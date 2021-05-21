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20 главных музеев-заповедников в России

20 главных музеев-заповедников в России (21 фото)

Автор:
21 мая 2021 10:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   города   заповедник   музей   фото   
53
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В России существует несколько типов государственных музеев. Категория музеев под открытым небом, в комплексный состав которых, помимо объектов культуры или истории, входит и большая природная зона, называется «Музеи-заповедники». Статус заповедника дает таким музеям особый режим использования и сохранения территории. Музеи-заповедники имеют особую, уникальную ценность для культурного наследия страны.

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Метки: Россия   города   заповедник   музей   фото   
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