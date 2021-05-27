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1930 - 1960-е. Советская повседневная жизнь

1930 - 1960-е. Советская повседневная жизнь (28 фото)

Автор:
27 мая 2021 12:42
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: СССР   жизнь   фото   
740
28
На фотографиях Михаила Грачева. Часть 2
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Метки: СССР   жизнь   фото   
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11  комментариев
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11k
Eltiftel 4 часа назад
когда человек вспоминает времена СССР, он вспоминает не войну, не дефицит. Он вспоминает отношение человека к человеку.
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5k
Чётенький 3 часа назад
Какие сильные люди были, газгольдеры таскали.
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12k
Юрий Николаевич 3 часа назад
Комментарий к фото
Вероятно Детская железная дорога в Кратово. До сих пор существует.
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3k
Борис Карабанов 4 часа назад
"ИНОЕ ВИДЕНИЕ":
Синяк у женщины на ноге - это следы пыток в застенках НКВД.
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