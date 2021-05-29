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Комментарии в разных группах к постам

Комментарии в разных группах к постам (40 фото)

Автор:
29 мая 2021 11:43
Метки: Юмор   комментарии   приколы   
1280
40
Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.

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281k
Booharik 2 часа назад


Тут всё понятно.
Пока Золушка не "дунула", ни фея-крёстная не появилась, ни крыса в кучера не превратилась и не "поехала" она в карете-тыкве на королевский бал.
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5k
schmubu Минуту назад
https://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/05/29/3774129/15592110.jpg.webphttps://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/05/29/3774129/15592110.jpg.webp

я когда ковидом болел - такие картинки видел калейдоскопом. и хочу вам сказать - это ниуя не смешно было.
не болейте...
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3k
max_wheel 53 минуты назад
Лучше работать в цирке, чем на заводе. так что всё правильно делают.
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10k
Bill Час назад
У Далай-ламы все-таки есть преимущество перед Путиным - он не был Далай-министром.
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0
GQ 2 часа назад
Про картину с кошкой проходило где то ранее но писали что воздействие LSD
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