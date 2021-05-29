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Забавные случаи в маршрутке, которые "сделали" мой день

Забавные случаи в маршрутке, которые "сделали" мой день (1 фото)

Автор:
29 мая 2021 14:06
Метки: Юмор   случаи из жизни   смех   
1222
1
Пассажиры в маршрутке делятся на 2 категории. Первые при входящих вызовах культурно отвечают: "Я в транспорте, потом перезвоню!" А вот вторые, не стесняясь присутствия окружающих, могут за время поездки решить все свои вопросы, в том числе и личные. Поэтому пассажиры становятся невольными участниками многих забавных событий. Например:

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Метки: Юмор   случаи из жизни   смех   
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−7
Евгений Журавлёв 6 часов назад
АМ\ТГ ты где эти баяны открыл?
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1k
Vovan Petroff 2 минуты назад
Ровесник!
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5k
Константин Безумов 2 часа назад
Баян вспомнил по этому поводу очередной:

В полупустой маршрутке дама общается по мобильнику:
- Да... Да... А вот вчера папсик пришел ко мне и говорит "Лисочка, я скучаю", а у меня мурсики. Ну я ему сделала нямушки и он поехал в казино. Да... Да... А потом звонит Дусик и начинает рассказывать как он соскучился, как ему плохо и как он меня ждет. Ну у меня же мурсики! Я поехала и немножко побыла у него... Ой! Ты что, Дусик он же такой... Да... В попик.. Очень... А потом папсик приехал из казино и тоже как с ума сошел... Да... Конечно хорошо что Дусик сначала... Папсику было удобненько... Ой! А может на них так мурсики действуют... Ну все чмоки-чмоки. -
---
После того как она вышла водитель сказал "НубLяпи$$дец!" потом добавил "Ну на @@й!".
Категорически с ним согласен
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15k
Денис 4 часа назад
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4k
RomaXz 4 часа назад
Эти шутки устарели ещё во время моего дедушки
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10k
Taximaxi 5 часов назад
А водителя выпавшего в снег от смеха и замёрзшего там нхй,когда хоронить будут?
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12k
Lynx 6 часов назад
Поэтому я всегда отвечаю на звонок словом - алё.
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2k
ддт 6 часов назад
Чего то мало стало этих рассказов "про маршрутку". Одно время прям каждый день их сочиняли.
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8k
Majul 6 часов назад
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5k
ваня панкин 6 часов назад
о-о-о а сколько я видел подобных историй в живую... думаю может мемуары сесть и написать...
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