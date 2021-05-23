25 крупнейших городов Молдавии

Республика Молдова – государство на юго-востоке Европы. Его площадь сама по себе скромная, так ещё и больше 10% территории находится вне контроля властей. Эти земли с 90-х годов прошлого века входят в состав непризнанной страны – Приднестровья. На численности населения «замороженный конфликт» тоже сказался: некоторые крупные города «откололись» от Молдовы.
Самый крупный город республики – столица Кишинёв: в нём проживает почти 700 тысяч человек. Следующий по численности – Бельцы с почти 150 тысячами. А дальше идут населённые пункты с 30 тысячами жителей и меньше.
Кишинёв
Столица Молдовы стоит на семи холмах. Городские кварталы вытянулись вдоль побережья реки Бык. Район Мазаракиевской церкви – исторический центр Кишинёва. А современный центр образовался вокруг проспекта Стефана Великого. Здесь сосредоточены не только рестораны и магазины, но и знаковые достопримечательности, включая монумент Стефану III, Академию наук, театр оперы и балета.
Население – 690 000 человек (2018).
Бельцы
Стоит на месте слияния рек Реуцел и Реут на севере страны. В городе много монументов и мемориальных комплексов: Аллея Классиков, Танк Т-34, памятники Михаю Эминеску, Стефану Великому, Борису Главану. Другие достопримечательности: дворец культуры «Флакэра», парк «Селекция», картинная галерея имени Антиоха Кантемира, храм Святого Николая, музей истории и этнографии.
Население – 145 800 человек (2016).
Унгены
Центр одноименно района на западе Молдовы. Таможенный город – последний рубеж при пересечении границы с Румынией. Местный железнодорожный мост через реку Прут был реконструирован инженером Густавом Эйфелем. В 2012 году стартовало строительство храма в честь покровительницы страны – Гербовецкой Иконы Божией Матери. Кроме того, в городе есть две большие православные церкви – Александра Невского и Святого Николая.
Население – 30 800 человек (2014).
Кагул
Город-курорт разделён рекой Фрумоаса на северную и южную части. Кафедральный собор в честь Архангелов Михаила и Гавриила построен в 1850 году. В краеведческом музее хранятся артефакты Трипольской культуры. Тёплый минеральный источник позволил превратить Кагул в бальнеологический курорт. Больше всего гостей принимает современный санаторий «Нуфэрул Алб».
Население – 30 000 человек (2014).
Сороки
Город расположен таким образом, что, стоя у памятника Свеча Благодарения, можно увидеть территорию Украины. Расположен монумент на холме у скалы Бекировский Яр. Здесь же есть Пещера Монаха, также привлекающая туристов. На границе между Украиной и Молдовой оборудована небольшая пристань для курсирующего парома. Застройка улиц компактная, большинство домов одноэтажные.
Население – 22 100 человек (2014).
Оргеев (Орхей)
Отсюда до столицы около 40 километров. Благодаря холмистой местности и руслу реки Реут округа выглядит живописно. На территории Оргеева разбито несколько парков общей площадью 22 гектара. Местная церковь Святого Димитрия изображена на банкноте 5 леев. В окрестностях города интересно посмотреть на Курковский монастырь, находящийся под эгидой ЮНЕСКО, музей народных ремёсел и национальный парк «Орхей».
Население – 21 000 человек (2014).
Страшены
Есть две версии происхождения названия: от слова «страшный», так как местность была неприглядной, и от слова «стриха» – тип домов с длинным козырьком. Кишинёв находится в 23 километрах от города. Страшены соседствуют с искусственным водоёмом «Гидигичское водохранилище», площадь которого около тысячи гектаров. Округа покрыта виноградниками. Выращиваются в основном сорта, используемые для производства белых игристых вин.
Население – 18 300 человек (2014).
