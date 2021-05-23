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Памятка для защиты себя и близких от клещей во время сезона шашлыков и походов

Памятка для защиты себя и близких от клещей во время сезона шашлыков и походов (8 фото)

Автор:
23 мая 2021 17:46
Метки: Юмор   история   факты   
1072
8
Приветствую на брифинге, бойцы пикниковых войск! Ситуация на большей части страны изменилась кардинальным образом: куда-то пропал снег. С одной стороны, мы получили важное тактическое преимущество над холодом, но с другой, на нашей территории объявился новый враг — клещи. Данный инструктаж поможет вам подготовиться к новой угрозе.
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Метки: Юмор   история   факты   
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5k
Olga Raudis 3 часа назад
Из своего долгого и богатого опыта. Живу прям в рассаднике клещей. В лес хожу (по погоде) максимально раздетой. Майка с коротким рукавом и шорты - идеально. Сразу вижу (чувствую) - лезет, сволочь! У№видела (почувствовала) - сразу к ногтю. Чем больше на вас одежды, тем сложнее под ней почувствовать диверсанта, тем больше в ней принесете диверсантов домой, а в складках одежды они могут спокойно просидеть незамеченными и несколько дней. Если успел присосаться, выдергиваю сразу же, без всяких ниток, масла и подобных прибамбасов. Только что присосавшиеся клещи (пока кожа вокруг хоботка не опухла) выдергиваются легко. Берете его кончиками пальцев как можно плотнее и ближе к коже и резким движением вдоль кожи (как будто спичкой чиркаете) выдергиваете. Кожа должна быть натянута, не собирайте ее пальцами, наоборот, натяните. Не тянуть медленно! Резко дернуть. Есчли тянуть и если кожа не натянута, хоботок может там остаться. Остался - не беда, достанете потом как обычную занозу. Чем меньше времени сидит на вас присосавшийся клещ, тем меньше паразитов успеет напустить в вас своей слюной. Мне лично не улыбается перспектива носить его на себе несколько часов, пока не доберетесь к врачу.
Ну и еще. Клещи любят прохладные, тенистые и влажные места, избегают солнечных и сухих, прогретых пространств.
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40k
Элек Мек 38 минут назад
минуСЁРЫ,поясните чЁ не так написал автор???
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23k
Max Shtirlic 40 минут назад
Вместо нитки пользуемся вот такой специальной приспособой. Продается в ветеринарных магазинах (спрашивать выкручивалку для клещей). Позволяет вытащить клеща быстро и без заморочек из любого места.
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
Только вот медсанчасти забиты желающими проверить паразита. В лучшем случае ждать результат день-два, в худшем - вас с клещом отправят восвояси
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12k
alexis 2 часа назад
Даёшь ТОП репеллентов, которые действительно работают.
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3k
★Lucifer★ 3 часа назад
Толково и с юмором
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3k
Tuskub 4 часа назад
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6k
AIRON_FIRST 4 часа назад
рекомендую обрабатывать одежду этим:

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