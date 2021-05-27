Суеверия на Руси, которые сегодня считаются максимально странными

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На Руси было много традиций и поверий, которые сегодня кажутся странными и даже порой жестокими. Наши предки серьезно относились ко многим вещам. В этом посте мы решили поговорить о волосах. С ними не шутили никогда!
На Руси прямые волосы вызывали больше уважения. Считалось, что обладатели кудрявых волос ветряные, у них много хаоса в голове и беспорядок в мыслях. Расчесывались русские исключительно деревянным гребешком, превращая процесс в своеобразный ритуал, приговаривая: "Волосы чешу, себя защищу. Нечисть не пристает, небесная сила меня бережет!".
К волосам относились очень бережно. Детям обычно стригли только раз в год, когда темечко зарастало. Обрезанные пряди собирали в мешочки и сохраняли до конца жизни. Взрослые могли вообще не стричься. Мужчины отращивали локоны так, чтобы их можно было завязать сзади в пучок. Если подравнивали, то на высоту ногтя. Тех, кто обрастал сильно, обычно боялись. Считали, что излишняя волосатость - признак оборотня или ведьмака. Но и на эти страхи находилась управа: колдовской силы лишали, состригая волосы.
К волосам относились очень бережно. Детям обычно стригли только раз в год, когда темечко зарастало. Обрезанные пряди собирали в мешочки и сохраняли до конца жизни. Взрослые могли вообще не стричься. Мужчины отращивали локоны так, чтобы их можно было завязать сзади в пучок. Если подравнивали, то на высоту ногтя. Тех, кто обрастал сильно, обычно боялись. Считали, что излишняя волосатость - признак оборотня или ведьмака. Но и на эти страхи находилась управа: колдовской силы лишали, состригая волосы.
Женщины обычно ходили с косами. В волосах была женская сила. Когда муж уходил сражаться с врагами, жены обрезали косу, чтобы она защищала супруга и помогла вернуться домой живым. Только мужу женщина позволяла расплести косу и расчесать волосы, намекая таким образом на интим.
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Обычно мыли голову раз в неделю. Если кому-то нужно было чаще, то только по крайней необходимости. Например, в чистый четверг, во время болезни, на праздник или свадьбу. Для мытья использовали специальные настойки. Домашний шампунь делали из ржаного хлеба, березового, василькового или ромашкового настоев.
Во время болезни, особенно головной боли, знахарь специально обрезал волосы, даже порой налысо, чтобы изгнать хворь. Но и в таком случае волосы не выбрасывали, чтобы не унесла птица и не свила из них гнездо. Боялись, что у человека в таком случае головные боли не прекратятся никогда. Обычно их сжигали в печи, веря, что таким образом мудрость человека станет вечной.
А у вас связаны с волосами какие-то поверья или традиции?
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Уж не знаю, откуда у военкома такие поверья