17.

Это были пробы к фильму, на которых А.Смирнову стало плохо с сердцем и его увезла "скорая". Через несколько дней он сказал Л.Быкову, что может продолжить съёмки, но повторить эту сцену не в силах. Она так и вошла в фильм.