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Вспомним былое? Тест на знание сериала "Друзья"

Вспомним былое? Тест на знание сериала "Друзья"

Автор:
27 мая 2021 12:11
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   друзья   кинотесты   сериалы   тест   фильмы   
1171
1
Пройдите тест, чтобы освежить в памяти основные события сериала "Друзья". Довольно простой тест, подготовленный специально для поклонников сериала.
Кто по сюжету из главных героев в юности страдал ожирением?
Кто по сюжету из главных героев в юности страдал ожирением?
Фиби
Моника
Чендлер
Джо

Источник:

Кто из этих актёров не играл в сериале в качестве приглашённой знаменитости?
Кто из этих актёров не играл в сериале в качестве приглашённой знаменитости?
Брюс Уиллис
Джордж Клуни
Бен Стиллер
Робин Уильямс
Вайнона Райдер
Джаред Лето
Брэд Питт

Источник:

Друзья празднуют день рождения Рэйчел и та случайно узнает, что Росс к ней не равнодушен. Ситуация осложняется тем, что на этот момент Росс уехал в Китай. Какой из сезонов сериала заканчивается такой серией?
1 сезон
2 сезон
3 сезон
4 сезон
В каком году вышла последняя 18-я серия 10 сезона, завершившая сериал?
В каком году вышла последняя 18-я серия 10 сезона, завершившая сериал?
В 2002 году
В 2003 году
В 2004 году
В 2005 году

Источник:

Моника Геллер является...
Моника Геллер является...
Сводной сестрой Росса
Младшей сестрой Росса
Старшей сестрой Росса

Источник:

Этот персонаж зациклен на порядке и чистоте и умеет отлично готовить. О каком персонаже идёт речь?
Этот персонаж зациклен на порядке и чистоте и умеет отлично готовить. О каком персонаже идёт речь?
Моника
Фиби
Рэйчел

Источник:

Урсула является близнецом этого персонажа
Урсула является близнецом этого персонажа
Моники
Фиби
Рэйчел

Источник:

Этот актёр проспорил Мэттью Перри и бесплатно сыграл в трёх эпизодах сериала
Этот актёр проспорил Мэттью Перри и бесплатно сыграл в трёх эпизодах сериала
Брюс Уиллис
Брэд Питт
Джордж Клуни

Источник:

Кто это?
Кто это?
Дворецкий, к которому ушёл отец Чендлера
Официант, который пытался ухаживать за Рэйчел
Повар, укравший рецепт у Моники
Для чего Джо натянул на голову индейку?
Для чего Джо натянул на голову индейку?
Чтобы удивить Монику
Чтобы напугать Чендлера
Так случайно получилось, даже Джо не знал как оно вышло
Чтобы сделать предложение руки и сердца Фиби

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

Источник:

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Метки: Тесты   друзья   кинотесты   сериалы   тест   фильмы   
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7  комментариев
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23k
Vazari Час назад
8 из 10, по любимому сериалу. Мне кажется, вопросы "в каком году" или " в каком сезоне"-некорректны. Знание сериала они не определяют.
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137k
Aion 15 минут назад
Да ну и пусть 6 из 10, но все равно тесту плюс!
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31k
Опаньки Полчаса назад
20 лет пролетело (((
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14k
Corvus Corax 58 минут назад
3 правильных. Неплохой результат, учитывая, что я вообще не смотрел сериал.
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