Чадыр-Лунга
Располагается в Гагаузской автономии. На месте храма Иконы Казанской Божьей матери, разрушенного в 1972 году, построили его точную копию. Местные конезавод и ипподром – единственные в стране. Отреставрированный купеческий дом оборудовали под краеведческий музей. В 1997 году открылся Гагаузский Национальный театр имени Михаила Чакира, ставящий спектакли до сих пор.
Население – 16 600 человек (2014).
Каушаны
Хотя русскоговорящие часто используют старое название, правильный вариант – Кэушень. Город стоит на побережье реки Ботна. Через эту местность проходит один из традиционных «винных» туристических маршрутов. Успенская церковь, построенная в начале XVIII века, знаменита внутренними росписями. В Каушанах установлено несколько памятников молдавским писателям, а также монументы в честь героев Второй мировой.
Население – 15 900 человек (2014).
Единец
В состав этого северного молдавского города входят сёла Новые Гординешты и Алексэндрень. Единце уже больше 40 лет действует краеведческий музей, также открыта картинная галерея. Действует старообрядческая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. До Второй мировой войны большую часть населения составляли евреи. Теперь население преимущественно исповедует христианские течения.
Население – 15 500 человек (2014).
Дрокия
Центр одноименного района на севере страны. Перевод названия с молдавского – «дрофа». Собор Успения Богоматери привлекает не только верующих, но и туристов: его фрески уникальны и были написаны художником из Румынии Петре Акитение. Главные памятники – Стефану Великому и поэту Михаю Эминеску. Жители работают на производстве сахара, масла и сыра.
Население – 13 100 человек (2014).
Яловены
Стоит на реке Ишновец. До Кишинёва всего 12 километров. Половина формальной площади Яловены – сельскохозяйственные угодья. Действуют две православные церкви. Один из памятников в честь событий Второй мировой был заменён на камень с табличкой «Памяти жертв репрессий коммунистического режима». День города отмечается – 27 октября, что совпадает с православным праздником Днём Святой Парасковии.
Население – 12 500 человек (2014).
Хынчешты
Располагается на побережье реки Когыльник. До Кишинёва примерно 35 километров. Местные историко-архитектурные красоты: дворец Манук-Бея и Охотничий замок, превращённый в музей. В округе находятся две знаковые достопримечательности: «Хынчештский лес» – самый большой заповедник страны и «Сэрата Галбенэ» – самый большой заповедник Молдовы с лечебными травами.
Население – 12 400 человек (2014).
Сынжерей
Основан в XVI веке. Город центральной части страны. Включает в свой территориальный состав село Врэнешть. До 1991 года Сынжерей назывался Лазовск и был посёлком. Из достопримечательностей внимания заслуживает этнографический музей с его постоянно обновляемой экспозицией и временными выставками. Земледелие и садоводству остаются главными занятиями для жителей.
Население – 12 400 человек (2014).
Фалешты
Название происходит от старорумынского слова, переводимого как «слава». До присоединения к Российской империи этими землями на западе страны владел боярский род Балш. Достопримечательности: памятник поэту Эминеску и исторический музей. Каждый год Фалешты принимают фестиваль этносов, где особое внимание уделяется национальным зимним и летним традициям.
Население – 12 000 человек (2014).
Флорешты
Стоит на реке Реут. Самый популярный монумент города – самолёт-памятник. Главная архитектурная достопримечательность – здание железнодорожного вокзала, возведённое в последние годы позапрошлого века. Около автовокзала бьёт святой источник. Около города в середине прошлого столетия проводились раскопки. Их итог – обнаружение поздненеолитического поселения.
Население – 11 900 человек (2014).
Чимишлия
Районный центр на юге страны. Большая часть улиц разместилась на трёх холмах. Через Чимишлию протекает река Когыльник. Среди памятников выделяются: монументы в честь героев и жертв Второй мировой, а также памятники Михаю Эминеску и Стефану Великому. Сохранилось старое еврейское кладбище, ставшее достопримечательностью города. Местный винодельческий завод в прошлом некоторое время считался самым крупным в Европе.
Население – 11 900 человек (2014).
