Если враг достиг своей цели — не отчаивайся, боец! Инструкция по обезвреживанию врага проста.



1) Прекращение активного перемещения в пространстве. При активном движении зараза, которую пускает в тебя клещ, будет распространяться по организму быстрее.



2) Не пытайся вытащить гадину руками, иначе раздавишь! Примени оружие типа «нитка». Без суда и следствия обвяжи петлю на шею паразиту! Затягиваем, но не сильно — иначе клещ располовинится. Аккуратно приподнимаем зад членистоногого на пару миллиметров вверх и начинаем аккуратно вращать как если бы откупоривали вино в честь победы над неприятелем. Повторять вращение, пока животное не покинет тело бойца.



ВАЖНО! Если хоботок, всё-таки, остался — не пытайся удалить его иголкой! Так ты можешь вогнать орудие противника ещё глубже в кожу!