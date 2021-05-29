Забавные случаи в маршрутке, которые "сделали" мой день

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Пассажиры в маршрутке делятся на 2 категории. Первые при входящих вызовах культурно отвечают: "Я в транспорте, потом перезвоню!" А вот вторые, не стесняясь присутствия окружающих, могут за время поездки решить все свои вопросы, в том числе и личные. Поэтому пассажиры становятся невольными участниками многих забавных событий. Например:
Привет, Эдик!
Еду в "Газели". Напротив сидит симпатичная девушка, у которой звонит телефон, и происходит следующий разговор:
-Да, Эдик, привет! ...Нет, ты знаешь, я сегодня не могу... Я же недавно к тебе приезжала... Ты же знаешь, у меня необычные дни.
Всем в маршрутке становится ясно, чего хочет Эдик.
Далее девушка в процессе разговора произносит только "нет" и "не приеду", всё более и более раздражаясь, и в конце концов бросает трубку, в ярости прошипев напоследок: "Тебе только ЭТО от меня и нужно!"
-Эдик, я сегодня не могу!
Проходит не более двух минут, телефон зазвонил у молодого парнишки, сидевшем на заднем сиденье. Он берет трубку:
-Привет, Эдик!... Да, конечно, смогу, я уже еду.... Да, конечно, по дороге куплю... Жди, скоро буду!...
-Эдик, я скоро буду!
И тут взгляд отвернувшейся было к окну девушки и парня пересекаются.....
И только по обалдевшему лицу пристально смотрящей на парня девушки все пассажиры начинают понимать всю комичность ситуации...
P.S. Надеюсь, это были 2 разных Эдика
Всех перестрелял
Едем дальше... На одной из остановок в открытую дверь наполовину туловища засовывается мужчина, и выставив вперёд указательный палец (типа, пистолет), громко говорит: "Паф! Паф! Паф!"
Надо отдать должное, водитель благодушный попался и, видимо, с чувством юмора, потому как отвечает:
-Ну ладно, перестрелял всех, садись, поехали.
На что мужчина, усевшись на переднее сиденье, невозмутимо продолжает:
-Паф! Паф! ПаффФрунзе едете?
Занавес...
Еду в "Газели". Напротив сидит симпатичная девушка, у которой звонит телефон, и происходит следующий разговор:
-Да, Эдик, привет! ...Нет, ты знаешь, я сегодня не могу... Я же недавно к тебе приезжала... Ты же знаешь, у меня необычные дни.
×
Всем в маршрутке становится ясно, чего хочет Эдик.
Далее девушка в процессе разговора произносит только "нет" и "не приеду", всё более и более раздражаясь, и в конце концов бросает трубку, в ярости прошипев напоследок: "Тебе только ЭТО от меня и нужно!"
-Эдик, я сегодня не могу!
Проходит не более двух минут, телефон зазвонил у молодого парнишки, сидевшем на заднем сиденье. Он берет трубку:
-Привет, Эдик!... Да, конечно, смогу, я уже еду.... Да, конечно, по дороге куплю... Жди, скоро буду!...
-Эдик, я скоро буду!
И тут взгляд отвернувшейся было к окну девушки и парня пересекаются.....
И только по обалдевшему лицу пристально смотрящей на парня девушки все пассажиры начинают понимать всю комичность ситуации...
P.S. Надеюсь, это были 2 разных Эдика
Всех перестрелял
Едем дальше... На одной из остановок в открытую дверь наполовину туловища засовывается мужчина, и выставив вперёд указательный палец (типа, пистолет), громко говорит: "Паф! Паф! Паф!"
Надо отдать должное, водитель благодушный попался и, видимо, с чувством юмора, потому как отвечает:
-Ну ладно, перестрелял всех, садись, поехали.
На что мужчина, усевшись на переднее сиденье, невозмутимо продолжает:
-Паф! Паф! ПаффФрунзе едете?
Занавес...
Авторский пост
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Метки: Юмор случаи из жизни смех
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Новости партнёров
В полупустой маршрутке дама общается по мобильнику:
- Да... Да... А вот вчера папсик пришел ко мне и говорит "Лисочка, я скучаю", а у меня мурсики. Ну я ему сделала нямушки и он поехал в казино. Да... Да... А потом звонит Дусик и начинает рассказывать как он соскучился, как ему плохо и как он меня ждет. Ну у меня же мурсики! Я поехала и немножко побыла у него... Ой! Ты что, Дусик он же такой... Да... В попик.. Очень... А потом папсик приехал из казино и тоже как с ума сошел... Да... Конечно хорошо что Дусик сначала... Папсику было удобненько... Ой! А может на них так мурсики действуют... Ну все чмоки-чмоки. -
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После того как она вышла водитель сказал "НубLяпи$$дец!" потом добавил "Ну на @@й!".
Категорически с ним согласен
Не благодарное это дело.