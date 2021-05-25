По свидетельствам очевидцев Джураев в драке проигрывал и тогда он достал нож. И нанес удар в грудь Сергею. В НИИ скорой помощи 26-летнего Сергея пытались реанимировать, но безуспешно.



Как сообщает из зала суда корреспондент 78.ru, 24-летний Джураев в Девяткино снимал квартиру, работал неофициально — был оформлен в «Ситимобил» только через приложение. С судимостями история сложнее: был один суд полтора года назад, который завершился примирением сторон.