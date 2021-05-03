Христос бы не воскрес, или то, что осталось от праздника Светлой Пасхи

Замечали, что чем дальше, чем все меньше Пасха напоминает религиозный праздник? В этом посте собран весь трешачок 2021 года, который 100% тянет на оскорбление чувств верующих. И, вот скажите, куда смотрит РПЦ?

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1. Многие встретили Пасху изрядно "отдохнувшими" 0 Источник:

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2. Без постановочных фотографий не обошлось и на этот раз 0 Источник:

3. Авторы различных мемов обожают Пасху, так как появляется повод для творчества 0 Источник:

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5. Сейчас мы постараемся раскрыть тему куличей 0 Источник:

6. Классика жанра 0 Источник:

7. Про кулич и атеистов не шутил только ленивый 0 Источник:

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9. Как вам такое, христиане? 0 Источник:

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11. Классические шутки про верхушку кулича 0 Источник:

12. Идеальный кулич для тех, кто любит только верхушку 0 Источник:

13. К - креатив 0 Источник:

14. В каждой шутке... 0 Источник: