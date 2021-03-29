Ностальгия на колёсах: ЛиАЗ-677

FISHKINET
Корабль в Суэцком канале вытащили! Ура!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая... Подавайте мне богатого и красивого, или Почему мужчины так не любят разведенных женщин с детьми Подавайте мне богатого и красивого, или Почему мужчины так не... Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку Мемы и смешные картинки, понедельник продолжается Мемы и смешные картинки, понедельник продолжается Правильные ответы ввели в ступор телефонных мошенников Правильные ответы ввели в ступор телефонных мошенников Это была отличная работа Это была отличная работа Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов Главный гаджет СССР: что еще умела «Электроника ИМ-02», кроме как ловить волком яйца Главный гаджет СССР: что еще умела «Электроника ИМ-02», кроме как... В Мичуринске парень разоблачил уличную попрошайку В Мичуринске парень разоблачил уличную попрошайку Килька: Селёдка, ставшая культовой в СССР. Её ловят по 600 тысяч тонн в год, а она не кончается. Как так? Килька: Селёдка, ставшая культовой в СССР. Её ловят по 600 тысяч... В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе «Наташ, мы всё&nbsp;уронили»: автор мема про котов решила зарегистрировать товарный знак «Наташ, мы всё уронили»: автор мема про котов решила... Валя Зенкина Валя Зенкина Ему было всего 14 лет Ему было всего 14 лет Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером? Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером? Топ-10 голливудских клише о средневековье Топ-10 голливудских клише о средневековье Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда СССР в 1958 году СССР в 1958 году
Ностальгия на колёсах: ЛиАЗ-677

Ностальгия на колёсах: ЛиАЗ-677 (30 фото)

Автор:
29 марта 2021 22:17
Метки: ЛиАЗ 677   автобус   десятые   лиаз   нулевые   фото   эстетика   
505
30

«Луноход» пора заносить в красную книгу: с каждом годом даже в глубокой провинции остаётся всё меньше городов, где они ещё на ходу. И если раньше у нас было много вариантов, куда он едет (в школу, в центр города или к бабушке на дачу), то сейчас, пожалуй, все они едут прямиком в наше детство

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: ЛиАЗ 677   автобус   десятые   лиаз   нулевые   фото   эстетика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Юра Гагарин Вася 48 минут назад
ой, а звук-то, звук, этот звук детства и юности!
эээх Вася, Вася
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
CbIP 24 минуты назад
В детстве многие мечтают быть космонавтами и летчиками, а я все детство мечтал быть водителем именно этого автобуса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин 49 минут назад
тех кто ностальгирует на этот автобус, я очень понимаю.
реально, достойный объект для ностальгии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Злобный Члегр 52 минуты назад
А в моем детстве это называлось автобус. Других не было. Пока не появились Икарусы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Egoro 2 часа назад
Почему луноход? В моём советском детстве, кстати в Тобольске, что на первом фото, мы их сараями называли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов В Бобруйск! В Бобруйск! Атмосфера деревень России Атмосфера деревень России По просторам Казахстана По просторам Казахстана Очень колоритные фотографии Абхазии Очень колоритные фотографии Абхазии В Москве, во время движения, загорелся пассажирский автобус В Москве, во время движения, загорелся пассажирский автобус
Эстетика Е—ней
сообщество о красоте городских окраин, промзон, сельской глубинки и иных труднодоступных мест
https://vk.com/yebenya
124850



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
0
171
Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями
1
184
Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями
﻿
Набирающие популярность
В Башкирии сотрудницы райадминистрации потеряли работу после танца с афроамериканцем
0
47
В Башкирии сотрудницы райадминистрации потеряли работу после танца с афроамериканцем
В Польше раскопали керамическую фабрику возрастом 1500 лет
0
6
В Польше раскопали керамическую фабрику возрастом 1500 лет
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#люди#животные#позитив#прикольные#аварии#дикие животные#кино
#фото#СССР#интересное#суэцкий канал#приколы#сатира#Фотографии.#автомобили#дтп#настроение
#история#прикол#картинки#факты#подборка#сша#страна#дети#забавно#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться