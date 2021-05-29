Москва. Одинцовский район. Парк "Патриот". Экспозиции глазами обывателя

Современная работа 2020 г. Правая не совсем мне понятна. Понял бы когда трое стоят-дозор в горах, но почему на переднем плане пулеметчик курит за ДШК? Что делает там человек с щенком? С гитарой? Что за секретный агент смотрит в бинокль из-за спины пулеметчика и почему они именно в таком порядке расположены?