Факты и мифы о жизни первобытного человека

Жизнь, мягко говоря, была так себе...
Кстати, картинка на главной вполне себе очень даже стереотипная. Естественно, первобытные люди так не одевались. В северной части Евразии люди были облачены в одежду практически полностью, поскольку климат был холоднее (Ледниковый период всё же...).
Естественно, неандертальцев изображали голыми (иногда в набедренных повязках), а кроманьонцев облачёнными в одежды, приближенные к современным. Но по факту лучшие одежды были у неандертальцев, а не и кроманьонцев.
Совершенно точно, что платяные вши человеку современному достались от неандертальцев. Генетика вшей разошлась примерно 70 000 лет назад. А в то время в холодном климате жили только неандертальцы. Видимо, кроманьонцам вши достались из-за слишком тесного "сотрудничества" кроманьонцев и неандертальцев.
По мере расширения ареала кроманьонцев (наших предков) сокращался ареал неандертальцев.
Кроманьонцы стали основной причиной исчезновения неандертальцев. И никакие климатические изменения в этом не виноваты. Но до сих пор пока не известна причина: военная (физическое уничтожение), либо ассимиляция.
Кроманьонцы были очень "разные". Видов кроманьонцев было больше, чем количество современных рас у Homo sapiens.
Фраза "пещерные люди" по сути своей вообще бессмысленна. Пещер на Земле слишком мало, а пригодных для жилья — и того меньше. Просто пещерные стоянки лучше сохранили останки людей, живших ранее.
Древние люди были очень мобильными. Им приходилось постоянно быть в движении. Ежедневно стоянки людей перемещались на 5-15 км из-за того, что еда довольно быстро заканчивалась (если речь идёт о Северной Евразии).
Древние люди периодически ограничивали свой рацион. Иногда ограничением выступали ритуальные соображения.
Распределение травм по скелету неандертальцев в максимальной степени совпадает с травмами ковбоев, участвующих в родео.
Древние люди практически не занимались медициной в привычном для нас понимании, зато очень была развита стоматология. Сохранились свидетельства того, что они изготавливали пломбы (из пчелиного воска), а также применяли растения в качестве лекарственных средств.
Массовых эпидемий не было. Если смертельная болезнь и возникала, то она выкашивала всё стойбище. Массовые эпидемии начали появляться только во времена неолита (на Ближнем Востоке неолит начался около 9500 лет до н. э.).
Очень часто встречались врождённые отклонения из-за большого числа близкородственных браков.
Древние люди болели очень часто, а средний срок жизни составлял 30-35 лет. Редко люди доживали до 50-летнего возраста. Для людей гейдельбергских (примерно 450 000 лет назад) самым большим возрастом считалась отметка в 35 лет, а средняя продолжительность жизни варьировалась от 16 до 21 года.
Хотели бы жить так, как раньше жили наши предки?
Источник:
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Цэ все брехня. Древние укры имели очень развитую медицину. Отец медицины Гиппократюк разработал основы хирургии, кардиологии и терапии, которыми мы пользуемся и поныне. А косарево сечение названо в честь древнего укра-лекаря Косаря.
Опа-опа, очередная теория опровергнута
"Выживальщики" могут рассказать, что они готовы, но они те ещё фантазёры.
Кстати, на каком-то канале идёт проект "кроманьонцы" - погружение и проживание в такую среду, с такими ресурсами.
(приписывают) А. Эйнштейн
Знания всё равно останутся, не одно поколение должно целенаправленно деградировать, что бы человечество утеряло все знания. Не думаете? Хотя что-что, а деградировать мы умеем и без войн.