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Нет ограничений по вместимости, нет ограничений по дистанций, нет паспортов вакцинации. Только для для крупных мероприятий в закрытых помещениях нужна справка о вакцинации.
В пятницу, 21 мая, директор отдела здравоохранения и социального обеспечения Калифорнии доктор Марк Гали проинформировал журналистов о деталях снятия ограничений, запланированного на 15 июня.
«Ограничение количества посетителей больше не будет регулироваться властями штата», - сказал он.
«Ограничение количества посетителей больше не будет регулироваться властями штата», - сказал он.
На вопрос о физическом дистанцировании Гали ответил просто: «Нет».
По поводу ношения масок: «Мы будем следовать указаниям CDC по ношению масок». (Centers for Disease Control and Prevention - Центр по контролю и профилактике заболеваний США).
«Будут некоторые инструкции… в зависимости от локальной ситуации. Мы знаем, что в ближайшие несколько месяцев общая ситуация изменится».
В целом, по словам Гали, ограничений по посещаемости для бизнесов больше не будет. Но для крупных мероприятий потребуется «проверка наличия вакцинации или тест с отрицательным результатом».
Для крупных наружных мероприятий с посещаемостью более 10 000 человек, уточнил Гали, - «Мы рекомендуем, чтобы у организаторов был контроль для проверки вакцинации и тестов». Организаторам также рекомендовано «дать возможность гостям прийти на мероприятие и надеть маску».
Для массовых мероприятий в помещении, таких как концерты и спортивные игры, - «Мы требуем, а не рекомендуем, проверку вакцинации и отрицательного теста». В ближайшее время Департамент общественного здравоохранения Калифорнии опубликует дополнительные разъяснения.
Директора HHS так же неоднократно спрашивали о проверке вакцинации для поставщиков. Он ответил, что Калифорния будет работать с операторами мероприятий и частным сектором над тем, как именно такая проверка будет выглядеть, но подчеркнул, что - «В настоящее время мы не рассматриваем и не требуем паспорта вакцины для поставщиков».
По поводу ношения масок: «Мы будем следовать указаниям CDC по ношению масок». (Centers for Disease Control and Prevention - Центр по контролю и профилактике заболеваний США).
«Будут некоторые инструкции… в зависимости от локальной ситуации. Мы знаем, что в ближайшие несколько месяцев общая ситуация изменится».
В целом, по словам Гали, ограничений по посещаемости для бизнесов больше не будет. Но для крупных мероприятий потребуется «проверка наличия вакцинации или тест с отрицательным результатом».
Для крупных наружных мероприятий с посещаемостью более 10 000 человек, уточнил Гали, - «Мы рекомендуем, чтобы у организаторов был контроль для проверки вакцинации и тестов». Организаторам также рекомендовано «дать возможность гостям прийти на мероприятие и надеть маску».
Для массовых мероприятий в помещении, таких как концерты и спортивные игры, - «Мы требуем, а не рекомендуем, проверку вакцинации и отрицательного теста». В ближайшее время Департамент общественного здравоохранения Калифорнии опубликует дополнительные разъяснения.
Директора HHS так же неоднократно спрашивали о проверке вакцинации для поставщиков. Он ответил, что Калифорния будет работать с операторами мероприятий и частным сектором над тем, как именно такая проверка будет выглядеть, но подчеркнул, что - «В настоящее время мы не рассматриваем и не требуем паспорта вакцины для поставщиков».
Калифорния, так же, не будет ограничивать перемещения внутри США.
Однако, могут быть некоторые ограничения на поездки в страны, особо сильно пострадавшие от Covid-19.
По данным на 23 мая, в Калифорнии полностью вакцинированы (две дозы) 16.3 миллиона человек или 41.3% взрослых жителей штата. Самым вакцинированным штатом США на сегодня, в процентном отношении, является Вермонт - 51.3%
Однако, могут быть некоторые ограничения на поездки в страны, особо сильно пострадавшие от Covid-19.
По данным на 23 мая, в Калифорнии полностью вакцинированы (две дозы) 16.3 миллиона человек или 41.3% взрослых жителей штата. Самым вакцинированным штатом США на сегодня, в процентном отношении, является Вермонт - 51.3%
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