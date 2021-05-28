С днем пограничника всех причастных!!!

FISHKINET
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы "Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы Факты и мифы о жизни первобытного человека Факты и мифы о жизни первобытного человека В дочерней компании "Роскосмоса" вычислили топ-менеджера с поддельным дипломом В дочерней компании "Роскосмоса" вычислили топ-менеджера с... 5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки 5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки Фотоприколы пятницы и другое Фотоприколы пятницы и другое Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают, но все обожают и готовы платить Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают,... Как внезапно и нелепо может закончиться многолетняя женская дружба Как внезапно и нелепо может закончиться многолетняя женская дружба Какое наказание грозит школьнице за истязание младшеклассницы в Барнауле Какое наказание грозит школьнице за истязание младшеклассницы в... Дверь, которую запрещено открывать Дверь, которую запрещено открывать Еще одно доказательство того, что коты — жидкость Еще одно доказательство того, что коты — жидкость 30 нелепых и милых фото с животными, которые зарядят позитивом 30 нелепых и милых фото с животными, которые зарядят позитивом Без кота и жизнь не та Без кота и жизнь не та 10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и закончились на высокой ноте 10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и... Замначальника томского УФСИН решил покончить с собой на рабочем месте Замначальника томского УФСИН решил покончить с собой на рабочем месте 7 вещей, которые не стоит делать, чтобы не вывести вьетнамца из себя 7 вещей, которые не стоит делать, чтобы не вывести вьетнамца из себя Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Дружеский поединок домашней крысы и кота Дружеский поединок домашней крысы и кота Когда на рынке узнали, что ты чемпион мира по армрестлингу Когда на рынке узнали, что ты чемпион мира по армрестлингу Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из соцсетей: видео&nbsp; Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из...
С днем пограничника всех причастных!!!

С днем пограничника всех причастных!!! (1 фото)

Автор:
28 мая 2021 22:27
Метки: погранвойска   поздравления   праздник   
213
1
Мощный заслон: как россияне отметили День пограничника

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: погранвойска   поздравления   праздник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Про звонок - думаю, что фейк.
Не на первый канал. Ни в прокуратуру, ни в СК, ФСБ, ядерные войска, Путину и Байдену. Нет!
Именно на Эхо Москвы.
Первая мысль у читателя - "какие же тупорылые, эти либерасты!"
Минусую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Carex Полчаса назад
то не был тот будет, кто был не забудет, суровую службу в войсках КГБ. С праздником мужики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Пруфы про факт звонка - в студию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
portmen77 2 часа назад
ВЧ 2121. 6 ПогЗ "Бромистый"
С праздником, товарищи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 2 часа назад
А ещё погранцы первыми встречают врага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sedoisever 2 часа назад
Ну, а как отметили-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
REE sedoisever 2 часа назад
еще отмечаем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото) Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото) Советские чистомены: почему в СССР были так любимы и популярны субботники Советские чистомены: почему в СССР были так любимы и популярны субботники В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека 20&nbsp;ностальгических картинок, которые перенесут вас&nbsp;в&nbsp;далекие дни рождения 20 ностальгических картинок, которые перенесут вас в далекие дни рождения Трогательное видео: Альберт Эйнштейн во главе клиники поздравляет пару с беременностью Трогательное видео: Альберт Эйнштейн во главе клиники поздравляет пару с беременностью Туркмения ввела новый праздник - день алабая Туркмения ввела новый праздник - день алабая
albedo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12916



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают, но все обожают и готовы платить
4
354
Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают, но все обожают и...
Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы
1
83
Елена Метелкина: трагичная судьба "космической" красавицы
﻿
Набирающие популярность
В Индийском океане появится курортный остров из мусора
0
5
В Индийском океане появится курортный остров из мусора
В Иркутске стая собак, устроив охоту за котом, "разобрали" на части Nissan X-Trail
0
4
В Иркутске стая собак, устроив охоту за котом, "разобрали" на части Nissan X-Trail
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#животные#дети#знаменитости#приколы#шоу бизнес#жизнь#звезды
#интересно#интересное#кино#картинки#прикол#история#путешествия#Разное#Украина#роль
#факты#Россия#СССР#подборка#фильм#криминал#фотографии#спорт#актеры#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться