Советский антирасистский постер восхитил иностранцев

Афроамериканец, одетый в красно-белую одежду смотрит в звёздное небо за решёткой. На плакате чётко можно увидеть элементы, напоминающие флаг Америки. Комментаторы восхитились постером.

«Пропагандистские плакаты — это потерянная форма искусства. Они были очень, очень хороши, а лучшие из них отлично били по болевым точкам»

«Посыл передан отлично, особенно учитывая, что это правда»

«Это и сегодня удивительно умный и проникновенный образ вне зависимости от его происхождения»