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Жуткий музей охоты в Румынии: от инструментов каменного века до трофеев из Африки 1930-х годов

Жуткий музей охоты в Румынии: от инструментов каменного века до трофеев из Африки 1930-х годов (11 фото)

Автор:
13 января 2021 16:05
Сообщество : Путешествия
Метки: история   история охоты   музей   охота   румыния   
365
11

На протяжении многих тысячелетий люди были вынуждены добывать пищу охотой. А потом, когда необходимость пропала, они продолжили — забавы ради. Тем, кого все еще увлекает мир охоты, будет интересно заглянуть в музей охоты Августа фон Шписса в Румынии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   история охоты   музей   охота   румыния   
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49k
stabskapitan Полчаса назад
А что там такого жуткого?
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14k
Граммар-наци 40 минут назад
Охотник защищает дикую природу...
Феноменально!!!!
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9k
zlopisec Час назад
Упоротого лиса не хватает....
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