Петербуржцы, выясняя отношения, выпали с балкона

В Санкт-Петербурге на улице Декабристов случилось в одной семье досадное происшествие.

Супружеская пара, употребив определённое количество алкогольных напитков, решила выяснить отношения. Доподлинно неизвестно где начался скандал, а вот закончился он уже на тротуаре.

Дама, не справившись со своими эмоциями и равновесием, оперлась задом на перила балкона. Те, в свою очередь, не выдержали такого давления со стороны и рухнули. За ними с третьего этажа полетели люди.