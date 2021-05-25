1476
2
1
23 мая, в Санкт-Петербурге таксист "Сити Мобил" Кадриддин Джураев ударил ножом 26-летнего водителя Сергея Пучкова. Как сообщает, телеграм-канал «Life shot», всё произошло в районе Дальневосточного проспекта и Крыленко. Светофор не работал, и водители не смогли поделить дорогу без него. После небольшого ДТП таксист «Ситимобила» и водитель легкового автомобиля начали словесную перепалку, которая переросла в драку.
По свидетельствам очевидцев Джураев в драке проигрывал и тогда он достал нож. И нанес удар в грудь Сергею. В НИИ скорой помощи 26-летнего Сергея пытались реанимировать, но безуспешно.
Как сообщает из зала суда корреспондент 78.ru, 24-летний Джураев в Девяткино снимал квартиру, работал неофициально — был оформлен в «Ситимобил» только через приложение. С судимостями история сложнее: был один суд полтора года назад, который завершился примирением сторон.
Как сообщает из зала суда корреспондент 78.ru, 24-летний Джураев в Девяткино снимал квартиру, работал неофициально — был оформлен в «Ситимобил» только через приложение. С судимостями история сложнее: был один суд полтора года назад, который завершился примирением сторон.
Джураев был задержан и доставлен в полицию. Ему предъявлено обвинение по статье "убийство".
Невский районный суд отправил уроженца Таджикистана Джураева под стражу на два месяца.
Неумение, а вернее нежелание решить простейший вопрос цивилизованным, спокойным способом привело к трагедии-погиб человек...
Невский районный суд отправил уроженца Таджикистана Джураева под стражу на два месяца.
Неумение, а вернее нежелание решить простейший вопрос цивилизованным, спокойным способом привело к трагедии-погиб человек...
Источник:
Ссылки по теме:
- Живого новорожденного посчитали мертвым и на шесть часов убрали в холодильник морга
- Родственникам выдали чужой труп, но они узнали об этом только утром
- "Всё в трупах": жуткие кадры из переполненного морга в Новокузнецке
- В Молдове пьяные водители посещают морг
- Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается
Метки: Кадриддин Джураев Сергей Пучков морг осаго
41
Понравилось41
Новости партнёров
Откуда оно может знать, что такое цивилизованный способ
Есь чесно, страшно подумать, что у него может быть в голове, когда он людей возит..
Дочка так же такси пользуется, бл, приедет такой на вызов, а куда привезёт даже думать не хочется..