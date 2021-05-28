Факты и мифы о жизни первобытного человека

Древние люди периодически ограничивали свой рацион. Иногда ограничением выступали ритуальные соображения.

Распределение травм по скелету неандертальцев в максимальной степени совпадает с травмами ковбоев, участвующих в родео.

Древние люди практически не занимались медициной в привычном для нас понимании, зато очень была развита стоматология. Сохранились свидетельства того, что они изготавливали пломбы (из пчелиного воска), а также применяли растения в качестве лекарственных средств.

Массовых эпидемий не было. Если смертельная болезнь и возникала, то она выкашивала всё стойбище. Массовые эпидемии начали появляться только во времена неолита (на Ближнем Востоке неолит начался около 9500 лет до н. э.).

Очень часто встречались врождённые отклонения из-за большого числа близкородственных браков.

Древние люди болели очень часто, а средний срок жизни составлял 30-35 лет. Редко люди доживали до 50-летнего возраста. Для людей гейдельбергских (примерно 450 000 лет назад) самым большим возрастом считалась отметка в 35 лет, а средняя продолжительность жизни варьировалась от 16 до 21 года.

Хотели бы жить так, как раньше жили наши предки?