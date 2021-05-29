Жизнь Керри Фишер

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Героиня моего рассказа так и не определилась со своей основной ипостасью: героическая принцесса из далекой-далекой галактики, экстравагантная и саркастическая пожилая леди с собачкой по имени Гэри, на голубом глазу втирающая публике о том, что «наркотики это плохо, понятненько» и ширяющаяся буквально на следующий день «золотым уколом», унесшим ее на небеса.
- Я люблю тебя! – крикнула Лея Органа Хану Соло.
- Я знаю. – ответил Харрисон Форд Кэрри Фишер.
Героиня моего рассказа так и не определилась со своей основной ипостасью: героическая принцесса из далекой-далекой галактики, экстравагантная и саркастическая пожилая леди с собачкой по имени Гэри, на голубом глазу втирающая публике о том, что «наркотики это плохо, понятненько» и ширяющаяся буквально на следующий день «золотым уколом», унесшим ее на небеса. А возможно, это была просто страдающая и непонятая дочь слишком занятых родителей из творческой среды. Писательница о слишком сокровенном. Цифровой призрак, подчиненный студии Лукаса. Кто знает?
Кэрри Фрэнсис Фишер родилась 21 октября 1956 года. Творческая богема – ее родители – были уже богаты и знамениты. Так что можно сказать, с золотой ложечкой во рту. Мама – Дебби Рейнольдс уже сыграла главную роль в «Поющих под дождем», отец поп-певец Эдди Фишер – занимал 17 мест из 40 в топе радио-хитов.
Но в 1956 году Эдди Фишер ушел к Элизабет Тейлор, а затем и вовсе разрушил свою жизнь, погрузившись в пучину наркотиков и секса. Звание «главного подлеца Америки» просто не может не давить, так? «Мои родители были любимцами Америки, ослепительной парой с двумя чудесными детьми, сбывшейся американской мечтой — до тех пор, пока Эдди не ушел от Дебби к роскошной Элизабет Тейлор».
Затем контракт матери с MGM руководство студии продлевать не стало, и ей с двумя детьми (Кэрри и ее младшим братом Тоддом) пришлось выступать в ночных клубах, театрах и ярмарках. Кэрри пела вместе с матерью как бек-вокалистка, а иногда и соло.
В 17 лет Кэрри поступает в Центральную школу драмы и ораторского искусства и съезжает от матери. Их странные отношения можно отследить по почти биографическому роману Фишер «Открытки с края бездны», в синопсисе Кэрри написала так: «После курса лечения от наркомании известная киноактриса вынуждена жить со своей матерью-алкоголичкой, которая продолжает относиться к дочери как к малому ребенку». Сценарий фильма она адаптировала сама, за что и получила номинацию BAFTA.
- Я знаю. – ответил Харрисон Форд Кэрри Фишер.
Героиня моего рассказа так и не определилась со своей основной ипостасью: героическая принцесса из далекой-далекой галактики, экстравагантная и саркастическая пожилая леди с собачкой по имени Гэри, на голубом глазу втирающая публике о том, что «наркотики это плохо, понятненько» и ширяющаяся буквально на следующий день «золотым уколом», унесшим ее на небеса. А возможно, это была просто страдающая и непонятая дочь слишком занятых родителей из творческой среды. Писательница о слишком сокровенном. Цифровой призрак, подчиненный студии Лукаса. Кто знает?
Кэрри Фрэнсис Фишер родилась 21 октября 1956 года. Творческая богема – ее родители – были уже богаты и знамениты. Так что можно сказать, с золотой ложечкой во рту. Мама – Дебби Рейнольдс уже сыграла главную роль в «Поющих под дождем», отец поп-певец Эдди Фишер – занимал 17 мест из 40 в топе радио-хитов.
Но в 1956 году Эдди Фишер ушел к Элизабет Тейлор, а затем и вовсе разрушил свою жизнь, погрузившись в пучину наркотиков и секса. Звание «главного подлеца Америки» просто не может не давить, так? «Мои родители были любимцами Америки, ослепительной парой с двумя чудесными детьми, сбывшейся американской мечтой — до тех пор, пока Эдди не ушел от Дебби к роскошной Элизабет Тейлор».
Затем контракт матери с MGM руководство студии продлевать не стало, и ей с двумя детьми (Кэрри и ее младшим братом Тоддом) пришлось выступать в ночных клубах, театрах и ярмарках. Кэрри пела вместе с матерью как бек-вокалистка, а иногда и соло.
В 17 лет Кэрри поступает в Центральную школу драмы и ораторского искусства и съезжает от матери. Их странные отношения можно отследить по почти биографическому роману Фишер «Открытки с края бездны», в синопсисе Кэрри написала так: «После курса лечения от наркомании известная киноактриса вынуждена жить со своей матерью-алкоголичкой, которая продолжает относиться к дочери как к малому ребенку». Сценарий фильма она адаптировала сама, за что и получила номинацию BAFTA.
