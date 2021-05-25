"На Краснопрудной улице мужчина внёс в банкомат Россельхозбанка 521 купюру из "банка приколов" номиналом 2 тыс. рублей на общую сумму более 1 млн рублей. Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевёл сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил деньги", - сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в органах охраны правопорядка.