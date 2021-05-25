Советский антирасистский постер восхитил иностранцев

На иностранном сайте Reddit пользователи восхитились советским плакатом 1960-х годов. Постер посвящён правам чернокожих жителей Америки. Иностранцы заметили, что пропаганда в СССР была на высшем уровне.
На сайте Reddit в топ вышел плакат времён СССР, посвященный правам чернокожих жителей Америки.
«Свобода в Америке негру знакома. Вот она — хижина дяди Тома», — гласила подпись на картинке. Пост набрал 37 тысяч лайков и тысячи одобрительных комментариев.
Афроамериканец, одетый в красно-белую одежду смотрит в звёздное небо за решёткой. На плакате чётко можно увидеть элементы, напоминающие флаг Америки. Комментаторы восхитились постером.
«Пропагандистские плакаты — это потерянная форма искусства. Они были очень, очень хороши, а лучшие из них отлично били по болевым точкам»
«Посыл передан отлично, особенно учитывая, что это правда»
«Это и сегодня удивительно умный и проникновенный образ вне зависимости от его происхождения»
«Говорите об СССР что угодно, но они точно знали, как делать пропаганду»
Источник:
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Ага, пропаганда, которая просто была отображением реальной действительности.
В это время негры еще ходили в разные туалеты и пили из разных фонтанчиков
Марк Туллий Цицерон