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Жизнь Керри Фишер

Жизнь Керри Фишер (5 фото)

Автор:
29 мая 2021 08:57
Метки: Кэрри Фишер   актриса   жизнь звезд   звездные войны   кино   
597
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Героиня моего рассказа так и не определилась со своей основной ипостасью: героическая принцесса из далекой-далекой галактики, экстравагантная и саркастическая пожилая леди с собачкой по имени Гэри, на голубом глазу втирающая публике о том, что «наркотики это плохо, понятненько» и ширяющаяся буквально на следующий день «золотым уколом», унесшим ее на небеса.

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Метки: Кэрри Фишер   актриса   жизнь звезд   звездные войны   кино   
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ваня панкин 2 часа назад
да плевать чем она там баловалась, мы уже запомнили и не забудем... светлая память ей...
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