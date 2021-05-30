Как выглядели настоящие индейцы более ста лет назад

2.

Волосатый Мокасин, один из разведчиков, который служил генералу Кастеру во время его последней схватки.Когда стало ясно, что битва будет проиграна, Волосатый Мокасин надел одежду воина-ворона, желая умереть как настоящий кроу. Монтана. 1910./ Музей фотоискусства



Троссел, коренной американец французско-канадского и индейского происхождения, жил в резервации племени кроу ("Вороны") с 1902 по 1911 год, где он работал в качестве клерка и в качестве полевого фотографа. Ему было поручено делать документальные фотографии коренных американцев в ходе компании против туберкулеза.