Жуткий музей охоты в Румынии: от инструментов каменного века до трофеев из Африки 1930-х годов

На протяжении многих тысячелетий люди были вынуждены добывать пищу охотой. А потом, когда необходимость пропала, они продолжили — забавы ради. Тем, кого все еще увлекает мир охоты, будет интересно заглянуть в музей охоты Августа фон Шписса в Румынии.
Музей запечатлел историю охоты с каменного века до 20-го века, но уделяет при этом особое внимание полковнику Августу фон Шписсу (1864-1953 гг.), хранителя королевской охоты при короле Румынии Фердинанде I. Музей, открытый в 1966 году, находится в его бывшей резиденции в Сибиу в Трансильвании, а большую часть коллекции — около 1600 экспонатов — подарили музею его дочери.
У фон Шписса была выдающаяся военная карьера: он ушел в отставку в конце Первой мировой войны и дослужился до звания полковника. В 1921 году его назначили хранителем королевской охоты, и он служил на этом посту до 1939 года.
В конце 30-х годов он дважды ходил в экспедицию в Африку, где принял участие в сафари и пополнил свою коллекцию трофеев экзотическими видами. В его коллекции было более 1000 охотничьих трофеев. Особенно фон Шписса интересовали хищные птицы: в своем саду он построил три больших вольера и один маленький, где вырастил около 15 орлов. Он также написал несколько книг об охоте и дикой природе.
В музее, названном в его честь, есть несколько комнат — в первой посетители могут ознакомиться с историей охоты, изучив выставку древних орудий, включая копья и арбалеты. Во второй выставлены охотничьи трофеи — птицы и несколько обычных мелких и средних пушных зверей. Третья же комната посвящена самому фон Шписсу. Здесь выставлено его любимое оружие, книги, опубликованные статьи и личные вещи и фотографии. Четвертая комната заполнена большими трофеями из Карпат, включая оленей, медведей и большого кабана. Выставка заканчивается в комнате «африканских трофеев», где стоят чучела импал, носорогов, зебр и ориксов.
Несмотря на то, что музей полон мертвых животных, его куратор Ана-Мария Папуреану говорит, что фон Шписс очень уважал дикую природу. «Если бы меня попросили резюмировать идею и цель нашего музея, я бы сказала, что это — необходимость защищать природное богатство фауны Румынии, и обязанность охотников вносить свой вклад в достижение этой цели. Если среда обитания охраняется, то и дикая природа тоже. Охотник должен знать свою добычу, изучить ее биологию, поведение и то, как это повлияет на местную экосистему, если вы ее удалите».
«Мы больше не живем в то время, когда охота была необходима для выживания. Сегодня охоту называют спортом, но экосистема, спортивная площадка охотника, может не оправиться от чрезмерной эксплуатации. Если охота — это спорт, то игра должна быть честной», — продолжила она. — «Именно этому Август фон Шписс пытался научить других охотников — уважать и любить природу, а не просто использовать ее».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Феноменально!!!!