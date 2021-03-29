Ностальгия на колёсах: ЛиАЗ-677

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«Луноход» пора заносить в красную книгу: с каждом годом даже в глубокой провинции остаётся всё меньше городов, где они ещё на ходу. И если раньше у нас было много вариантов, куда он едет (в школу, в центр города или к бабушке на дачу), то сейчас, пожалуй, все они едут прямиком в наше детство
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Авторский пост
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эээх Вася, Вася
реально, достойный объект для ностальгии