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Факты и мифы о жизни первобытного человека

Факты и мифы о жизни первобытного человека (4 фото)

Автор:
28 мая 2021 14:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: древние люди   кроманьонцы   ледниковый период   мифы   неандертальцы   четвертичный период   
2128
4

Жизнь, мягко говоря, была так себе...

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Метки: древние люди   кроманьонцы   ледниковый период   мифы   неандертальцы   четвертичный период   
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16  комментариев
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3k
Борис Карабанов Час назад
Да, были времена... Школоте не понять.
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2k
lekha-fil 3 минуты назад
По большому счету всё это мифы: очевидцев не осталось.
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94
MerryGoRound 17 минут назад
Последний вопрос очень глупый. Стоматология, что, не являптся подвидом медицины?! И известно что неандертальцы были прекрасными травниками, в отличии от тех же краманьйонцев - т.е. зачатки медицины и лечебные свойства трав и ядов (ядами растений или животных намазывали на стрелы и копья!) были известны уже тогда. Очередной миф со считанием Неандертальцев тупыми- не более чем миф, который пришел из 19-20го века. Сейчас, благодаря новым исследованиям и открытиям, доподлинно уже известно, что Неандертальцы умели делать и орудия, и подчинили огонь, и умели даже нормальные жилища строить. Их мозг даже был больше чем у краманьйонцев. Не были они отсталыми тоже в развитии. Просто нам очень уж не хочется верить, что кто то кроме нашего вида мог быть "разумным" и "развитым" в те времена. Да, из за, в подавляющем большинстве, белковой диеты, неандертальцы были вынужденны постоянно заниматься охотой и чаще гибли или получали серьезные увечья. Но у них так же задукоментированы похоронные ритуалы и даже зачатки какой то там религии, а заодно и забота племени над больными, слабыми и старыми! Распределение труда было таким же как и краманьйонцев. Женщины готовили, убирались, детей воспитывали, а мужчины охотились и мастерили инструменты, шкуры выделывали и т.д. Благодаря совместному проживанию обоих видов в одно время и частым встречам (часто это были просто столкновения культур), сегодня в каждом из нас есть чуть чуть от Неандертальцев.... Схожусь на мнении, что Краманьйонцы всё же загеноцидили неандертальцев. До появления Краманьйонцев Неандертальцы уже ходили по земле с десятки тысяч лет, и всё было норм. Но после "встреч" с Краманьйонцами, скорее всего были жестокие побоища с обоих сторон, т.к. каждая сторона воспринимала другую не как один вид, а как неизвестное скорее животное, которое можно сожрать (да, смиритесь, людоедство себе подобных и вообще всего что можно сьесть и не травануться тогда было абсолютной нормой в те тяжкие времена). Неандертальцев в разы было меньше из за тяжелых условий и их стратегии ведения жизни. Они чаще погибали на охоте, хоть иммунитет у них был и выше чем у Краманьйонцев. Кстати, более стабильный иммунитет, благодаря смешению, мы получили именно от Неандертальцев!
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Древние люди практически не занимались медициной в привычном для нас понимании, зато очень была развита стоматология.

Цэ все брехня. Древние укры имели очень развитую медицину. Отец медицины Гиппократюк разработал основы хирургии, кардиологии и терапии, которыми мы пользуемся и поныне. А косарево сечение названо в честь древнего укра-лекаря Косаря.
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8k
portmen77 41 минуту назад
Стойбища перемещались на 5-15 км в день? То есть утром ушёл на рыбалку, а вернулся уже никого нет. Или уже новое стойбище с кроманьёнцами, которые мигрируют следом третий год и дважды уже врезались в вас из за несоблюдения безопасной дистанции мигрирования....
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19k
Андрей Иванов 49 минут назад
Наши предки ездили на танках (для охоты на танках) и летали на флипах. Но, в ритуальных целях (в том числе для похорон) использовались каменные орудия труда и шкуры животных. Поскольку предки были цивилизацией высокоразвитой, все приборы и техника после окончания ресурса была биорастворимой на 100%

Опа-опа, очередная теория опровергнута
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46k
noName 51 минуту назад
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1k
maloy Час назад
Раньше было лучше
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2k
Максим Час назад
У нас и не получится вернуться к тому образу жизни. Сил меньше, больше зависимость от благ цивилизации, например, медицины.
"Выживальщики" могут рассказать, что они готовы, но они те ещё фантазёры.
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