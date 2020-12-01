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50 редких исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе

50 редких исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе (51 фото)

Автор:
01 декабря 2020 16:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: вторая мировая война   исторические фото   история   принцесса диана   расовая сегрегация   сталинизм   черно-белая фотография   
1909
51

Можно пачками поглощать учебники по истории на радость учителям, но нет ничего нагляднее исторических снимков, демонстрирующих чудеса и ужасы прошлого. Эта коллекция фотографий, запечатлевших уникальные моменты в истории, раскрывает, чем люди гордились, что трогало их до слез или оставляло убитыми горем. Пристегнитесь, расслабьтесь и наслаждайтесь путешествием в прошлое.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая мировая война   исторические фото   история   принцесса диана   расовая сегрегация   сталинизм   черно-белая фотография   
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16  комментариев
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1k
Никита Полчаса назад
Благодарю за пост,тяжело смотреть фото №18казнь 17 летней югославской партизанки Лепы Радич в 1943 году.Не знал об этом хотя был там, ушел в 1995 году.Напоминает нашу Зою Космодемьянскую жаль девчушек.Очень жаль.
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9k
alexis 15 минут назад
Сначала лезут к белым, а потом белых не пускают в свои районы.
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6k
Пафнутий 22 минуты назад
Я умею, глядя на фотографию, читать по губам.

"Полицейский выговаривает........ за отсутствие маски"
Реальный текст.
- Слышь братан, ты меня уважаешь? Пошли еще по шкалику выжрем.

Я умею, глядя на фотографию, читать по губам. "Полицейский выговаривает........ за отсутствие маски" Реальный текст. - Слышь братан, ты меня уважаешь? Пошли еще по шкалику выжрем.
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3k
RALEXXX Полчаса назад
"Медсестра с больным ребенком во время эпидемии оспы. Вроцлав, Польша, 1963 год" Именно в том году я был в Польше и именно во Вроцлаве.
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6k
Пафнутий Полчаса назад
Кто придумывает подписи для этих фото?

1 Какого приказа ослушался солдат?
2 По какую сторону стоит мальчик и его "разлученная семья?
3 Почему, вместо того чтобы просто протянуть руки поверх проволоки и поднять мальчика, он оттягивает ее кверху? Для ребенка пролезть в образовавшийся проем будет крайне затруднительно.
4 Что тут вообще происходит?

Кто придумывает подписи для этих фото? 1 Какого приказа ослушался солдат? 2 По какую сторону стоит мальчик и его "разлученная семья? 3 Почему, вместо того чтобы просто протянуть руки поверх проволоки и поднять мальчика, он оттягивает ее кверху? Для ребенка пролезть в образовавшийся проем будет крайне затруднительно. 4 Что тут вообще происходит?
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10k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Комментарий к фото
Зело уважали Императора Всероссийского. В центре посадили.
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7k
Otium7 37 минут назад
50 редких исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе
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61k
Максим 38 минут назад
Комментарий к фото
Вот такие стены ЛЖИ и разрушили СССР
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33k
Элек Мек 39 минут назад
1964 год, менеджер отеля выливает флакон кислоты в бассейн, в котором купаются темнокожие.
1964 год, менеджер отеля выливает флакон кислоты в бассейн, в котором купаются темнокожие.
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61k
Максим 39 минут назад
Комментарий к фото
ага а молнии у него на плече.. это потому что он электрик. Черномазая защищает нациста. То время когда в США нацистов ещё били.
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32k
kalinser 44 минуты назад
Посеявший ветер...
Посеявший ветер...
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12k
хз kalinser Полчаса назад
Пожнет [мат].
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК kalinser 15 минут назад
Пожнет Бурю.
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32k
kalinser ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 минут назад
вот он ее и пожал...
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12k
Совранский 47 минут назад
Теги: вторая мировая война! исторические фото! история! сталинизм!(с) - И ни одной фотографии тех, кто реально победил! - не знаю, сознательно или нет: но по капельке, по крупинке, складывают новый образ звездно-полосатого "победителя"((

За фото +
За подачу информации и пост -
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2k
Max Lu Совранский 45 минут назад
отдельные фото и на разную тематику. текст только описывает саму фотографию,а не расказывает историю!
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