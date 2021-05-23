На вопрос о физическом дистанцировании Гали ответил просто: «Нет».

По поводу ношения масок: «Мы будем следовать указаниям CDC по ношению масок». (Centers for Disease Control and Prevention - Центр по контролю и профилактике заболеваний США).

«Будут некоторые инструкции… в зависимости от локальной ситуации. Мы знаем, что в ближайшие несколько месяцев общая ситуация изменится».

В целом, по словам Гали, ограничений по посещаемости для бизнесов больше не будет. Но для крупных мероприятий потребуется «проверка наличия вакцинации или тест с отрицательным результатом».

Для крупных наружных мероприятий с посещаемостью более 10 000 человек, уточнил Гали, - «Мы рекомендуем, чтобы у организаторов был контроль для проверки вакцинации и тестов». Организаторам также рекомендовано «дать возможность гостям прийти на мероприятие и надеть маску».

Для массовых мероприятий в помещении, таких как концерты и спортивные игры, - «Мы требуем, а не рекомендуем, проверку вакцинации и отрицательного теста». В ближайшее время Департамент общественного здравоохранения Калифорнии опубликует дополнительные разъяснения.

Директора HHS так же неоднократно спрашивали о проверке вакцинации для поставщиков. Он ответил, что Калифорния будет работать с операторами мероприятий и частным сектором над тем, как именно такая проверка будет выглядеть, но подчеркнул, что - «В настоящее время мы не рассматриваем и не требуем паспорта вакцины для поставщиков».