FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 73 поста • 15 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мошенничество 
Россиянка почти год получала деньги на несуществующего ребёнка

Россиянка почти год получала деньги на несуществующего ребёнка (1 фото)

Автор:
28 мая 2021 12:12
Сообщество : Мошенничество
Метки: деньги   дети   интересное   материнский капитал   обман   россиянка   фото   
830
1

В 2020 году российским матерям выплачивали пособия на детей. Как оказалось, на эти деньги зарились не только матери, но и бездетные женщины. Жительница Тюмени подделала свидетельство о рождении и с мая 2020 года по февраль 2021 года получала пособия на ребёнка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: деньги   дети   интересное   материнский капитал   обман   россиянка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Ermolai 2 часа назад
Пусть рожает теперь. Уплачено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Александр Сергеевич 38 минут назад
Ссылка youtu.be


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
maclay 2 часа назад
Разорила страну, вдрызг !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото) Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото) Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу В Азии родился здоровый двуглавый малыш В Азии родился здоровый двуглавый малыш
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107424



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
17 исторических фактов, о которых мало кто знает
5
77
17 исторических фактов, о которых мало кто знает
Россия перестала выдавать разрешения на посадку летящим в обход Белоруссии бортам
1
394
Россия перестала выдавать разрешения на посадку летящим в обход Белоруссии бортам
﻿
Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото)
Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#животные#подборка#дети#жизнь#путешествия#природа#дизайн
#интересно#Россия#история#картинки#знаменитости#фотографии#звезды#шоу бизнес#Украина#интернет
#факты#люди#интересное#кино#прикол#фильм#питомцы#спорт#роль#коты

На что жалуетесь?

Вернуться