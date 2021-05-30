Как выглядели настоящие индейцы более ста лет назад

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Фотографии племени Кроу, которые сделал их соплеменник.
В современных фото архивах много изображений индейцев, но очень немногие были сделаны фотографами, которые сами были коренными американцами. Ричард Троссел (1882-1933) — один из тех немногих американских фотографов индейского происхождения.
В современных фото архивах много изображений индейцев, но очень немногие были сделаны фотографами, которые сами были коренными американцами. Ричард Троссел (1882-1933) — один из тех немногих американских фотографов индейского происхождения.
1.
Ричард Троссел
Он отличился среди многих фотографов и художников, которые приехали в резервацию индейцев Кроу в юго-восточной Монтане в начале 1900-х годов, назвав себя индейским фотографом.
Он отличился среди многих фотографов и художников, которые приехали в резервацию индейцев Кроу в юго-восточной Монтане в начале 1900-х годов, назвав себя индейским фотографом.
2.
Волосатый Мокасин, один из разведчиков, который служил генералу Кастеру во время его последней схватки.Когда стало ясно, что битва будет проиграна, Волосатый Мокасин надел одежду воина-ворона, желая умереть как настоящий кроу. Монтана. 1910./ Музей фотоискусства
Троссел, коренной американец французско-канадского и индейского происхождения, жил в резервации племени кроу ("Вороны") с 1902 по 1911 год, где он работал в качестве клерка и в качестве полевого фотографа. Ему было поручено делать документальные фотографии коренных американцев в ходе компании против туберкулеза.
Троссел, коренной американец французско-канадского и индейского происхождения, жил в резервации племени кроу ("Вороны") с 1902 по 1911 год, где он работал в качестве клерка и в качестве полевого фотографа. Ему было поручено делать документальные фотографии коренных американцев в ходе компании против туберкулеза.
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3.
Белый Человек Управляет Им, разведчик кроу, который помог привести генерала Кастера к месту битвы при Литтл Бигхорне. Монтана. 1905./ Музей фотоискусства.
Индеец без родного племени, Троссел был усыновлен народом Кроу в 1906 году и получил имя Ашуа Эшкуон Дюпаз (Ashua Eshquon Dupaz), что переводится, как «Убийства внутри хижины (или лагеря)». Это имя ознаменовало событие в жизни человека, который нарек его. Поскольку Троссел был признанным членом племени Кроу, он смог запечатлеть их повседневную жизнь изнутри.
Индеец без родного племени, Троссел был усыновлен народом Кроу в 1906 году и получил имя Ашуа Эшкуон Дюпаз (Ashua Eshquon Dupaz), что переводится, как «Убийства внутри хижины (или лагеря)». Это имя ознаменовало событие в жизни человека, который нарек его. Поскольку Троссел был признанным членом племени Кроу, он смог запечатлеть их повседневную жизнь изнутри.
4.
Мужчины в Вороньей резервации собираются у костра. Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
Фотографии Тросселя заметно отличаются от изображений современных ему англоязычных фотографов. Он увековечил моменты из жизни индейцев в ненавязчивой манере при этом находясь в центре частных, религиозных или светских событий.
Фотографии Тросселя заметно отличаются от изображений современных ему англоязычных фотографов. Он увековечил моменты из жизни индейцев в ненавязчивой манере при этом находясь в центре частных, религиозных или светских событий.
5.
Воин кроу по имени "Конь идущий впереди". Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
Троссел был одним из первых индейцев Северной Америки, который использовал камеру для документирования жизни своих соплеменников.
Троссел был одним из первых индейцев Северной Америки, который использовал камеру для документирования жизни своих соплеменников.
6.
Шайеннский мальчик в головном уборе отца. Монтана. 1907. / Библиотека Конгресса
Большинство его фотографий изображают членов племени Кроу, которые пытаются приспособиться к суровой жизни в резервации.
Большинство его фотографий изображают членов племени Кроу, которые пытаются приспособиться к суровой жизни в резервации.
7.
Мать держит ребенка на руках. Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
Троссел покинул резервацию Кроу в 1911 году, чтобы открыть свою собственную фотостудию в Биллингсе, штат Монтана. Основой его бизнеса была его личная коллекция из почти тысячи фотографий, созданных за это время в резервации «воронов».
Троссел покинул резервацию Кроу в 1911 году, чтобы открыть свою собственную фотостудию в Биллингсе, штат Монтана. Основой его бизнеса была его личная коллекция из почти тысячи фотографий, созданных за это время в резервации «воронов».
8.
Мужчина, живущий в резервации кроу. Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
Она носила в основном документальный характер, запечатлевшая повседневную и культурную жизнь Кроу на непостановочных снимках, а также на официальных и неофициальных портретах.
Она носила в основном документальный характер, запечатлевшая повседневную и культурную жизнь Кроу на непостановочных снимках, а также на официальных и неофициальных портретах.
9.
Старый воин Кроу, "Бьющий одним копьем". Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
Тросселу удалось создать драматические, наполненные ностальгией образы индейской жизни.
Тросселу удалось создать драматические, наполненные ностальгией образы индейской жизни.
10.
Кроу метают стрелы. Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
Он назвал эти образы «западной классикой» и показывал их в основном не индейской аудитории.
Он назвал эти образы «западной классикой» и показывал их в основном не индейской аудитории.
11.
Вождь Много Подвигов, глава Кроу, назван «последним великим вождем» племени.Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
Знаменитый фотограф Эдвард Шериф Кёртис, который несколько раз посещал резервацию Кроу, когда готовил свое монументальное произведение «Индеец Северной Америки», оказал неоспоримое влияние на сентиментальное изображение Тросселем жизни индейцев.
Знаменитый фотограф Эдвард Шериф Кёртис, который несколько раз посещал резервацию Кроу, когда готовил свое монументальное произведение «Индеец Северной Америки», оказал неоспоримое влияние на сентиментальное изображение Тросселем жизни индейцев.
12.
Воины пересекают брод на лошадях. Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
Коллекция Ричарда Тросселя содержит материалы, относящиеся к его фотографической работе с Кроу и северными Шайеннами с 1902 по 1933 год.
Она содержит почти 2 500 фотографий, негативы на стеклянных пластинках и слайды повседневной жизни, церемоний, портреты и деревенские сцены.
Коллекция Ричарда Тросселя содержит материалы, относящиеся к его фотографической работе с Кроу и северными Шайеннами с 1902 по 1933 год.
Она содержит почти 2 500 фотографий, негативы на стеклянных пластинках и слайды повседневной жизни, церемоний, портреты и деревенские сцены.
13.
Воины племени Кроу в головных уборах. Монтана. 1910. / Музей фотоискусств
Также в нее включены изображения того, что сейчас является национальным памятником «Поле битвы Литл-Бигхорн», а также живописные виды юга Монтаны и севера Вайоминга.
Также в нее включены изображения того, что сейчас является национальным памятником «Поле битвы Литл-Бигхорн», а также живописные виды юга Монтаны и севера Вайоминга.
14.
Семья Кроу, теперь живущая в доме в стиле поселенцев, садится на ужин.Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
15.
Четверо мужчин, одетых только в набедренные повязки, готовятся к бегу на перегонки. Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
18.
Гордый отец, стоящий перед своим вигвамом, держит своего новорожденного ребенка. Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
20.
Дети племени Кроу посещают занятия в американской резервационной школе.Монтана. 1910. / Музей фотоискусства
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Метки: индейцы интересно история сша фотографии
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