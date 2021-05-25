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Советский антирасистский постер восхитил иностранцев

Советский антирасистский постер восхитил иностранцев (1 фото)

Автор:
25 мая 2021 12:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Reddit   СССР   интересное   плакат   политика   пропаганда   фото   
2326
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На иностранном сайте Reddit пользователи восхитились советским плакатом 1960-х годов. Постер посвящён правам чернокожих жителей Америки. Иностранцы заметили, что пропаганда в СССР была на высшем уровне.

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Метки: Reddit   СССР   интересное   плакат   политика   пропаганда   фото   
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16  комментариев
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14k
KOSTELLO 59 минут назад
'American freedom': Soviet propaganda poster, 1960s.

Ага, пропаганда, которая просто была отображением реальной действительности.
В это время негры еще ходили в разные туалеты и пили из разных фонтанчиков
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5k
insaider 8 минут назад
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3k
Запускайте Берлагу! 13 минут назад
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138
LasloKovach 14 минут назад
Да, СССР лучше всех знал, как чёрные в Америке страдают, а ещё можно было выйти на Красную Площадь и открыто заявлять, что президент США мудак, свобода была, чё там..
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26k
Aqueronte Полчаса назад
Дали негру свободу наравне с людьми и что, рады? Они и не знают что с этой свободой делать.
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183
wr2x2 Полчаса назад
тогда негров угнетали и они не борзели так как сейчас
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5k
pilgrimnl 36 минут назад
надпись можно стереть, в СССР все знали...
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13k
Booka1a Час назад
предлагаю план! надо закидывать в тырнет больше таких постеров, тогда эти придурки из BLM проникнутся любовью к СССР и подсознательно перенесут её на современную Россию. в результате, следующий негр на посту президента будет нашим лучшим другом
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