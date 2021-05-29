Это замечательное железнодорожье

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Независимо от того, на каком языке говорят ваши проводники и какая ширина у вашей колеи в миллиметрах, вы почти наверняка любите такие пейзажи! Проедемся по железным дорогам всего мира?
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Авторский пост
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Метки: железная дорога пейзаж фото эстетика
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Фото: Узкоколейка Гулбене – Алуксне
Ширина железнодорожных рельсов – 750 мм. Участок длиной 33 км сохранился от узкоколейной железнодорожной линии Стукмани – Валка, эксплуатация которой началась в 1903 году. По железной дороге осуществляются регулярные пассажирские перевозки между центрами двух районов, и по этому маршруту по расписанию курсируют три пары поездов в день. Для перевозок используются дизельные локомотивы и вагоны 60-х и 80-х годов 20 века.