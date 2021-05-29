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Москва. Одинцовский район. Парк "Патриот". Экспозиции глазами обывателя

Москва. Одинцовский район. Парк "Патриот". Экспозиции глазами обывателя (245 фото)

Автор:
29 мая 2021 00:11
Метки: ВОВ 1941-1945   Война . История .СССР   армия   история   музеи   оружие   парк   техника   
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Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации г.Москва. Заложен в 2014году. На данный момент уже действуют ряд обьектов для посещения. Есть официальный сайт. Время посещения- вторая половина мая 2021 года. Фото мои, текст мой.

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