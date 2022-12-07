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Полезные слова и устойчивые выражения на английском языке для повседневного использования

Полезные слова и устойчивые выражения на английском языке для повседневного использования

Автор:
07 декабря 2022 14:35
Сообщество : Иностранные языки
Метки: English   английский языка   изучение английского самостоятельно   изучение английского языка   иностранные языки   памятки   
1399
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Памятка для тех, кто повышает свой уровень английского. Здесь собраны вводные слова, устойчивые выражения, а также обороты, которые пригодятся в обычной жизни.

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Метки: English   английский языка   изучение английского самостоятельно   изучение английского языка   иностранные языки   памятки   
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7  комментариев
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Сдается мне, что в ближайшие лет пять-десять актуальным станет китайский язык.
А в общем, сейчас ситуация как в том анекдоте:
пессимист учит английский, оптимист китайский, а реалист автомат калашникова.
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1k
Victor Chromov 19 минут назад
Не нужно учить английский. Изучайте автомат Калашникова и весь мир заговорит по русски. Владимир Жириновский
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26k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Автор,спасибо тебе за труды конечно.Но неужели ты думаешь,что кому то действительно нужна эта хуня на фишках?Кто то закинет себе в избранное,и будет постоянно возвращаться и учить эту хрень?Когда вокруг тысячи источников обучения,включая курс во сне.
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Никифоридис

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