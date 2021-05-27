Суеверия на Руси, которые сегодня считаются максимально странными

На Руси прямые волосы вызывали больше уважения. Считалось, что обладатели кудрявых волос ветряные, у них много хаоса в голове и беспорядок в мыслях. Расчесывались русские исключительно деревянным гребешком, превращая процесс в своеобразный ритуал, приговаривая: "Волосы чешу, себя защищу. Нечисть не пристает, небесная сила меня бережет!".



К волосам относились очень бережно. Детям обычно стригли только раз в год, когда темечко зарастало. Обрезанные пряди собирали в мешочки и сохраняли до конца жизни. Взрослые могли вообще не стричься. Мужчины отращивали локоны так, чтобы их можно было завязать сзади в пучок. Если подравнивали, то на высоту ногтя. Тех, кто обрастал сильно, обычно боялись. Считали, что излишняя волосатость - признак оборотня или ведьмака. Но и на эти страхи находилась управа: колдовской силы лишали, состригая волосы.