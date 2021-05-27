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Суеверия на Руси, которые сегодня считаются максимально странными

Суеверия на Руси, которые сегодня считаются максимально странными (4 фото)

Автор:
27 мая 2021 12:36
Метки: Крестьяне   на Руси   русская коса   русские традиции   фото   
697
4
На Руси было много традиций и поверий, которые сегодня кажутся странными и даже порой жестокими. Наши предки серьезно относились ко многим вещам. В этом посте мы решили поговорить о волосах. С ними не шутили никогда!
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Метки: Крестьяне   на Руси   русская коса   русские традиции   фото   
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Максим 7 минут назад
Мне как-то дядька в погонах сказал, что надо бриться наголо, чтоб домой меньше хотелось.
Уж не знаю, откуда у военкома такие поверья
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