И вот однажды в далекой Галактике (зачеркнуто)… когда Кэрри приехала домой на рождественские каникулы, ее пригласили на прослушивание сразу на два фильма – «Кэрри» (что довольно смешно само по себе) и «Звездные войны: космическая фантастика». Кто знает, как бы сложилась вся Вселенная киносаги, если бы Брайан де Пальма остановил свой выбор на Фишер. Но Лукас был первым. Так появилась принцесса Лея Органа.
«Кем, по-вашему, я была бы, если бы не была принцессой Леей? Это я принцесса Лея или она — это я? Со временем я пришла к выводу, что мы одно целое. Не думаю, что можно представить Лею так, чтобы где-то в воображении не притаилась я. Итак, принцесса Лея — это мы».
И пускай в фильмографии актрисы еще примерно 79 ролей, она навсегда останется Леей. «Что бы ни случилось, что бы я ни делала, я — вечная принцесса Лея. Принцесса Лея будет высечена на моем надгробии».
Пришлось не только худеть на 5 кг, носить забавный парик «с бубликами», которые вероятно заплетали по бокам, "чтобы они служили опорой и мое лицо не выходило за пределы ушей?». «Мы даже не догадывались, что прическу принцессы Леи в итоге будут носить маленькие девочки, трансвеститы и семейные пары во время сексуальных ролевых игр».
Требования маркетологов фильма были в том, чтобы крайне сексуализировать главную героиню. Так и появились знаменитые белое платье и золотое бикини. «Джордж подошел ко мне в первый съемочный день и сообщил, что под это платье нельзя надевать лифчик. Я спросила: почему? „Потому что в космосе нет нижнего белья“. Он ответил с такой уверенностью, будто лично летал в космос и не нашел там ни лифчиков, ни труселей. Потом он объяснил: „В космосе ты невесома. Твое тело растягивается, но лифчик остается прежним и может задушить тебя“. Считаю, это потрясающий некролог. Как бы я ни умерла, пусть напишут, что я утонула в лунном свете, будучи задушенной собственным лифчиком».
«Кем, по-вашему, я была бы, если бы не была принцессой Леей? Это я принцесса Лея или она — это я? Со временем я пришла к выводу, что мы одно целое. Не думаю, что можно представить Лею так, чтобы где-то в воображении не притаилась я. Итак, принцесса Лея — это мы».
И пускай в фильмографии актрисы еще примерно 79 ролей, она навсегда останется Леей. «Что бы ни случилось, что бы я ни делала, я — вечная принцесса Лея. Принцесса Лея будет высечена на моем надгробии».
Пришлось не только худеть на 5 кг, носить забавный парик «с бубликами», которые вероятно заплетали по бокам, "чтобы они служили опорой и мое лицо не выходило за пределы ушей?». «Мы даже не догадывались, что прическу принцессы Леи в итоге будут носить маленькие девочки, трансвеститы и семейные пары во время сексуальных ролевых игр».
Требования маркетологов фильма были в том, чтобы крайне сексуализировать главную героиню. Так и появились знаменитые белое платье и золотое бикини. «Джордж подошел ко мне в первый съемочный день и сообщил, что под это платье нельзя надевать лифчик. Я спросила: почему? „Потому что в космосе нет нижнего белья“. Он ответил с такой уверенностью, будто лично летал в космос и не нашел там ни лифчиков, ни труселей. Потом он объяснил: „В космосе ты невесома. Твое тело растягивается, но лифчик остается прежним и может задушить тебя“. Считаю, это потрясающий некролог. Как бы я ни умерла, пусть напишут, что я утонула в лунном свете, будучи задушенной собственным лифчиком».
Костюм Леи в эпизодах рабства у Джабба Хатта («межгалактической Коко Шанель» по словам Фишер) – самый узнаваемый образ в киносаге – Кэрри совсем не нравился, но те негативные эмоции, которые она испытала, были ей воплощены в сцене мести слизню.
Что же в итоге? В 19 лет стать самой знаменитой, самой известной девушкой в Америке.
«Мне было сложно встречаться с парнями после того, как мне исполнилось 20. Я не хотела давать им возможность говорить, что они трахали принцессу Лею».
Закрутить роман с 33-летним женатым Харрисоном Фордом, имевшим к тому времени уже двоих детей. Харрисон спас ее от изнасилования на одной из вечеринок во время съемок. Неплохо быть «единственной девчонкой в исключительно мальчишеской фантастике». Неплохо, но рискованно. Форд вытащил ее из окружившей толпы, закинул в машину и скомандовал водителю ехать. «Я не думаю, что он догадывался о глубине моих чувств. Я сама неохотно в этом признавалась себе, потому что это был провал. Нет, не провал, а безответная любовь. Что, в принципе, и есть разновидность провала. Уверена, что в списке приоритетов Харрисона я была где-то на 15-м месте, в то время как он был для меня номером один».
