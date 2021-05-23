FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2029 постов • 454 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
25 крупнейших городов Молдавии

25 крупнейших городов Молдавии (26 фото)

Автор:
23 мая 2021 10:36
Сообщество : Путешествия
Метки: города   города Молдавии   интересно   молдавия   фото   
591
26

Республика Молдова – государство на юго-востоке Европы. Его площадь сама по себе скромная, так ещё и больше 10% территории находится вне контроля властей. Эти земли с 90-х годов прошлого века входят в состав непризнанной страны – Приднестровья. На численности населения «замороженный конфликт» тоже сказался: некоторые крупные города «откололись» от Молдовы.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: города   города Молдавии   интересно   молдавия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Владимир 2 часа назад
Правильнее озаглавить : "Один город и 24 поселка Молдавии".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Антон 24 минуты назад
Пост надо было называть "Все города Молдавии".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Walther Полчаса назад
А Тирасполь где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Сталин подтвердил бы!! 2 часа назад
Так получилось , что 80% промышленности сосредоточено в Приднестровье , и оно все работает до сих пор, вот поэтому и рвуться в Тирасполь румынские олигархи , разграбить промку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Стас Станиславский Сталин подтвердил бы!! Полчаса назад
Разграбливают чинуши и приживалы. Олигархи наоборот, поджимают под себя )) Кто режет курицу, несущую яйца? А приднестровские заводы успешно работают на местных олигархов.
"Так получилось , что 80% промышленности сосредоточено в Приднестровье , и оно все работает до сих пор, вот поэтому и рвуться в Тирасполь румынские олигархи , разграбить промку."
Не так получилось - а так логистически спроектировано. Заводы и фабрики привязаны к реке Днестр, единственной водной артерии всего региона, с выходом в Черное море. И если эти все заводы работают, почему ВВП приднестровья ниже, чем в Уганде и Эфиопии? А большинство людей стремятся на работу на территорию официальной Молдовы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? 25 крупнейших городов Финляндии 25 крупнейших городов Финляндии Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые достопримечательности Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые достопримечательности Как в СССР строили идеальные города-коммуны Как в СССР строили идеальные города-коммуны Что такое Бенилюкс? Что такое Бенилюкс?
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245478



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как появился забор с "ромбиками"?
4
78
Как появился забор с "ромбиками"?
Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование
2
567
Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My Little Pony среди взрослых?
1
31
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My...
10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие
0
12
10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
6
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Россия#картинки#интересное#прикол#комментарии#позитив#в мире#школа
#интересно#факты#фотографии#дети#животные#знаменитости#мемы#прикольные#находки
#история#люди#подборка#СССР#шоу бизнес#кино#новости#суд#страна

На что жалуетесь?

Вернуться