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Опасные питерские - один в морге, второй на нарах. Походу ОСАГО не работает

Опасные питерские - один в морге, второй на нарах. Походу ОСАГО не работает (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 13:11
Метки: Кадриддин Джураев   Сергей Пучков   морг   осаго   
1476
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23 мая, в Санкт-Петербурге таксист "Сити Мобил" Кадриддин Джураев ударил ножом 26-летнего водителя Сергея Пучкова. Как сообщает, телеграм-канал «Life shot», всё произошло в районе Дальневосточного проспекта и Крыленко. Светофор не работал, и водители не смогли поделить дорогу без него. После небольшого ДТП таксист «Ситимобила» и водитель легкового автомобиля начали словесную перепалку, которая переросла в драку.

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Метки: Кадриддин Джураев   Сергей Пучков   морг   осаго   
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47  комментариев
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7k
antonium 4 часа назад
Волей не волей люди становятся националистами, задолбали уже эти бородатые. Ведут себя как животные, чуть что сразу за нож (за пистолет, за братьями). Жили бы как люди, так нет не могут они в обществе нормально себя вести. Нужно что-то решать с национальным вопросом, он зреет не один год.
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27k
Макарыч 4 минуты назад
Обезьяна..
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10k
ЕвгенийДончак 6 минут назад
...и снова преступность не имеет национальности, ага.
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510
Сергей Ковалев 42 минуты назад
А кто кого должен был пропустить в самом начале? Просмотрел кучу новостей, но так и не понял... Подскажите, кто в курсе?
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3k
Wolf Час назад
"нежелание решить простейший вопрос цивилизованным, спокойным способом"
Откуда оно может знать, что такое цивилизованный способ
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1k
Павел Коваленко Час назад
мрази черно жо пые ничего не умеют кроме как кидаться на людей с ножами,пожизненное ему вкатите,чтоб сдох там под шконкой тв арь
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169
Александр 2 часа назад
Пока мы сами не перестанем пользоваться услугами этих обезьян ,в сфере обслуживания ,такси, строительные работы ,фаст-фуд и т.д. и т.п. ,ничего не изменится
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169
Александр Peter Griffin 48 минут назад
Ну естественно что надо обращаться по возможности к тем кто реально умеет делать свою работу , узбеки ,таджики только копать могут ,пингвины короче.
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2k
Vitamin 2 часа назад
У меня вот другой вопрос... Таксист.
Есь чесно, страшно подумать, что у него может быть в голове, когда он людей возит..
Дочка так же такси пользуется, бл, приедет такой на вызов, а куда привезёт даже думать не хочется..
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6k
Василий Алибабаев 2 часа назад
Очередное железобетонное доказательство , что один на один они в основном слабаки и сыкуны . И когда чувствуют что им сейчас накостыляют - мама не горюй , хватаются за ножи и т.д. Подло так , из подтишка частенько. "Честные и гордые" , такие понимаешь , существа с гор ...
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−22
Ananta 2 часа назад
Да вообще прикольно получается: ножи, кастеты, биты, топоры, пистолеты, автоматы... ) Чего только не встретишь у ВОДИТЕЛЯ. )) Во времена настали. Ехал домой в людном месте на машине, ничего, даже, можешь не нарушить... Не пропустил вот такого "человека" и умер... Жесть.
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8k
kaboza 2 часа назад
еп...с какой пальмы обезьяну сняли...с ростом метр с кепкой...
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1k
RaiJu 2 часа назад
Человека зарезать для некоторых, как дорогу перейти. Уедут потом в свой аул, или в свои села.
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10k
Олегbl4 3 часа назад
Чем меньше "водители" знают ПДД, тем больше в них агрессии. Часто приходится разворачивать на перекрестке ФедюнинскоФедюнинского-Теплотехников ( Тюмень) у меня на светофоре "зелёный и стрелка", с Теплотехников только " стрелка". И почему-то, выезжающие с Теплотехников свято уверены, что они для меня "помехи справа". Я некоторым и в ПДД на 13.5 указывал, а они одно:" Так у тебя помеха справа, ты уступаешь!!!!
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212
Ххх Олегbl4 2 часа назад
Я вам ещё смешнее случай расскажу, ремонт дороги, левая полоса закончилась из-за сужения, (ремонт) знаки сужения, разметки есть, я еду по правой, наша полоса пропускает практически через одного, грубо говоря я должно проезжать, а меня не впускает машина с лева, но я все равно выдавила его, начал орать в окно что я дура, и это он решает ехать мне или пропускать его, я офигела и спросила почему, он ответил ," что это он уже на первой ( да-да- первой) полосе, я просто закрыла окно и уехала
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42k
parallax 3 часа назад
Для таких случаев надо возвращать вышку.
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6k
GrblFF 3 часа назад
Опасные питерские!? Питерский был один, который умер.
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10k
Николай 3 часа назад
По всем данным ему 105 без смягчающих светит. Надеюсь будет лет 12-15 заготовками леса заниматься.
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169
Александр 3 часа назад
Всё это будет продолжаться до тех пор ,пока не убьют кого-нибудь из детей или родственников высокопоставленных чиновников .А пока убивают простых граждан власти всё по ....
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Надо еще больше завозить среднеазиатов в Россию. А то рабочих рук не хватает, капиталисты вынуждены поднимать зарплаты, чтобы привлечь россиянинцев, а от этого страдает их профит. А это уже подрыв устоев капиталистической державы типа России.
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26k
Антон 4 часа назад
Лицо, не обезображенное интеллектом.
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1k
Василий 4 часа назад
Думал борода поможет, а нет...
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4k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Мразота черножопая! Такси мегаредко пользуюсь, т.к. сам за рулем, но если вижу, что едет "улукбек", то отменяю заказ. Нехер кормить черножопых! И магазы, типя тятерки и дикси - стороной обхожу, т.к. там тоже одни овцейобы.
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