И конечно, в ее жизни появились наркотики и депрессия. В 24 года она столкнулась с диагнозом биполярное расстройство. В 28 случилась первая передозировка, после чего она решила бороться с этими двумя врагами. И не всегда это было успешно. «Единственное, что может быть хуже, когда тебе больно, — это когда все вокруг знают, что тебе больно».
Она написала еще 5 романов, работала «сценарным доктором» - «докручивала» уже написанные киносценарии, адаптируя их. Этому она посвятила более 15 лет своей жизни, помогая Спилбергу, Лукасу и другим режиссерам. Успешно выступала с моноспектаклем Wishful Drinking на Бродвее. «Я могла бы стать писателем. На самом деле я никогда не хотела быть актрисой, но, когда второй фильм в твоей карьере — это «Звездные войны», у тебя просто нет выбора».
Что же в итоге? В 19 лет стать самой знаменитой, самой известной девушкой в Америке.
«Мне было сложно встречаться с парнями после того, как мне исполнилось 20. Я не хотела давать им возможность говорить, что они трахали принцессу Лею».
Закрутить роман с 33-летним женатым Харрисоном Фордом, имевшим к тому времени уже двоих детей. Харрисон спас ее от изнасилования на одной из вечеринок во время съемок. Неплохо быть «единственной девчонкой в исключительно мальчишеской фантастике». Неплохо, но рискованно. Форд вытащил ее из окружившей толпы, закинул в машину и скомандовал водителю ехать. «Я не думаю, что он догадывался о глубине моих чувств. Я сама неохотно в этом признавалась себе, потому что это был провал. Нет, не провал, а безответная любовь. Что, в принципе, и есть разновидность провала. Уверена, что в списке приоритетов Харрисона я была где-то на 15-м месте, в то время как он был для меня номером один».
И конечно, в ее жизни появились наркотики и депрессия. В 24 года она столкнулась с диагнозом биполярное расстройство. В 28 случилась первая передозировка, после чего она решила бороться с этими двумя врагами. И не всегда это было успешно. «Единственное, что может быть хуже, когда тебе больно, — это когда все вокруг знают, что тебе больно».
Она написала еще 5 романов, работала «сценарным доктором» - «докручивала» уже написанные киносценарии, адаптируя их. Этому она посвятила более 15 лет своей жизни, помогая Спилбергу, Лукасу и другим режиссерам. Успешно выступала с моноспектаклем Wishful Drinking на Бродвее. «Я могла бы стать писателем. На самом деле я никогда не хотела быть актрисой, но, когда второй фильм в твоей карьере — это «Звездные войны», у тебя просто нет выбора».
Более всего среди журналистов Фишер славилась своей самоиронией и остроумием на грани сарказма. Никто не мог задеть ее, так как она сама могла съязвить о себе сильнее, чем любое «перо» из желтой прессы. За что была любима зрителями и читателями.
2013 год ознаменовался возобновлением франшизы и тем, что первоначальный состав актеров тоже будет сниматься. «Я удивилась. Удивилась так сильно, как только возможно удивиться, когда тебе уже далеко за сорок. Вот так, уважаемые дамы и господа, и началось мое новое приключение в «Звездных войнах». Это как галлюцинация под ЛСД, только межгалактическая и вовсе не галлюцинация».
27 декабря 2016 года после одного из интервью в рамках промо седьмой части Кэрри Фишер умерла. Официально от сердечной недостаточности, но в отчете коронера упоминалось, что в крови нашли героин, кокаин, метадон и алкоголь. «Она всю жизнь сражалась с наркозависимостью и заболеваниями психики. В итоге они ее погубили». (Дочь Фишер Билли Лурд).
2013 год ознаменовался возобновлением франшизы и тем, что первоначальный состав актеров тоже будет сниматься. «Я удивилась. Удивилась так сильно, как только возможно удивиться, когда тебе уже далеко за сорок. Вот так, уважаемые дамы и господа, и началось мое новое приключение в «Звездных войнах». Это как галлюцинация под ЛСД, только межгалактическая и вовсе не галлюцинация».
27 декабря 2016 года после одного из интервью в рамках промо седьмой части Кэрри Фишер умерла. Официально от сердечной недостаточности, но в отчете коронера упоминалось, что в крови нашли героин, кокаин, метадон и алкоголь. «Она всю жизнь сражалась с наркозависимостью и заболеваниями психики. В итоге они ее погубили». (Дочь Фишер Билли Лурд).
Руководство Lucasfilm решило почтить память актрисы в виде использования кадров, снятых для 7 эпизода – в 9 части саги. Нисколько не сомневаюсь, что медиа-магнаты скоро смогут использовать актеров и в посмертии, и в после-смертии.
У самой Фишер никогда не спрашивали, кем бы она была, если бы не была межгалактической принцессой. Но в своей биографии она осмелилась ответить на этот вопрос. «Я была бы собой. Кэрри. Просто собой».
У самой Фишер никогда не спрашивали, кем бы она была, если бы не была межгалактической принцессой. Но в своей биографии она осмелилась ответить на этот вопрос. «Я была бы собой. Кэрри. Просто собой».
Авторский пост
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