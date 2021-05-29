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Испанскую почту обвинили в пропаганде расизма

Испанскую почту обвинили в пропаганде расизма (11 фото)

Автор:
29 мая 2021 17:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: испания   кожа   марки   почта   расизм   
2072
11
Решили сотрудники Государственной почтовой службы Испании в честь годовщины гибели в США Джорджа Флойда марки выпустить, тематические.
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Метки: испания   кожа   марки   почта   расизм   
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35  комментариев
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386
робт 3 часа назад
а почему собсна цветные квадратики ограничены белыми рамками
грё*банные расисты

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22k
weiter 12 минут назад
Терпеть не могу две вещи - расизм и негров.
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8k
БарНалей 18 минут назад
Так стоп. А где конопатые фототип? Ну и марка соответственно.
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33k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
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−67
ЦСКА Полчаса назад
Это они из социализма чтоли взяли? А ведь в ссср людей четко оценивали по цвету кожи.
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258
Сергей Ковалев 38 минут назад
Любые споры на счет расового неравенства в одном анекдоте. "В консерваторию по классу скрипки на 10 мест 100 претендентов:
10 евреев и 90 русских. Собрался ректорат, решают, кого взять, чтобы
по справедливости.
Проректор-патриот: - Надо взять 10 русских.
Проректор-коммунист: - Надо взять 9 русских и одного еврея.
Проректор-демократ: - Надо взять 5 евреев и 5 русских.
Проректор-сионист: - Надо взять 9 евреев и одного русского.
Ректор: - А вы все, оказывается, националисты.
Все: - Ни фига себе! А кого же, по-твоему, надо брать?
Ректор: - Тех, кто лучше играет на скрипке."
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222
Alex Furlong Сергей Ковалев Полчаса назад
Тех, кто лучше играет на скрипке . . . .

потом прийдут обиженные и расскажут, что у тех кого не взяли по таланту - небыло возможности хорошо учиться . . . потому что цвет не тот, у семьи не было возможности нанять хороших преподов и прочая фигня
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258
Сергей Ковалев Alex Furlong 12 минут назад
Вообще то я писал о "проблеме выбора так сказать" Не понимаю отношение к человеку по цвету кожи.
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1k
Replicant 40 минут назад
На рынке рабов:
-Мне,пожалуйста,два белых и половинку чёрного.
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17k
Юрий Час назад
А как же краснокожие? Нас же с детства воспитывали: краснокожие хорошо, белые американцы плохо...
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719
qwer Час назад
А девочки на фотках зачётные! Независимо от цвета кожи..
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15k
Maks Es Час назад
Идиотам трудно понять, что почтовые марки выпускаются не абы как, а согласно тарифам
0.70 евро - это марка для обычного письма по Испании, 0.80 - увеличенный конверт. Более дорогие, соответственно, стандартные марки для отправки авиаписем для островов и североафриканских территорий.
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15k
Денис Час назад
Вот гадство. Спасибо Антуми Тоасидже, что открыла мне глаза!
Я в августе покупал себе Шкоду Кодиак. И мне дилер предлагал кодиак черного цвета и говорил, что он дешевле бело-серебристого, что я взял.
И ещё нагло так ухмылялся. А я ещё не понимал, чего это он так улыбается.
Теперь-то я понимаю, что это он отпускал расистские шуточки! И этому и улыбался, подлец такой!
Чёрный автомобиль не может быть дешевле белого! Это РАСИЗМ!!!!!
Буду теперь знать!
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123
MerryGoRound Час назад
Я действительно не понимаю почему самая светлая марка вдруг самая дорогая. В погоне за глупым трендом Испанцы на деле лишь показали свой известный всем давно уже таки да, расизм, и заодно еще и жадность с глупостью. Самое смешное что в Испании этот самый светлый цвет кожи встречается крайне редко в коренных Испанцев. Так что непонятно вообще на чем они пытались основать свою "компанию"... Ну, у этого дурного тренда, как и у всех кто его поддерживает, на деле, как уже многие заметили и были уже куча скандалов с вэтим связано самая главная цель это не какая то там мнимая фэнтазийная "толерантность", а банальное зарабатывание бабла любыми, даже самыми гнилыми способами, даже когда эти их "поддержки трендов" что ни есть откровенный показатель расизма, только в сторону других рас, а не негров, например, и что и происходит в большинстве случаев. Но воют про мнимый "расизм" почему то всё равно только негры, когда им бабла мало... ))))
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3k
Юрий Злой Час назад
Расизм, он везде )))

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15k
Денис Час назад
К концу картинок в посте вообще забыл о чём пост и чё за марки в каментах
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4k
Артем Кощеев Час назад
Никогда не понимал, где у азиатов жёлтую кожу нашли
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1k
ДимаМоs 2 часа назад
Казимир Малевич. «Битва негров в пещере глубокой ночью»
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Комментарий удален
−6
328
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
"Чем темнее цвет кожи, тем марка дешевле. По цене одной светлокожей вы можете приобрести две чёрных....то подобная ирония неуместна и болезненную, несправедливую действительность так можно лишь усугубить. Наверное, возмутила цена, надо было дороже черных продавать..."

Зато чёрный квадрат Малевича стоит 20 миллионов долларов... По сравнению с белым цветом - офигенная дискриминация бледнокожих!
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13k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Над этим маразмом даже ржать уже тяжело.
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13k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"Антуми Тоасидже заявила, то подобная ирония неуместна и болезненную, несправедливую действительность так можно лишь усугубить"
==============
Жду (ни дай Создатель дождаться), когда пойдет волна возмущений насчет названий "Черные дыры", Черное море, черное дерево, уничтожат все альбомы Black Sabbath, сожгут книгу "Черный обелиск", а самогО Ремарка объявят вне закона.
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386
робт Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
ну уже к черногории(монтенегро) есть претензии
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