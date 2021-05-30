Петербуржцы, выясняя отношения, выпали с балкона

8845
1
1
Семейная жизнь порой бывает слишком эмоциональной. Настолько, что даже перила балкона не выдерживают накала страстей.
В Санкт-Петербурге на улице Декабристов случилось в одной семье досадное происшествие.
Супружеская пара, употребив определённое количество алкогольных напитков, решила выяснить отношения. Доподлинно неизвестно где начался скандал, а вот закончился он уже на тротуаре.
Дама, не справившись со своими эмоциями и равновесием, оперлась задом на перила балкона. Те, в свою очередь, не выдержали такого давления со стороны и рухнули. За ними с третьего этажа полетели люди.
Супружеская пара, употребив определённое количество алкогольных напитков, решила выяснить отношения. Доподлинно неизвестно где начался скандал, а вот закончился он уже на тротуаре.
Дама, не справившись со своими эмоциями и равновесием, оперлась задом на перила балкона. Те, в свою очередь, не выдержали такого давления со стороны и рухнули. За ними с третьего этажа полетели люди.
После такого падения супруги остались живы, но госпитализированы. Теперь главное, чтобы больница не пострадала в ходе семейных разборок.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мигрант в Петербурге нарвался на штраф за намаз на дороге
- В Великобритании жестко задержали христианского пастора, проповедовавшего о традиционной семье
- Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку
- Жители Флориды стали свидетелями падения красивого, немного странного метеорита
- Время не пощадило «Беседку Брата», но живые скинулись на реставрацию склепа
26
Понравилось26
Новости партнёров
Здесь же наглядно показана "надежность" перил балкона.
А если серьезно, то опьянение здесь ни при чем: трезвые точно так же могли улететь.