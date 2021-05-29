Жизнь Керри Фишер

Костюм Леи в эпизодах рабства у Джабба Хатта («межгалактической Коко Шанель» по словам Фишер) – самый узнаваемый образ в киносаге – Кэрри совсем не нравился, но те негативные эмоции, которые она испытала, были ей воплощены в сцене мести слизню.



Что же в итоге? В 19 лет стать самой знаменитой, самой известной девушкой в Америке.

«Мне было сложно встречаться с парнями после того, как мне исполнилось 20. Я не хотела давать им возможность говорить, что они трахали принцессу Лею».



Закрутить роман с 33-летним женатым Харрисоном Фордом, имевшим к тому времени уже двоих детей. Харрисон спас ее от изнасилования на одной из вечеринок во время съемок. Неплохо быть «единственной девчонкой в исключительно мальчишеской фантастике». Неплохо, но рискованно. Форд вытащил ее из окружившей толпы, закинул в машину и скомандовал водителю ехать. «Я не думаю, что он догадывался о глубине моих чувств. Я сама неохотно в этом признавалась себе, потому что это был провал. Нет, не провал, а безответная любовь. Что, в принципе, и есть разновидность провала. Уверена, что в списке приоритетов Харрисона я была где-то на 15-м месте, в то время как он был для меня номером один».



И конечно, в ее жизни появились наркотики и депрессия. В 24 года она столкнулась с диагнозом биполярное расстройство. В 28 случилась первая передозировка, после чего она решила бороться с этими двумя врагами. И не всегда это было успешно. «Единственное, что может быть хуже, когда тебе больно, — это когда все вокруг знают, что тебе больно».



Она написала еще 5 романов, работала «сценарным доктором» - «докручивала» уже написанные киносценарии, адаптируя их. Этому она посвятила более 15 лет своей жизни, помогая Спилбергу, Лукасу и другим режиссерам. Успешно выступала с моноспектаклем Wishful Drinking на Бродвее. «Я могла бы стать писателем. На самом деле я никогда не хотела быть актрисой, но, когда второй фильм в твоей карьере — это «Звездные войны», у тебя просто нет выбора».