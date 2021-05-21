20 главных музеев-заповедников в России

В России существует несколько типов государственных музеев. Категория музеев под открытым небом, в комплексный состав которых, помимо объектов культуры или истории, входит и большая природная зона, называется «Музеи-заповедники». Статус заповедника дает таким музеям особый режим использования и сохранения территории. Музеи-заповедники имеют особую, уникальную ценность для культурного наследия страны.
Первым этот особый статус получил музей-заповедник «Михайловское». Следом за ним этот статус получили и другие усадьбы писателей – Ясная поляна, Тарханы. Также этот статус получают места, где важно сохранить архитектурный исторический облик, например монастырские комплексы – Кирилло-Белозерский монастырь или дворцовые территории, такие как Петергоф. Многие музеи-заповедники сохраняют историческую среду старинных поселений, например, Кижи.
«Московский Кремль»
Известное всему миру место, символ не только столицы России, но и всей страны. Он имеет важное историческое и политическое значение – стены Кремля на протяжении многих веков и до настоящего времени являлись резиденцией власти. Музейный комплекс представляет собой архитектурный ансамбль из сооружений XV-XX веков. Основу их составляют соборы – Благовещенский, Успенский, Архангельский, церковь Ризположения и Оружейная палата. В них сохранились многовековые интерьеры. Весь ансамбль входит в список наследия ЮНЕСКО.
Адрес: г. Москва, Кремль
Сайт: www.kreml.ru
«Кижи»
Ценный культурный и исторический комплекс под открытым небом. Его площадь составляет более 10 000 га. Уникальный ансамбль музея Кижского погоста, основанный в XVIII-XIX веках, входит в список объектов наследия ЮНЕСКО. Памятники деревянной архитектуры дополнены постройками из русских, карельских и вепсских деревень. Основу комплекса составляют Покровская и Преображенская церкви и колокольня, окруженные оградой. Старинные церкви великолепны как снаружи, так и изнутри. Расписные иконостасы декорированы резьбой и позолотой.
Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, площадь Кирова, 10 А
Сайт: kizhi.karelia.ru
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная поляна»
Усадьба в Тульской области, которая сменила несколько известных владельцев – князья Карцевы, князья Волконские и дворяне Толстые. Именно в этом месте Львом Николаевичем написаны роман «Анна Каренина» и известный во всем мире роман «Война и мир». Здесь же находится могила великого писателя. В экспозицию усадьбы входят главный жилой дом и хозяйственные постройки, сохранившие исторический вид снаружи и подлинную обстановку времен жизни Л. Н. Толстого внутри. Интересна природная композиция – парки, аллеи, пруды.
Адрес: Россия, Тульская область, Щекинский район, п/о Ясная Поляна
Сайт: ypmuseum.ru
«Ростовский кремль»
Исторический архитектурный комплекс построен в конце XVII века по инициативе Ярославского и Ростовского митрополита. Архитектурный ансамбль сооружений Ростовского Кремля расположен в живописном месте на берегу озера Неро. Главное украшение музея – Успенский собор, возведенный в начале XVI века. Самой нарядным сооружением называют церковь Иоанна Богослова. В середине прошлого века постройки Ростовского Кремля пережили масштабную реконструкцию. Сейчас большинство построек находятся в отличном состоянии.
Адрес: Ярославская область, г. Ростов, Соборная площадь, 8
Сайт: www.rostmuseum.ru
Бородинский военно-исторический музей-заповедник
Один из самых старых музеев мира, основанный на поле знаменитого Бородинского сражения. Территория музея составляет 111 км². Бородинский музей получил премию ЮНЕСКО за сохранение оригинального культурного и исторического ландшафта. В фондах музея содержатся более 65 000 экземпляров. Среди них есть коллекция живописи, археологические находки, собрание военных костюмов. Ценными экспонатами являются знамена и награды 1812 года, а также личные вещи Кутузова, императора Наполеона и императора Александра I.
Адрес: Московская область, Можайский р-он, д. Бородино
Сайт: www.borodino.ru
Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
Родовое имение семьи Пушкиных. В нем великий поэт долгие годы жил и творил. Усадьба сильно пострадала после революции и в годы Великой Отечественной Войны. Во время реконструкции восстановили саму усадьбу, а также Святогорский монастырь, где погребен Александр Сергеевич. В доме-музее воссоздана обстановка жизни поэта. Также в список объектов заповедника входят несколько городищ, музеи в старинной мельнице и «Пушкинская деревня». В природно-ландшафтную часть входят несколько озер, парк и луга вокруг реки Сороти.
