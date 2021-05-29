Испанскую почту обвинили в пропаганде расизма

Чем ближе к экватору, тем больше меланина в коже.

Количество меланина можно увеличить, регулярно проводя время на солнце. Но это может привести к более быстрому старению кожи.

И так, давайте посмотрим какие же фототипы есть и что упустила испанская почта в погоне за скандальным трендом.