Работа не волк или как судебные пристава на перекур ходили

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Тяжела и неказиста жизнь сотрудников ФССП в Железногорске. Работаешь, работаешь, а народ всё идёт и идёт.
Решили госслужащие устроить себе перекур в неустановленное для этого время. Но вот незадача, один из местных жителей, устав сидеть в очереди, отправился на поиски сотрудников и таки нашёл! Да ни где-нибудь, а за углом. Дамы, после такого внезапного появления любопытного и нетерпеливого гражданина поспешно ретировались удалились из кадра.
Так что этот ролик можно считать полезным советом, как ускорить продвижение очереди в госучреждениях.
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Метки: Перекур ФССП Железногорск видео работа угол
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Прием максимум через 4 дня с учетом выходных - если отправляю заявку до среды, то прием на этой неделе. Если в четверг или пятницу, то прием в понедельник или вторник следующей.
Москва, ФССП на Бутырском, бываю у них по работе).
А дозвониться - да, трудно, не спорю. Поэтому не звоню.
Штрафбат.
Глымов- Вот ты мне скажи, Балясин. Почему у фрицев в танковом батальоне 50 машин, а у нас едва 22 наберётся?
Б. - Почему же?
Г. - А потому, что у них начальников меньше. А у нас: При полке штаб, в батальоне штаб, в роте штаб. Значит... При каждом штабе начальники имеются, А у этих начальников - ординарцы, денщики.... Ты понял, сколько на один работающий танк дармоедов? Один с сошкой, а семеро с ложкой....
В вашей же фразе возможно двоякое толкование, как вариант "Если недвижимость была приобретена ВАМИ до брака или получена в наследство или дар, то претендовать на неё Вы не имеет права."
Хорошего дня.
И вам всего наилучшего.
ФССП или ФНС