Адрес: Псковская область, Пушкиногорский район, пгт. Пушкинские Горы, бульвар имени С.С. Гейченко, 1
«Рязанский Кремль»
В состав музея входят 18 памятников культуры и истории. Архитектурный ансамбль музея Рязанского Кремля считается одним из самых старинных в стране – большинство зданий в его составе построены в XI-XIX веках. Самая древняя его часть возведена в 1095 году. Центром ансамбля является Успенский собор. Колокольню собора видно из любой точки города. В XV веке построен Христорождественский собор. В Архангельском соборе находится усыпальница рязанских архиереев. Сохранился оборонный земляной вал длиной 290 метров.
Адрес: г. Рязань, ул. Кремль, 15
Сайт: ryazankreml.ru
Соловецкий музей-заповедник
Расположен на островах Белого моря. Природную составляющую заповедника представляют ландшафты из хвойных лесов, заболоченной местности и сотен озер. Культурная и историческая ценность этого места охватывает период с V по XX век. Здесь находится одно из самых крупных языческих святилищ. Образцом средневекового зодчества является Соловецкий мужской монастырь. В советское время в нем располагался исполнительно-трудовой лагерь. Культурный и исторический ансамбль объектов Соловецких островов внесен в список охраны ЮНЕСКО.
Адрес: Архангельская область, Приморский район, посёлок Соловецкий
Сайт: www.solovky.ru
«Малые Корелы»
Музей деревянного народного искусства и зодчества. Находится на берегу Северной Двины. В нем собрано более ста построек XVII-XX веков разного назначения – жилые, культовые, религиозные, хозяйственные. Они объединены в несколько экспозиций, имитирующих поселения разных регионов области с характерными моделями планировок. Гордостью музея являются собрание ветряных мельниц и коллекция колоколов. В музее проводятся крупные фольклорные праздники с народными обрядами, собирающие около 100 000 посетителей.
Адрес: г. Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, 17
Сайт: www.korely.ru
«Петергоф»
Самая известная достопримечательность Санкт-Петербурга. Это великолепная резиденция императоров. Среди роскошных дворцов, павильонов и озер бьют знаменитые фонтаны. Посмотреть на них приезжают сотни тысяч туристов со всего мира. Система фонтанов на террасах Большого дворца считается самой красивой в мире. Она включает в себя 75 фонтанов на каскадных лестницах, их украшают более 200 статуй, обустроено два грота. Украшают парк постройки времен Петра I – дворец Монплезир, дворец Марли на берегу пруда.
Адрес: г. Петергоф, ул. Разводная, 2
Сайт: peterhofmuseum.ru
Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»
Живописная усадьба в 100 километрах от Пензы. В ней провел свое детство знаменитый поэт М. Ю. Лермонтов. Усадьба представляет собой великолепный образец паркового искусства, в нем хранится множество экспонатов быта помещиков XVIII-XIX веков. Основные фонды музея хранятся в барском доме. Там собраны личные вещи из детства поэта и семейные реликвии. Также в состав усадьбы входят: место, где в детстве играл поэт, церковь, людская изба, ветряная мельница. Могила поэта находится в дубовой роще в дальнем углу парка.
Адрес: Пензенская область, Белинский район, село Лермонтово, улица Бугор, 1/1
Сайт: tarhany.ru
Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
Мемориальный музей известного русского писателя. Родовое гнездо Тургеневых несколько десятилетий пребывало в запустении – дом обветшал, парк частично вырубили, рукописи и фамильные реликвии разошлись по наследникам. В 1921 году усадьбу начали восстанавливать. По воспоминаниям и фотографиям восстановлен исторический облик поместья. В парке заново высажена березовая аллея. Собраны в экспозиции подлинные вещи Тургенева, мебель, семейные ценности. Восстановлен неповторимый исторический и архитектурный облик усадьбы.
