Ностальгия на колёсах: ЛиАЗ-677

«Луноход» пора заносить в красную книгу: с каждом годом даже в глубокой провинции остаётся всё меньше городов, где они ещё на ходу. И если раньше у нас было много вариантов, куда он едет (в школу, в центр города или к бабушке на дачу), то сейчас, пожалуй, все они едут прямиком в наше детство