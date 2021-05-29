Забавные случаи в маршрутке, которые "сделали" мой день

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Привет, Эдик!Еду в "Газели". Напротив сидит симпатичная девушка, у которой звонит телефон, и происходит следующий разговор:-Да, Эдик, привет! ...Нет, ты знаешь, я сегодня не могу... Я же недавно к тебе приезжала... Ты же знаешь, у меня необычные дни.Всем в маршрутке становится ясно, чего хочет Эдик.Далее девушка в процессе разговора произносит только "нет" и "не приеду", всё более и более раздражаясь, и в конце концов бросает трубку, в ярости прошипев напоследок: "Тебе только ЭТО от меня и нужно!"-Эдик, я сегодня не могу!Проходит не более двух минут, телефон зазвонил у молодого парнишки, сидевшем на заднем сиденье. Он берет трубку:-Привет, Эдик!... Да, конечно, смогу, я уже еду.... Да, конечно, по дороге куплю... Жди, скоро буду!...-Эдик, я скоро буду!И тут взгляд отвернувшейся было к окну девушки и парня пересекаются.....И только по обалдевшему лицу пристально смотрящей на парня девушки все пассажиры начинают понимать всю комичность ситуации...P.S. Надеюсь, это были 2 разных ЭдикаВсех перестрелялЕдем дальше... На одной из остановок в открытую дверь наполовину туловища засовывается мужчина, и выставив вперёд указательный палец (типа, пистолет), громко говорит: "Паф! Паф! Паф!"Надо отдать должное, водитель благодушный попался и, видимо, с чувством юмора, потому как отвечает:-Ну ладно, перестрелял всех, садись, поехали.На что мужчина, усевшись на переднее сиденье, невозмутимо продолжает:-Паф! Паф! ПаффФрунзе едете?Занавес...