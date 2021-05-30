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Недалекое прошлое

Недалекое прошлое (40 фото)

Автор:
30 мая 2021 00:06
Метки: история   ретро   фото   
465
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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18k
Luc72 2 часа назад
Нельзя осуждать детей... Нельзя...
Да хоть меня возьмите, я 70-го, у меня отец - учитель физики и астрономии, мать - математичка...
Но когда я учился ы сельской школе, мне даже никто ничего не подсказывал, я просто внутренне чувствовал рядом со своими же друзьями, над которыми довлели дедушки и бабушки, что нельзя идти напролом, и вообще их нельзя трогать... Я не знаю, откуда это было, но я знал, что просто надо говорить... УТВЕРЖДАТЬ... но нельзя действовать как Павка Морозов...
Зато я столько всего изучил, чтобы своего отца поддерживать во всем... Даже структуру галактик в 80-х, а мне тогда всего 10 было...
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10k
booz223 6 часов назад
вроде мило
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