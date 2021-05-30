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Петербуржцы, выясняя отношения, выпали с балкона

Петербуржцы, выясняя отношения, выпали с балкона (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 мая 2021 10:33
Сообщество : Жить в России
Метки: балкон   видео   падение   санкт-петербург   семья   ссора   
8845
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Семейная жизнь порой бывает слишком эмоциональной. Настолько, что даже перила балкона не выдерживают накала страстей.

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Метки: балкон   видео   падение   санкт-петербург   семья   ссора   
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13  комментариев
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726
Алксандр Шевченко Час назад
Будет что вспомнить в старости.
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2k
Mellivora 4 минуты назад
В Питере очень опасно ходить под окнами в старых районах, то ли лепка, то ли балкон на башку может отвалится.
Здесь же наглядно показана "надежность" перил балкона.
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1k
Megalomaniax 9 минут назад
Фреккен Бок и безмоторный Карлсон...
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3k
Едондер пуп 12 минут назад
Товагищи! В колыбели Геволюции, на улице Декабгистов, бугжуазные балкончики не поддегживают пголетагиев! Пголетагии летают с балкончиков! Долой балкончики, этот пегежиток пгошлого!
А если серьезно, то опьянение здесь ни при чем: трезвые точно так же могли улететь.
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9k
Сережа 17 минут назад
А хуле, культурная столица.
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9k
K7OO 22 минуты назад
Финальная сцена из к/ф "Война супругов Роуз".
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19
старый китаец Полчаса назад
Зимой падают сосульки, весной пьяные бабы с мужиками, летом чего ждать?
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935
Миша Полчаса назад
Кто все эти люди бредущие по жизни с камерами наперевес, успевающие заснять всё. Пить надо меньше, а разборки в доме устраивать. Банально, да.
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19k
Андрей Иванов Полчаса назад
Расчленяться не хотела
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27k
Игорь 41 минуту назад
Ненавижу алкашню!
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32k
Alex 45 минут назад
Весело у них там
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