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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Советские туристы в Лондоне. Изучают процесс загнивания мирового империализма. Великобритания. 10 августа 1931 г.
7.
Вячеслав Невинный, Наташа Гусева и Марьяна Ионесян на съёмках фильма «Гостья из будущего» СССР. 1983 г.
14.
Девушка охлаждается во время концерта Rolling Stones в Гайд парке. Лондон. Великобритания. 5 июля 1969 г.
15.
Марчелло Мастроянни, Софи Лорен и Карло Понти гуляют по проспекту Калинина, фото Валентина Мастюкова, 1969 год. В Москву известные итальянские актеры и продюсер приезжали на съемки фильма «Подсолнухи».
16.
Мэрилин Монро на обеде по поводу визита лидера СССР Никиты Хрущева в Голливуд. Лос-Анджелес. США. 1959 г.
По левую руку от нее актер Генри Фонда, по правую режиссер Джойша Логан, а за спиной в пол оборота затягивается сигаретой майор КГБ Михаил Лопухин.
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Все помнят кадр из фильма "В бой идут одни старики", где Макарыч плачет. Это реальные слёзы человека, прошедшего войну, знающего что такое скромные пирамидки со звездой.
Это были пробы к фильму, на которых А.Смирнову стало плохо с сердцем и его увезла "скорая". Через несколько дней он сказал Л.Быкову, что может продолжить съёмки, но повторить эту сцену не в силах. Она так и вошла в фильм.
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Н. Хрущев на верфи в Копенгагене на фоне траулера для СССР «Сказочник Андерсен». Дания. Июнь 1964 года
20.
Дагестан, село Гамсутль. Гамсутль — одно из старейших сел в Дагестане, ему несколько тысяч лет. Последний житель села умер в 2015 году. В настоящее время это одна из невероятных достопримечательностей России.
21.
Легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин в туннеле стадиона Парк де Пренс перед началом финального матча чемпионата Европы. Париж. Франция. 1960 г.
22.
Летчик-космонавт Юрий Гагарин в гостях у председателя колхоза «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока») Хамракула Турсункулова. Выпивают, закусывают. Ташкентская область, Янгиюльский район. СССР. 1963 г.
24.
Человек, продающий по дешевке свой новый Chrysler после краха фондового рынка. Нью-Йорк. США. 1929 г
27.
Бывший "минеральный" секретарь М.С.Горбачёв, Пьер Ришар и Жерар Депардьё на Московском кинофестивале. Россия. 1993 г.
28.
Мобильная парикмахерская на пляже в Прибрежном. Все для удобства отдыхающих граждан. Крым. СССР. 1979 г.
29.
Евгений Евстигнеев и Владимир Бортко обсуждают рабочие моменты на съемках фильма «Собачье сердце». СССР. 1988 г.
30.
Британский изобретатель Доктор Джон Арчибальд Первес и его детище Dynasphere - трехметровое стальное колесо весом около 450 килограмм. Великобритания. 1932 г.
Колесо предназначалось для использования в качестве личного транспорта, способного заменить автомобиль. Великобритания. 1932 г.
32.
Пленные немцы приводят в порядок футбольное поле в перерыве матча между московским и тбилисским Динамо. Москва. Петровский парк. 1945 г.
34.
Шахнур Вахинак Азнавурян, более известный как Шарль Азнавур, поёт для Брижит Анн–Мари Бардо, более известной как Брижит Бардо. Франция. 1958 г.
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София Меренберг, графиня де Торби, дочь Н.А. Пушкиной, внучка поэта А.С. Пушкина на коронации Эдуарда VII. 1902 г.
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Да хоть меня возьмите, я 70-го, у меня отец - учитель физики и астрономии, мать - математичка...
Но когда я учился ы сельской школе, мне даже никто ничего не подсказывал, я просто внутренне чувствовал рядом со своими же друзьями, над которыми довлели дедушки и бабушки, что нельзя идти напролом, и вообще их нельзя трогать... Я не знаю, откуда это было, но я знал, что просто надо говорить... УТВЕРЖДАТЬ... но нельзя действовать как Павка Морозов...
Зато я столько всего изучил, чтобы своего отца поддерживать во всем... Даже структуру галактик в 80-х, а мне тогда всего 10 было...