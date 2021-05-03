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Христос бы не воскрес, или то, что осталось от праздника Светлой Пасхи

Христос бы не воскрес, или то, что осталось от праздника Светлой Пасхи (16 фото)

Автор:
03 мая 2021 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ирония   кулич   пасха   пркол   рпц   смех   яйцо   
2263
16
Замечали, что чем дальше, чем все меньше Пасха напоминает религиозный праздник? В этом посте собран весь трешачок 2021 года, который 100% тянет на оскорбление чувств верующих. И, вот скажите, куда смотрит РПЦ?
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Метки: Юмор   ирония   кулич   пасха   пркол   рпц   смех   яйцо   
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8  комментариев
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41k
doker 46 минут назад
Если добавить носки и цветы, значит... вахтовик через полгода вернулся.
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8k
Павел 10 минут назад
Да. Последняя - зачет.
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Артем Кощеев 14 минут назад
На последней фотке День народного единства, очевидно же
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30k
KiploksAKS 15 минут назад
15. "В" - выдержка.
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19k
ПаганецЪ Полчаса назад
(С) куда смотрит РПЦ? (/С)
Пока денежку в храм несут, РПЦ смотрит в сторону.
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6k
klop Полчаса назад
Опять статсян помойки интернета облазил. Нати фишкане кушайте не обляпайтесь.
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