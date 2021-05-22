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Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди.
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Зеуди Арая – самая красивая Пятница «Синьора Робинзона».
Итальянская приключенческая комедия вышла в прокат в 1976 году, в мгновение ока принеся мировую известность актёрам Паоло Вилладжо и Зеуди Арая. Итальянская актриса эфиопского происхождения снялась в этом фильме, когда ей было 25 лет.
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Метки: знаменитости интересно фото
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