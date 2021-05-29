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Работа не волк или как судебные пристава на перекур ходили

Работа не волк или как судебные пристава на перекур ходили (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 мая 2021 12:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Перекур   ФССП Железногорск   видео   работа   угол   
1297
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Тяжела и неказиста жизнь сотрудников ФССП в Железногорске. Работаешь, работаешь, а народ всё идёт и идёт.

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Метки: Перекур   ФССП Железногорск   видео   работа   угол   
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26  комментариев
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3k
Алексей Час назад
Как же омерзительны курящие бабы!
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1k
Александр Сергеевич 10 минут назад
Судебные приставА ???

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8k
costa 37 минут назад
работа не волк, работа это ворк, а волк это ходить.
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8k
Majul 43 минуты назад
судебные приставА? Русский не родной?
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221
Семен Majul 6 минут назад
Это не приставА и даже не прИставы.... Это пристАвы судебные.
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2k
Максим 48 минут назад
Кто был на "приёме" поймёт всю боль видео. Дозвониться невозможно. Нужно идти в приёмный день и провести там не один час в очереди (Москва, где бывают у них по работе).
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22k
Батончик с маком 59 минут назад
А сигареты поди у посетителей настреляли. По привычке
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26
Dljafishek Час назад
Карма не позволяет видео вставить.
Штрафбат.
Глымов- Вот ты мне скажи, Балясин. Почему у фрицев в танковом батальоне 50 машин, а у нас едва 22 наберётся?
Б. - Почему же?
Г. - А потому, что у них начальников меньше. А у нас: При полке штаб, в батальоне штаб, в роте штаб. Значит... При каждом штабе начальники имеются, А у этих начальников - ординарцы, денщики.... Ты понял, сколько на один работающий танк дармоедов? Один с сошкой, а семеро с ложкой....
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622
Hunde Beißer2 Час назад
Кто знает ещё одну страну,в которой в ФССП стоит ОЧЕРЕДЬ!!!
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2k
Сергей Час назад
Дармоеды Лишняя цепочка!!!!!! Ни хрена не делают!!! Я с сыном остался, мать био нас без квартиры оставила, ни хрена они не взыскали!!!!! Суки!!!
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5k
Мистер Фикс Час назад
Не могу выбрать, где сложнее получить решение вопроса:
ФССП или ФНС
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37
Лучший Друг Мистер Фикс 58 минут назад
Обратись в ФСБ
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