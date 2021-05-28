С днем пограничника всех причастных!!!

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28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов.Своими корнями история пограничной службы России уходит в период становления и укрепления Московского государства в XIV-XV веках. В связи с частыми набегами татар на русскую территорию на южных и юго-восточных окраинах Московского княжества во второй половине XIV века стали выставляться сторожевые отряды (сторожа) и станицы, которые высылали конных наблюдателей. Для защиты от кочевников возводили засечные черты, позже – пограничные укрепленные линии.Первое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит Всея Руси Алексий послал благословение "сторожам и станичникам", которые в скрытых притонах наблюдали за движением ордынцев.В 1512 году великий князь Василий III "утвердил землю заставами", которые должны были информировать о возможном появлении противника.В 1571 году появилось "Уложение о станичной службе", регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей.С ростом внешней торговли в 1754 году появились пограничные таможни. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, рассредоточенными по форпостам.С 1782 года стала вводиться таможенная стража из вольнонаемных надзирателей и объездчиков, усиленная в 1811 году пограничной казачьей стражей. С 1827 года их функции объединила пограничная таможенная стража, переименованная в 1832 году в пограничную стражу.В 1893 году император Александр III подписал указ о создании Отдельного корпуса пограничной стражи. Пограничная стража превратилась в самостоятельный род войск.В советский период учрежденная в 1918 году декретом СНК РСФСР пограничная охрана, в 1919 году была переименована в пограничные войска, которые находились в ведении Наркомата по военным делам, с 1920 года в системе ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия) – ГПУ (Государственное политическое управление) – ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление). С 1934 года руководство пограничными войсками осуществляло Главное управление пограничной и внутренней охраны, с 1937 года – Главное управление пограничных и внутренних войск, с 1939 года – Главное управление пограничных войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.Подразделения и части пограничных войск принимали активное участие в борьбе с басмачеством в Средней Азии, совместно с частями Красной Армии – в вооруженных конфликтах на Китайско-Восточной железной дороге (1929), в районе озера Хасан (1938), реки Халхин-Гол (1939), в советско-финляндской войне 1939-1940 годов.В начале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов пограничные подразделения, дислоцированные на западной границе, вместе с частями Красной Армии первыми приняли на себя удар немецких войск и оказали им героическое сопротивление. В годы войны из личного состава пограничных войск были сформированы части и соединения для действующей армии. Помимо охраны государственной границы на них также была возложена охрана тыла фронтов и армий, организация и руководство истребительными батальонами, организация сопротивления на оккупированной территории.За ратные подвиги свыше 100 тысяч пограничников были награждены орденами и медалями, 158 воинам-пограничникам присвоено звание Героя Советского Союза.С 1946 года пограничные войска подчинялись министерству внутренних дел (НКВД было преобразовано в МВД), с 1949 года – министерству государственной безопасности, с 1953 года – опять МВД, с 1957 года – Комитету государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР (с 1978 года – КГБ СССР).Сегодня Пограничная служба ФСБ России решает крайне ответственные, многоплановые задачи, демонстрирует высокую эффективность и четкость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов России.Ежегодно пограничными органами пресекается порядка 45 тысяч нарушений режима государственной границы, задерживается от 2,5 до 3 тысяч нарушителей границы. За правонарушения в сфере защиты и охраны государственной границы к уголовной и административной ответственности привлекается свыше 100 тысяч российских и иностранных граждан.