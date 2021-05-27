1930 - 1960-е. Советская повседневная жизнь

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На фотографиях Михаила Грачева. Часть 2
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1941. Химическое звено проводит учебную дегазацию «зараженной» местности (на первом плане - домохозяйка т. Панкратова дегазирует стену дома), июнь
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Синяк у женщины на ноге - это следы пыток в застенках НКВД.
Так скорее не синяк а родинка или дефект при проявке ,печати пленки.
p.s. Скажу больше, в упоминаемое Вами время Ваш покорный слуга в эти самые обеды и перекуры резался в блицы "на вылет". Очередь - весь коллектив и так каждый день. Возможно потому и мышление формировалось немного логичнее, чем в нынешние времена. Первая моя фотография за шахматами - в 8 лет.