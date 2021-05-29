Испанскую почту обвинили в пропаганде расизма

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Решили сотрудники Государственной почтовой службы Испании в честь годовщины гибели в США Джорджа Флойда марки выпустить, тематические.
В ведомстве подумали, что не стоит отставать от мировых тенденций и скреативили идею, как посильно привлечь граждан к проблеме расового неравенства. Видеоролики сняли, коллекционные марки выпустили.
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В мини-коллекции четыре марки, символизирующие разные оттенки кожи. Разница не только в цвете, но и в цене марки. Чем темнее цвет кожи, тем марка дешевле. По цене одной светлокожей вы можете приобрести две чёрных. Выгодное предложение, не правда ли?
Естественно, активисты одного всем известного движения мимо такого «вопиющего случая» молча пройти не смогли. Историк и руководитель правительственного совета по ликвидации расовой или этнической дискриминации Антуми Тоасидже заявила, то подобная ирония неуместна и болезненную, несправедливую действительность так можно лишь усугубить. Наверное, возмутила цена, надо было дороже черных продавать. Хотя не совсем понятно, почему не возмущаются представители азиатских национальностей. Их кожу вообще в марках забыли оценить. Впрочем в коллекции не хватает не только азиатов.
А ведь действительно интересный вопрос, сколько же всего оттенков человеческой кожи. Оказывается, учёные создали целую классификацию фототипов. Их шесть, а не как представила испанская почта, четыре. В зависимости от фототипа определяется на сколько кожа подвержена влиянию ультрафиолета. А цвет кожи определяется пигментом меланин. Чем больше меланина, тем она темнее, его количество закладывается генетически.
Чем ближе к экватору, тем больше меланина в коже.
Количество меланина можно увеличить, регулярно проводя время на солнце. Но это может привести к более быстрому старению кожи.
И так, давайте посмотрим какие же фототипы есть и что упустила испанская почта в погоне за скандальным трендом.
Количество меланина можно увеличить, регулярно проводя время на солнце. Но это может привести к более быстрому старению кожи.
И так, давайте посмотрим какие же фототипы есть и что упустила испанская почта в погоне за скандальным трендом.
Скандинавский – тонкая светлая кожа. Обладатели такой кожи никогда не могут получить красивый равномерный загар. Переносимость ультрафиолетового излучения у них низкая.
Светлокожий европейский тип – кожа менее тонкая, но достаточно светлая, при долгом нахождении под солнцем обладатели такого типа могут легко получить солнечные ожоги.
Среднеевропейский – кожа более плотная, цвета слоновой кости, хорошо переносит солнечные лучи, загар обычно ложится ровно, но риск обгореть все же есть.
Средиземноморский тип – смуглая кожа. Обладатели такого фототипа никогда не обгорают на пляжах.
Азиатский – в этом типе присутствуют желтоватые оттенки. Кожа плотная, очень быстрый, равномерный и глубокий загар. Вот только его плохо видно из-за естественной пигментации кожи.
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10 евреев и 90 русских. Собрался ректорат, решают, кого взять, чтобы
по справедливости.
Проректор-патриот: - Надо взять 10 русских.
Проректор-коммунист: - Надо взять 9 русских и одного еврея.
Проректор-демократ: - Надо взять 5 евреев и 5 русских.
Проректор-сионист: - Надо взять 9 евреев и одного русского.
Ректор: - А вы все, оказывается, националисты.
Все: - Ни фига себе! А кого же, по-твоему, надо брать?
Ректор: - Тех, кто лучше играет на скрипке."
потом прийдут обиженные и расскажут, что у тех кого не взяли по таланту - небыло возможности хорошо учиться . . . потому что цвет не тот, у семьи не было возможности нанять хороших преподов и прочая фигня
-Мне,пожалуйста,два белых и половинку чёрного.
Это серб Гойко Митич отстреливает немцев в их логове.
0.70 евро - это марка для обычного письма по Испании, 0.80 - увеличенный конверт. Более дорогие, соответственно, стандартные марки для отправки авиаписем для островов и североафриканских территорий.
Я в августе покупал себе Шкоду Кодиак. И мне дилер предлагал кодиак черного цвета и говорил, что он дешевле бело-серебристого, что я взял.
И ещё нагло так ухмылялся. А я ещё не понимал, чего это он так улыбается.
Теперь-то я понимаю, что это он отпускал расистские шуточки! И этому и улыбался, подлец такой!
Чёрный автомобиль не может быть дешевле белого! Это РАСИЗМ!!!!!
Буду теперь знать!
Зато чёрный квадрат Малевича стоит 20 миллионов долларов... По сравнению с белым цветом - офигенная дискриминация бледнокожих!
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Жду (ни дай Создатель дождаться), когда пойдет волна возмущений насчет названий "Черные дыры", Черное море, черное дерево, уничтожат все альбомы Black Sabbath, сожгут книгу "Черный обелиск", а самогО Ремарка объявят вне закона.