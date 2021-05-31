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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Жасмин Треванна, известная как Ясмин Пожиратель огня, выступает на фестивале Magic Circle в театре Scala в Лондоне. Англия, 1961 год.
6.
Главный инспектор охоты США Джордж А. Юрист с конфискованным ружьем 10,9 дюйма и весом 250 фунтов, которое использовалось для охоты на уток. 1920 г.
10.
Офицер полиции измеряет длину юбки женщины во время общенациональной кампании по подавлению длинноволосых мужчин и женщин в коротких юбках в Южной Корее, 1970-е годы.
11.
Немцы возводят оборонительные сооружения на пляже Омаха. Снимок сделан с самолёта-разведчика союзников. 2 апреля 1944 г.
14.
Вернер фон Браун показывает президенту США Дуайту Эйзенхауэру ракету S1 Stage корабля Saturn 1, Центр космических полетов им. Маршалла, Хантсвилл, Алабама, США, 8 сентября 1960 г.
16.
Американская модель Дебра Джо Фондрен 1970-е
Волосы Деборы Джо Фондрен были настолько запоминающимися, что ей нельзя было их стричь, пока она была моделью Playboy.
19.
Элина Быстрицкая готовит по рецепту из "Книги о вкусной здоровой пище". Явно какая-то выпечка намечается. 1956 год.
26.
Возвращение на Землю первого космонавта из Великобритании Хелен Шарман, 26.05.1991 г.
В этот же день указом президента СССР № УП-2010 она была награждена орденом Дружбы Народов
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