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Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.
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Метки: Юмор комментарии приколы
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Тут всё понятно.
Пока Золушка не "дунула", ни фея-крёстная не появилась, ни крыса в кучера не превратилась и не "поехала" она в карете-тыкве на королевский бал.
я когда ковидом болел - такие картинки видел калейдоскопом. и хочу вам сказать - это ниуя не смешно было.
не болейте...