Россиянка почти год получала деньги на несуществующего ребёнка

Жительница Тюмени в 2020 году сделала поддельное свидетельство о рождении. С ним она отправилась в МФЦ и оформила пособия. Женщина также получила материнский капитал, но не успела его обналичить. С мая 2020 года по февраль 2021 женщина получила более 360 тысяч рублей. Делом занималась областная прокуратура, дело направлено в суд.

"Женщина в мае 2020 года приобрела поддельное свидетельство о рождении сына в марте 2020 года и затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года обвиняемая обманным путём получила более 360 тыс. рублей", — говорится в сообщении надзорного ведомства.