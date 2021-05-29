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Это замечательное железнодорожье

Это замечательное железнодорожье (30 фото)

Автор:
29 мая 2021 17:32
Метки: железная дорога   пейзаж   фото   эстетика   
648
30
Независимо от того, на каком языке говорят ваши проводники и какая ширина у вашей колеи в миллиметрах, вы почти наверняка любите такие пейзажи! Проедемся по железным дорогам всего мира?
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Метки: железная дорога   пейзаж   фото   эстетика   
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9  комментариев
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12k
Anthonyus 2 часа назад
Украина - и локомотив со звездой ! Ироничненько.
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386
робт 5 минут назад
Ссылка coub.com
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530
Сухопутный космонавт 11 минут назад
Шелдон Купер, наверное, кончил бы от просмотра.
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25k
Лис 15 минут назад
Подскажите, кто знает, еде конкретно в Ленинградской обл. сделан снимок?
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8k
kaboza 2 часа назад
Паравозы))) это сила....на красоту в дыму и пару вечно смотреть можно....лайк за пост..
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18k
Alf 2 часа назад
Ну за что Украину- то обосрали. Можно подумать у них ещё до сих пор ездят паровозы.
Фото: Узкоколейка Гулбене – Алуксне
Ширина железнодорожных рельсов – 750 мм. Участок длиной 33 км сохранился от узкоколейной железнодорожной линии Стукмани – Валка, эксплуатация которой началась в 1903 году. По железной дороге осуществляются регулярные пассажирские перевозки между центрами двух районов, и по этому маршруту по расписанию курсируют три пары поездов в день. Для перевозок используются дизельные локомотивы и вагоны 60-х и 80-х годов 20 века.
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281k
Booharik 2 часа назад
Прикольно! Во Вьетнаме до сих пор советские узкоколейные тепловозы. Вагоны, вроде, тоже .
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−36
v-50 3 часа назад
у.ебищные цвета у "ржд", вот было МПС вот это сила, и цвета приятные
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