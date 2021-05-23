25 крупнейших городов Молдавии

Самый крупный город республики – столица Кишинёв: в нём проживает почти 700 тысяч человек. Следующий по численности – Бельцы с почти 150 тысячами. А дальше идут населённые пункты с 30 тысячами жителей и меньше.

Кишинёв

Столица Молдовы стоит на семи холмах. Городские кварталы вытянулись вдоль побережья реки Бык. Район Мазаракиевской церкви – исторический центр Кишинёва. А современный центр образовался вокруг проспекта Стефана Великого. Здесь сосредоточены не только рестораны и магазины, но и знаковые достопримечательности, включая монумент Стефану III, Академию наук, театр оперы и балета.

Население – 690 000 человек (2018).