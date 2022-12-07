Полезные слова и устойчивые выражения на английском языке для повседневного использования

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Памятка для тех, кто повышает свой уровень английского. Здесь собраны вводные слова, устойчивые выражения, а также обороты, которые пригодятся в обычной жизни.
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А в общем, сейчас ситуация как в том анекдоте:
пессимист учит английский, оптимист китайский, а реалист автомат калашникова.