристегнитесь, расслабьтесь и наслаждайтесь путешествием в прошлое.
1. Немецкий солдат ослушался прямого приказа и помогает мальчику, которого разлучили с семьей, пересечь недавно возведенную Берлинскую стену. 1961 год
2. Полицейский в Сан-Франциско отчитывает мужчину за отсутствие маски во время пандемии гриппа 1918 года
3. В 1969 году, когда чернокожим американцам все еще запрещали плавать вместе с белыми, ведущий мистер Роджерс пригласил на свою передачу офицера Клеммонса и предложил ему вместе остудить ноги в ванночке
5. Чарльз Томпсон приветствует новых одноклассников в школе №27 в сентябре 1954 года
6. Участники голландского сопротивления празднуют весть о смерти Адольфа Гитлера, апрель 1945 года
7. Во время Второй мировой статую Давида работы Микеланджело обложили кирпичом, чтобы защитить от бомб
9. Маргарет Гамильтон и рукописное навигационное ПО, которое она разработала вместе с командой из MIT для проекта «Аполлон»
10. Сербский солдат спит рядом с отцом, который навестил его на передовой возле Белграда, 1914/1915 год
12. Арестованный за кросс-дрессинг мужчина выходит из полицейского фургона. Нью-Йорк, 1939 год
13. Мужчина в Дурбане едет на автобусе, предназначенном для белых пассажиров, в знак протеста против политики апартеида Южной Африки. 1986 год
15. Американский солдат укрывает от дождя раненого японского мальчика в кабине самолета во время битвы за Сайпан, ожидая его транспортировки в полевой госпиталь. Июль 1944 года
16. Отто Франк, отец Анны Франк, на чердаке, где они скрывались от нацистов. Из всей семьи выжил он один. 1960 год
17. Руби Бриджес, первая афроамериканка в начальной школе для белых на юге, 1960 год
18. Казнь 17-летней югославской партизанки Лепы Радич под Градишкой в 1943 году. На предложение нацистов раскрыть сообщников в обмен на жизнь, она ответила: «Они сами раскроются, когда будут уничтожены злодеи вроде вас!»
20. Альберт Эйнштейн, его секретарь Хелен (слева) и дочь Маргарет (справа) получают гражданство США, чтобы не возвращаться в нацистскую Германию, 1940 год
21. Немецкий солдат по возвращению домой узнает, что возвращаться не к кому. Франкфурт, 1946 год
22. Самый высокий нацистский солдат Якоб Накен ростом 2 метра 21 сантиметр болтает с канадским капралом Бобом Робертсом (рост 160 см) после того, как сдался ему. Франция, сентябрь 1944 года.
24. «Корзинка для пьяниц». В 1960-х бары в Стамбуле нанимали людей, чтобы те разносили пьяниц по домам
25. 8 июня 1958 года 19-летний Дэвид Исом переступил через черту, отделяющих чернокожих от белых, в бассейне во Флориде, из-за чего власти позже закрыли заведение
26. Наемный чтец усердно читает вслух рабочим на кубинской сигарной фабрике (примерно 1900-1910 года). Большинство рабочих были неграмотными, поэтому фабрики нанимали людей, которые зачитывали вслух романы, стихи, научно-популярную литературу и газет
27. 20 мая 1910 года: первая и последняя фотография, на которой девять королей Европы запечатлены вместе
28. Русский освобожденный заключенный указывает на нацистского охранника, который особенно жестоко обходился с узниками в Бухенвальде
29. Первая мировая война. Канадский солдат утешает раненого бельгийского младенца, мать которого погибла от артиллерийского снаряда. Ноябрь 1918 года.
31. Француженка приветствует американского солдата через два дня после освобождения. Страсбург, Франция, 22 ноября 1944 года
32. 3 сентября 1967 года: день, когда Швеция перешла с левостороннего движения на правостороннее
33. Иммигрантка из Украины празднует смерть Сталина, предлагая всем желающим бесплатный борщ, 1953 год
34. 18-летняя Кешия Томас защищает от разъяренной толпы протестующих упавшего мужчину, которого подозревали в связи с Ку-клукс-кланом. Анн-Арбор, Мичиган, США, 1996 год
39. Портрет исследователя Арктики Питера Фройхена и его жены, модного иллюстратора Дагмар Кон. 1947 год
40. Рут Ли, администратор китайского ресторана, установила китайский флаг, чтобы ее не приняли за японку пока она загорает на пляже в Майами. 15 декабря 1941 год
42. Советские граждане изучают «Стену скорби» на выставке о преступлениях сталинизма «Неделя совести» в ноябре 1988 года
45. Бомбардировщики B-25 пролетают мимо Везувия в Италии во время извержения вулкана в марте 1944 года. Пока в небе шло сражение, извержение погубило 57 человек и полностью разрушило деревни Сан-Себастьяно и Сан-Гиорг
48. Джордж Уиллиг взбирается по южной башне Всемирного торгового центра в 1977 году. За 3,5 часа он добрался до крыши, где его арестовали и назначили штраф в один доллар и десять центов — по одному пенни за каждый этаж
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Полицейский выговаривает........ за отсутствие маски"
Реальный текст.
- Слышь братан, ты меня уважаешь? Пошли еще по шкалику выжрем.
1 Какого приказа ослушался солдат?
2 По какую сторону стоит мальчик и его "разлученная семья?
3 Почему, вместо того чтобы просто протянуть руки поверх проволоки и поднять мальчика, он оттягивает ее кверху? Для ребенка пролезть в образовавшийся проем будет крайне затруднительно.
4 Что тут вообще происходит?
За фото +
За подачу информации и пост -