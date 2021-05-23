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Калифорния объявляет о полном снятии ограничений, связанных с пандемией Covid-19, с 15 июня

Калифорния объявляет о полном снятии ограничений, связанных с пандемией Covid-19, с 15 июня (3 фото)

Автор:
23 мая 2021 22:09
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   california   usa   калифорния   коронавирус   пандемия   сша   
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Нет ограничений по вместимости, нет ограничений по дистанций, нет паспортов вакцинации. Только для для крупных мероприятий в закрытых помещениях нужна справка о вакцинации.

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Метки: COVID-19   california   usa   калифорния   коронавирус   пандемия   сша   
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RomaXz Час назад
Прикольно им. Завидую
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Max Lu 5 часов назад
отменят, да не всё отменят. проверки на вакицнацию и тесты оставят.
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