Резина
Включает в свой территориальный состав 3 села. Город стоит на правом побережье Днестра. Ниже по течению находятся водопады и пещерные монастыри. Цементный завод, как обеспечивает жителям рабочие места, так и вызывает у них беспокойство из-за чрезмерного загрязнения окружающей среды. В резинской тюрьме содержатся все молдавские заключённые, приговорённые к пожизненному сроку лишения свободы.
Население – 11 000 человек (2014).
Калараш
Располагается в 50 километрах от столицы, включает в свой территориальный состав село Орикова. Впервые город упоминается летописях XV века. Несколько крупных предприятий обеспечивают жителей работой. Среди них выделяется завод по производству вина и коньяка. Для Калараша характерна одноэтажная застройка с вкраплениями зелёных зон – парков и скверов.
Население – 10 800 человек (2014).
Анений-Ной
Другое часто употребляемое название – Новые Анены. Включают в свой территориальный состав 6 сёл. Город стоит на стыке двух крупный автомобильных трасс. Улицы Анений-Ной украшают несколько знаковых памятников, в том числе бюст Эмениска и монумент в честь Штефана чел Маре. В округе встречаются древние курганы, оставшиеся от кочевых племён со II-IV веков.
Население – 10 800 человек (2014).
Ниспорены
Центр одноименного района на запад страны. Грамота о размежевании территорий впервые упоминает Ниспорены в 1618 году. В прошлом на этом существовали два сёла – Верхние и Нижние Ниспорены – которые позже объединили в одно. В городе производят обувь, алкоголь, преимущественно вино, туристические сувениры. Работает этнографический музей. В нём среди прочего хранятся раритеты, найденные на раскопках.
Население – 10 000 человек (2014).
Рышканы
Включают в свой состав сёла Баланул Ноу и Рамазан. Статус города присвоен Рышканам в 1994 году. В округе десятилетиями выращивали табак. Из этой местности вышли семьи несколько известных общественных и культурных деятелей, включая президента Германии Хорста Кёлера и бразильского театрального критика Жако Гинзбурга. Как и в некоторых других городах страны, до войны здесь жили преимущественно евреи.
Население – 9 200 человек (2014).
Глодяны
Село Стырча входит в территориальный состав города. Нынешний административный статус Глодяны получили в 90-х годах прошлого века. Экономика базируется на выращивании и переработке сельскохозяйственной продукции. Любители пеших походов найдут много интересного при осмотре толтр – известняковых холмов, покрывающих округу. Считается, что они остались здесь после высыхания двух древних морей.
Население – 8 600 человек (2014).
Бессарабка
Деревня Романовка в 1957 году была объединена с бывшей немецкой колонией Гейнрихсдорф. Так и получился город Бессарабка, находящийся на границе с Украиной. Достопримечательности: церковь Святого Николая Чудотворца, здание городской управы, Курган Дружбы, железнодорожный мост, источник живой воды. Помимо Дома культуры и Дома творчества, открыт молодёжный центр «Феникс».
Население – 8 400 человек (2014).
Леова
Располагается на правом берегу реки Прут. Первые упоминания поселения встречаются ещё в XV веке. Большую часть в становлении и развитии города сыграла торговля. Жители заняты в производстве сыра, масла и вина. В прошлом округу населяли евреи, в период Второй мировой они либо бежали, либо были уничтожены, поэтому национальный состав Леова существенно изменился за последние 100 лет.
Население – 7 400 человек (2014).
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"Так получилось , что 80% промышленности сосредоточено в Приднестровье , и оно все работает до сих пор, вот поэтому и рвуться в Тирасполь румынские олигархи , разграбить промку."
Не так получилось - а так логистически спроектировано. Заводы и фабрики привязаны к реке Днестр, единственной водной артерии всего региона, с выходом в Черное море. И если эти все заводы работают, почему ВВП приднестровья ниже, чем в Уганде и Эфиопии? А большинство людей стремятся на работу на территорию официальной Молдовы.