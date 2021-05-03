Христос бы не воскрес, или то, что осталось от праздника Светлой Пасхи

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Замечали, что чем дальше, чем все меньше Пасха напоминает религиозный праздник? В этом посте собран весь трешачок 2021 года, который 100% тянет на оскорбление чувств верующих. И, вот скажите, куда смотрит РПЦ?
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Пока денежку в храм несут, РПЦ смотрит в сторону.