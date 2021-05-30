FISHKINET
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы "Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы Ольга Бузова сделала чистосердечное признание Ольга Бузова сделала чистосердечное признание Мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском, умер в больнице Мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском, умер в больнице Прикольные картинки на выходные Прикольные картинки на выходные Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Петербуржцы, выясняя отношения, выпали с балкона Петербуржцы, выясняя отношения, выпали с балкона 35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь 35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь Недалекое прошлое Недалекое прошлое Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей «Черные мстители»: банда, которая держала в страхе всю Москву «Черные мстители»: банда, которая держала в страхе всю Москву Зачем польские гусары носили крылья? Зачем польские гусары носили крылья? В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся пару В Серпухове многодетная мать с кулаками напала на целующуюся пару В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы Гифки Гифки Сериалы, которые разрушают вашу семью Сериалы, которые разрушают вашу семью Любящий сын устроил кругосветное путешествие маме с болезнью Альцгеймера Любящий сын устроил кругосветное путешествие маме с болезнью... Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге Мизумена косолапая: Цветочек с сюрпризом. Выпрыгивает из бутонов, жалит ядом и меняет цвет, как хамелеон Мизумена косолапая: Цветочек с сюрпризом. Выпрыгивает из бутонов,...
Как выглядели настоящие индейцы более ста лет назад

Как выглядели настоящие индейцы более ста лет назад (21 фото)

Автор:
30 мая 2021 21:23
Метки: индейцы   интересно   история   сша   фотографии   
705
21
Фотографии племени Кроу, которые сделал их соплеменник.
В современных фото архивах много изображений индейцев, но очень немногие были сделаны фотографами, которые сами были коренными американцами. Ричард Троссел (1882-1933) — один из тех немногих американских фотографов индейского происхождения.
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: индейцы   интересно   история   сша   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
173
Petrov 2 часа назад
…коренной американец французско-канадского и индейского происхождения…
Это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Ритуальные костюмы американских индейцев Ритуальные костюмы американских индейцев Тайны американских идолов Тайны американских идолов Фотографии, которые знает весь мир Фотографии, которые знает весь мир 20 фотографий из американского полицейского архива начала XX века 20 фотографий из американского полицейского архива начала XX века Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

514458



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Ругали, но смотрели: как снимали фильм «ДМБ»
1
103
Ругали, но смотрели: как снимали фильм «ДМБ»
Факты и мифы о жизни первобытного человека
4
178
Факты и мифы о жизни первобытного человека
﻿
Набирающие популярность
Строили для туристов, привлекли самоубийц
1
9
Строили для туристов, привлекли самоубийц
Темная сторона Махатмы Ганди
1
34
Темная сторона Махатмы Ганди
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#подборка#новости#страна#приколы#истории#ретро#чм2021
#интересно#СССР#факты#Россия#сатира#животные#познавательно#комментарии#хоккей#ynews
#история#картинки#фотографии#в мире#спорт#кино#дети#позитив#шоу бизнес#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться