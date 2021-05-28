Россиянка почти год получала деньги на несуществующего ребёнка

В 2020 году российским матерям выплачивали пособия на детей. Как оказалось, на эти деньги зарились не только матери, но и бездетные женщины. Жительница Тюмени подделала свидетельство о рождении и с мая 2020 года по февраль 2021 года получала пособия на ребёнка.
Жительница Тюмени в 2020 году сделала поддельное свидетельство о рождении. С ним она отправилась в МФЦ и оформила пособия. Женщина также получила материнский капитал, но не успела его обналичить. С мая 2020 года по февраль 2021 женщина получила более 360 тысяч рублей. Делом занималась областная прокуратура, дело направлено в суд.
"Женщина в мае 2020 года приобрела поддельное свидетельство о рождении сына в марте 2020 года и затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года обвиняемая обманным путём получила более 360 тыс. рублей", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Источник:
- Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка
- 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу
- В Азии родился здоровый двуглавый малыш
- Мбаппе отказался от денег и отдал их детям
- Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу
Понравилось18