Адрес: Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново, Музейная улица, 3
Сайт: spasskoye-lutovinovo.ru
«Царское Село»
Загородная императорская резиденция, которая входит в список объектов наследия ЮНЕСКО. Это памятник архитектуры XVIII века мирового значения. Екатерининский дворец в стиле барокко является центром ансамбля дворцово-паркового комплекса. Убранство Большого зала и парадных помещений восхищают роскошью и красотой. Площадь заповедника занимает 300 га. На его территории расположено более 100 памятников культуры и архитектуры – дворцы, павильоны, монументы из мрамора, изящные мосты, экзотические сооружения.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, 7
Сайт: www.tzar.ru
Кирилло-Белозерский музей-заповедник
Мужской монастырь, его основали иноки в 1397 году. В 1924 году стал объектом государственного культурного и исторического значения, что позволила монастырю избежать печальной судьбы многих других религиозных сооружений в советское время. В период расцвета монастырь был самым крупным в Европе и представляя собой город-крепость. Его площадь занимает 12 га, на ней расположены собор, церкви, Святые ворота. В XVII веке в монастырь ссылали влиятельных персон, а Иван Грозный при его посещении оставлял ему щедрые дары.
Адрес: Вологодская область, г. Кириллов
Сайт: kirmuseum.org
Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Уникальный комплекс, объединяющий архитектурные памятники зодчества Владимира, Суздаля и Гусь-Хрустального. Всего в его составе 56 различных зданий – оборонительные, жилые, церковные, каменные и деревянные. Особую ценность имеют белокаменные сооружения XII-XIII веков. 8 из них внесены в список наследия ЮНЕСКО. Выставки, которые проводятся в зданиях музея, имеют большую историческую и культурную ценность. Сюда приезжают туристы со всего мира, ведь именно здесь можно прочувствовать всю атмосферу Древней Руси.
Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, 43
Сайт: www.vladmuseum.ru
Новгородский музей-заповедник
Один из самых крупных старинных музеев на территории России. В состав музея входят объекты, находящиеся в разных городах Новгородской области. Центральным объектом является Новгородский Кремль. Постоянные экспозиции музея дают возможность проследить историю развития края. В его стенах собраны коллекции разной тематики – археология, нумизматика, старинные книги. Особую ценность представляют произведения искусства X века. Для гостей музея проводятся мастер-классы по народному творчеству и фольклорные праздники.
Адрес: Новгородская область, г. Великий Новгород, Кремль, 11
Сайт: novgorodmuseum.ru
Музей-заповедник М. А. Шолохова
Государственный музей, расположенный на территории усадьбы, где жил и работал писатель Шолохов. В нем сохранены тысячи экспонатов, связанных с жизнью писателя и его творческой деятельностью. Различные экспозиции рассказывают о разных периодах жизни Шолохова. В них представлено около 70 000 предметов – рукописи, личные письма, предметы быта. Общая зона заповедника составляет 38 000 га, из них зона природных ландшафтов составляет 3000 га. В конце мая ежегодно проводится фестиваль литературы «Шолоховская весна».
Адрес: Ростовская область, Шолоховский район, станица Вёшенская, ул.Шолохова, 60
Сайт: novgorodmuseum.ru
«Куликово поле»
Музей расположен в месте, где произошло Куликовское сражение. Он создан, чтобы сохранить память о самоотверженности и великом подвиге русских войск в тяжелой битве. Самые величественные и значимые объекты музея – храмы Сергия Радонежского и Рождества Пресвятой Богородицы, колонна-памятник Дмитрию Донскому. Фонды музея насчитывают около 50 000 экспонатов. Они размещены в нескольких зданиях в разных местах – в селе Монастырщино, поселке Епифань, на Красном холме. Ежегодно заповедник посещает более 150 000 человек.
Адрес: Тульская область, Куркинский район
Сайт: www.kulpole.ru
«Сталинградская битва»
Музей представляет собой масштабную батальную панораму, рассказывающую об одной из самых важных битв Великой Отечественной Войны. Основан музей в историческом месте – именно здесь на берегу Волги в 1942 году высадилась 13-ая стрелковая дивизия. Над экспозициями панорамы работали известные и талантливые художники. В зале «Память» реализованы мультимедийные проекты, устроены тематические видеоинсталляции. Кроме музея-панорамы в структуру мемориального заповедника входит комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и другие объекты.
Адрес: г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина
Сайт: stalingrad-battle.ru
«Херсонес Таврический»
Заповедник истории и археологии входит в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Херсонес более 2000 лет являлся центром экономики, культуры и политики Северного Причерноморья. Это руины античного города дорийских греков на юго-западе Крыма. В настоящее время от старого города сохранились остатки общественных и жилых кварталов, площадей, храмов и башен. С V века существует центральная площадь Херсонеса. Сохранилось здание древнего театра, в 2019 году спектакль на его новой сцене посетил президент В. В. Путин.
Адрес: г. Севастополь, ул.Древняя, 1
Сайт: chersonesos-sev.ru
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