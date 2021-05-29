Это замечательное железнодорожье

Независимо от того, на каком языке говорят ваши проводники и какая ширина у вашей колеи в миллиметрах, вы почти наверняка любите такие пейзажи! Проедемся по железным дорогам всего мира?

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0 Источник: Швейцария. Граница между узкоколейкой и трамваем в этой стране довольно сильно стёрта.

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