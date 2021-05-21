20 главных музеев-заповедников в России

Первым этот особый статус получил музей-заповедник «Михайловское». Следом за ним этот статус получили и другие усадьбы писателей – Ясная поляна, Тарханы. Также этот статус получают места, где важно сохранить архитектурный исторический облик, например монастырские комплексы – Кирилло-Белозерский монастырь или дворцовые территории, такие как Петергоф. Многие музеи-заповедники сохраняют историческую среду старинных поселений, например, Кижи.

«Московский Кремль»

Известное всему миру место, символ не только столицы России, но и всей страны. Он имеет важное историческое и политическое значение ­– стены Кремля на протяжении многих веков и до настоящего времени являлись резиденцией власти. Музейный комплекс представляет собой архитектурный ансамбль из сооружений XV-XX веков. Основу их составляют соборы – Благовещенский, Успенский, Архангельский, церковь Ризположения и Оружейная палата. В них сохранились многовековые интерьеры. Весь ансамбль входит в список наследия ЮНЕСКО.

Адрес: г. Москва, Кремль