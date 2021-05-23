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Приветствую на брифинге, бойцы пикниковых войск! Ситуация на большей части страны изменилась кардинальным образом: куда-то пропал снег. С одной стороны, мы получили важное тактическое преимущество над холодом, но с другой, на нашей территории объявился новый враг — клещи. Данный инструктаж поможет вам подготовиться к новой угрозе.
Вооружённые силы противника имеют стандартизованное снаряжение, которое вы найдёте на каждом представителе:
1) Хоботок гарпунообразный, кровососательный — 1 шт.
2) Бронежилет хитиновый, неэластичный — 1 шт.
3) Конечности, мерзкие — 8 шт.
4) Брюхо, эластичное — 1 шт.
5) Железы, производящие анестетик.
6) Биологическое оружие — энцефалит или боррелиоз. Встречается у 20% особей. Но зараза смертельно опасна.
1) Хоботок гарпунообразный, кровососательный — 1 шт.
2) Бронежилет хитиновый, неэластичный — 1 шт.
3) Конечности, мерзкие — 8 шт.
4) Брюхо, эластичное — 1 шт.
5) Железы, производящие анестетик.
6) Биологическое оружие — энцефалит или боррелиоз. Встречается у 20% особей. Но зараза смертельно опасна.
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Помните, клещи — не гуки, на деревьях пакостники не водятся. Свои батальоны они расположили на травах и кустарниках, подняв лапки вверх. Но не думай, что эти черти сдаются! Так они стараются зацепиться за одежду или шерсть (собаки, например). Вражеские солдаты легко проникают под складки одежды. Они бьют по самым нежным частям:
1) Подколенные ямки
2) Пах
3) Область под грудью у женщин
4) Область за ухом
5) Шея
6) Область черепа, покрытая волосами
1) Подколенные ямки
2) Пах
3) Область под грудью у женщин
4) Область за ухом
5) Шея
6) Область черепа, покрытая волосами
Чтобы отбить атаки членистоногих врагов, необходима соответствующая экипировка:
1) Берцы или другая плотная обувь с высокой голенью. Обувь, прилегая к ноге, не даёт клещам пробраться к коже.
2) Носки и штаны. Клещи ползут строго вверх, поэтому для обороны подколенных ямок и паха достаточно заправить штаны в носки. Да, на подиум в таком прикиде не выйдешь, но лес — место для бойцов, а не моделей!
3) Облегающая одежда с длинными рукавами и воротом. Всё это дело тоже надо заправить в штаны!
4) Головной убор (желательно). Снижает вероятность заползания потенциального противника в волосы.
1) Берцы или другая плотная обувь с высокой голенью. Обувь, прилегая к ноге, не даёт клещам пробраться к коже.
2) Носки и штаны. Клещи ползут строго вверх, поэтому для обороны подколенных ямок и паха достаточно заправить штаны в носки. Да, на подиум в таком прикиде не выйдешь, но лес — место для бойцов, а не моделей!
3) Облегающая одежда с длинными рукавами и воротом. Всё это дело тоже надо заправить в штаны!
4) Головной убор (желательно). Снижает вероятность заползания потенциального противника в волосы.
Как известно, лучшая защита — это нападение. Оружейный арсенал любого любителя походов обязан состоять из:
1) Репеллент (гель/аэрозоль). Пассивное средство защиты, вынуждающее членистоногую мерзость избегать столкновения. Способ применения зависит от конкретного состава и формы выпуска, поэтому перед применением ОБЯЗАТЕЛЬНО читать инструкцию на упаковке, иначе жертвой оружия станешь ты, а не клещ.
2) Прочная нитка, желательно, хлопчатобумажная.
3) Емкость для хранения трофеев, герметичная.
1) Репеллент (гель/аэрозоль). Пассивное средство защиты, вынуждающее членистоногую мерзость избегать столкновения. Способ применения зависит от конкретного состава и формы выпуска, поэтому перед применением ОБЯЗАТЕЛЬНО читать инструкцию на упаковке, иначе жертвой оружия станешь ты, а не клещ.
2) Прочная нитка, желательно, хлопчатобумажная.
3) Емкость для хранения трофеев, герметичная.
Если враг достиг своей цели — не отчаивайся, боец! Инструкция по обезвреживанию врага проста.
1) Прекращение активного перемещения в пространстве. При активном движении зараза, которую пускает в тебя клещ, будет распространяться по организму быстрее.
2) Не пытайся вытащить гадину руками, иначе раздавишь! Примени оружие типа «нитка». Без суда и следствия обвяжи петлю на шею паразиту! Затягиваем, но не сильно — иначе клещ располовинится. Аккуратно приподнимаем зад членистоногого на пару миллиметров вверх и начинаем аккуратно вращать как если бы откупоривали вино в честь победы над неприятелем. Повторять вращение, пока животное не покинет тело бойца.
ВАЖНО! Если хоботок, всё-таки, остался — не пытайся удалить его иголкой! Так ты можешь вогнать орудие противника ещё глубже в кожу!
1) Прекращение активного перемещения в пространстве. При активном движении зараза, которую пускает в тебя клещ, будет распространяться по организму быстрее.
2) Не пытайся вытащить гадину руками, иначе раздавишь! Примени оружие типа «нитка». Без суда и следствия обвяжи петлю на шею паразиту! Затягиваем, но не сильно — иначе клещ располовинится. Аккуратно приподнимаем зад членистоногого на пару миллиметров вверх и начинаем аккуратно вращать как если бы откупоривали вино в честь победы над неприятелем. Повторять вращение, пока животное не покинет тело бойца.
ВАЖНО! Если хоботок, всё-таки, остался — не пытайся удалить его иголкой! Так ты можешь вогнать орудие противника ещё глубже в кожу!
3) Обезвреженного неприятеля помести в подготовленную заранее емкость с герметичной крышкой, а затем отправить в медсанчасть на экспертизу. Медслужащий проведёт допрос вражеской единицы и выяснит, были ли внедрены в тебя враждебные вирусы.
ВНИМАНИЕ: если есть возможность быстро попасть в медпункт, удаление клеща самостоятельно не рекомендуется.
ВНИМАНИЕ: если есть возможность быстро попасть в медпункт, удаление клеща самостоятельно не рекомендуется.
Дополнительные тактические рекомендации:
1) Осматривайте себя и других членов своего боевого отряда. Противник присасывается не сразу, поэтому до момента укуса у вас есть 1-4 часа после того, как к вам прицепится паразит.
2) Не рассчитывайте, что ваш организм сообщит о внедрении врага! Небольшой вес не фиксируется датчиками давления, а болевая система блокируется продвинутыми средствами анестезии клеща.
3) По возможности избегайте областей с густой и высокой травой, концентрация врагов на этой территории наиболее высока.
1) Осматривайте себя и других членов своего боевого отряда. Противник присасывается не сразу, поэтому до момента укуса у вас есть 1-4 часа после того, как к вам прицепится паразит.
2) Не рассчитывайте, что ваш организм сообщит о внедрении врага! Небольшой вес не фиксируется датчиками давления, а болевая система блокируется продвинутыми средствами анестезии клеща.
3) По возможности избегайте областей с густой и высокой травой, концентрация врагов на этой территории наиболее высока.
Воспользовавшись данной памяткой, вы сможете обеспечить себе качественное выполнение боевой задачи: поесть шашлыков, поднять настроение и сфотографировать себя на фоне красивых пейзажей. Удачи!
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Еще крутые истории!
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Ну и еще. Клещи любят прохладные, тенистые и влажные места, избегают солнечных и сухих, прогретых пространств.
;-)