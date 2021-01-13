Жуткий музей охоты в Румынии: от инструментов каменного века до трофеев из Африки 1930-х годов

Несмотря на то, что музей полон мертвых животных, его куратор Ана-Мария Папуреану говорит, что фон Шписс очень уважал дикую природу. «Если бы меня попросили резюмировать идею и цель нашего музея, я бы сказала, что это — необходимость защищать природное богатство фауны Румынии, и обязанность охотников вносить свой вклад в достижение этой цели. Если среда обитания охраняется, то и дикая природа тоже. Охотник должен знать свою добычу, изучить ее биологию, поведение и то, как это повлияет на местную экосистему, если вы ее удалите».