Москва. Одинцовский район. Парк "Патриот". Экспозиции глазами обывателя

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Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации г.Москва. Заложен в 2014году. На данный момент уже действуют ряд обьектов для посещения. Есть официальный сайт. Время посещения- вторая половина мая 2021 года. Фото мои, текст мой.
Время работы парка и экспозиций музеев и выставок -со вторника по воскресенье(понедельник-выходной) В будние дни 10.00-19.00, выходные 10.00-21.00. Билеты можно приобрести онлайн на сайте парка(льготные только в кассе.)-обязательно распечатать со штрих-кодом, или непосредственно в кассах музея. Цена комплексного билета-550руб., льготный -275руб. Подробнее расписано на сайте парка. (Посещение Храма-бесплатно).
Вообще, приезжать лучше на личном автомобиле(хотя рейсовые автобусы тоже ходят). Несмотря на то, что есть прокат велосипедов- расстояния между экспозициями внушительные, так что все-таки, лучше пользоваться автомобилем. Масса стоянок, прекрасное состояние дорожного покрытия, делают использование автомобиля очень удобным. Первый час парковки-бесплатный, потом сутки-200руб.
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"Музейный комплекс-площадка №1"
Сам комплекс расположен в крытых ангарах, соединенных между собой проходами и открытой обширной стоянкой техники и вооружений(как наземной, морской, так и ВВС). Практически везде, на каждом объекте(экспозиции) оборудованы туалеты, что при такой обширной территории очень удобно.
Прибыли к открытию в 10.00,в будний день, так что народу было не много. Билеты взяли тут же,в кассах.
Практически сразу, напротив входа, расположена сувенирная лавка, причем сувениры в ней достаточно дорогие.
В некоторые образцы боевой техники можно занять места членов экипажа. Для этого установлены специально лестницы, люки в застопоренном положении.
Далее расположены экспозиции с техникой по периодам второй мировой войны(Великая Отечественная Война и Война с милитаристической Японией)
Конечно, в плане системности и по более научному подходу, сильно уступает музею в Кубинке,а так же слабое техническое описание, но в отличие от него- больше места для осмотра, лучше освещение, хотя роспись стен не всегда соответствует тематике и имеет место также наличие определенных ляпов для обычного обывателя неразличимых.
Танковый АС РККА 1941 г.- командир роты гв.старший лейтенант Лавриненко Дмитрий Федорович и машина того типа, что могла быть в его роте и какого образца могла быть у его экипажа. Что бы помнили.
Танковые генералы- маршалы бронетанковых войск.
Можно заглянуть внутрь некоторых образцов техники. Так например, у нашего БТ-5 откинуты броневые люки механика-водителя и есть возможность заглянуть внутрь боевой машины, разглядеть размещение БК, оружия, места членов экипажа.
Много стендов транслирующих документальные фильмы о событиях того времени, развитии техники и оружия.
Некоторые образцы техники(с музея Кубинки) в единственном экземпляре. Например, опытные САУ большого калибра которые в серию не пошли.
Техника союзных стран поступавшая по программе Ленд-лиза (программа «кредитования» союзников США в годы Второй Мировой войны. Поставки включали в себя военную технику, продукты питания, оборудование и сырье.)Танк М3А1 Стюарт
Техника союзников в рядах РККА, в одном строю с машинами советского производства...временной интервал разный. Так например, на переднем плане- довоенный плавающий легкий танк Т-38 с маркировкой еще довоенного времени, а за ним уже Т-80 обр.1942 года.
Первый солдат Великой Отечественной войны... погибший до ее начала. Михаил Ильич Кошкин- советский инженер-конструктор, создатель и первый главный конструктор танка Т-34, начальник КБ танкостроения Харьковского паровозостроительного завода имени Коминтерна. Герой Социалистического Труда. Умер от воспаления легких в 1940г. Танк Т-34 обр. 1943г.
Техники в павильоне много и все выкладывать смысла нет. Детям, как и интересующимся историей развития бронетехники, будет интересно увидеть все вживую.
Шерман М4А3
Если пойти направо от входа то можно попасть в экспозицию посвященную созданию ядерной энергии и ядерного оружия.
Электронный тир. В ВС РФ используются подобные для обучения стрелков без выхода на полигон на огневой городок, в ППД.
Учебный стенд танка т-62(использовался для подготовки танкистов в учебных частях и ВУЗах), для изучения электроспецоборудования танка, топливной, воздушной, маслянной систем, системы охлаждения а также размещения основных узлов и агрегатов.
Танк и техника периода первой мировой войны и не только. Не совсем понятно отношение ее к войскам РХБ защиты. Скорее всего нужно было куда-нибудь впихнуть. Вот и впихнули, где место было.
Сама экспозиция(впрочем как и другие), вкратце рассказывает о создании и развитии оружия массового поражения и защиты от него. Костюмы для лс, средства обнаружения, способы защиты и образцы техники стоящие на вооружении войск.
"Моторы войны"
В павильоне расположенном отдельно, собраны образцы автомобильной техники. Впечатляет с какой точностью и щепетильностью, вниманию к деталям восстановлены машины. Газ 67.
красноармеец в форме и снаряжении обр.1940 г.
Шевроле.
Додж
Судя по описанию, использовался как тягач на полевых аэродромах для доставки и погрузки бомб для самолетов.
Остановок по пути встретится несколько, так что передвигаться на велосипеде можно, но не желательно. Далековато.
Оставив машину на стоянке, пешком к очередной галерее, как на открытой площадке повстречался вот такой "красавец" Т-72. Непонятно, зачем канал ствола орудия закрасили и ствол пулемета НСВт?)))
Бессмертный полк.
Чистые ровненькие бревна, чистенькие целые мундиры...как в современном кино, как будто не было изнурительного горного перехода, в снег, дождь, стужу, не было разодранных в кровь рук, коленей. Попик впереди- тоже герой и знамя с Христом, обращает больше на себя внимания чем А.В.Суворов. )))...Однако!
Современная работа 2020 г. Правая не совсем мне понятна. Понял бы когда трое стоят-дозор в горах, но почему на переднем плане пулеметчик курит за ДШК? Что делает там человек с щенком? С гитарой? Что за секретный агент смотрит в бинокль из-за спины пулеметчика и почему они именно в таком порядке расположены?
В центре расположен очаг, и кухни. Вообще кафешек много в деревне. Видимо современные партизаны очень любят поесть))). Питание по качеству на "троечку"