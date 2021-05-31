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Недалекое прошлое

Недалекое прошлое (40 фото)

Автор:
31 мая 2021 23:19
Метки: история   ретро   фото   
349
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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37k
dima423 4 часа назад
а вот в челябинский городской фотоклуб я бы вступил))
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37k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
ппц какая дурацкая постановочная фотка... все букеты почему у мужиков, у всех дурацкие одинаковые позы...я б уволил такого фотографа, который сделал эту фотографию итогом своей работы)
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