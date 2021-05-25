В столице злоумышленник сумел загрузить в банкомат купюры из "банка приколов" на сумму с шестью нулями, перевёл, появившееся при этом средства, на банковские карты, а затем снял уже реальную наличность.
"На Краснопрудной улице мужчина внёс в банкомат Россельхозбанка 521 купюру из "банка приколов" номиналом 2 тыс. рублей на общую сумму более 1 млн рублей. Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевёл сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил деньги", - сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в органах охраны правопорядка.
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В настоящее время правоохранительными органами уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве и проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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Доказано судом.
Приговор не знаю, не приходил
Привет с Тенерифе